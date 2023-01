“8 กระต่ายมหามงคล” ฝีมือ JCCHR จุดเช็กอินดิสเพลย์เสริมความเฮง

ในปีกระต่ายเช่นนี้ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จึงจัดฉลองเทศกาลตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ ด้วยการจับมือนักวาดภาพประกอบชื่อดัง “แนน–จิดาภา จันทร์สิริสถาพร” หรือ “JCCHR” สร้างสรรค์งานศิลปะที่เต็มไปด้วยความหมาย กับธีม “8 กระต่ายมหามงคล” ผ่านการวาดมือและดิจิทัลเพนต์ ในแคมเปญ “CENTRAL THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2023” เปิดจุดเช็กอินให้ลูกค้าได้มาถ่ายรูปรับความโชคดีกันอย่างเต็มอิ่ม ทั้งกับ Pop-up ดิสเพลย์สุดชิคที่ เซ็นทรัลชิดลม, ลาดพร้าว, บางนา, ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลเวิลด์

แนนเล่าถึง “8 กระต่ายมหามงคล” ว่า “แนวคิดหลักมาจากนิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับกระต่าย ที่เสียสละตัวเองเพื่อเป็นของขวัญแก่เทพเจ้า ด้วยความกล้าหาญนั้นทำให้กระต่ายได้รับพรและได้ไปอาศัยบนดวงจันทร์ จากไอเดียนี้จึงอยากให้ปีนี้เป็นปีที่กระต่ายเดินทางกลับมายังโลก เพื่อส่งต่อพรอันเป็นมงคลแก่ทุกคน โดยดีไซน์ให้เป็นพาเหรดของ 8 กระต่าย ที่แต่ละตัวจะมีคาแรกเตอร์ สีสัน และของมงคลประจำตัวที่แตกต่างกัน เพื่อนำมามอบเป็นของขวัญแก่ลูกค้าของห้างเซ็นทรัลในวันตรุษจีนปีนี้”

ส่วนการออกแบบให้กระต่ายมี 8 ตัว เพราะเลข 8 ถือเป็นเลขนำโชคของจีน รวมถึงพ้องเสียงกับความหมายในเชิงบวก จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้สื่อถึงความเป็นสิริมงคลและความสุขอันไม่มีสิ้นสุด โดยกระต่ายแต่ละตัวจะถือไอเทมมงคลที่แตกต่างกัน ได้แก่

1. ลูกท้อ ต้นไม้ที่ทุกส่วนล้วนมีความหมายมงคล เช่น ดอกท้อสื่อถึงโชคลาภ ผลท้อสื่อถึงความอมตะและเยาว์วัย ต้นท้อหมายถึงอายุยืนยาว กลีบดอกท้อแทนความรักและความสุข

2. เครื่องราง ชาวจีนนิยมใช้ของตกแต่งบ้านที่มีสีทอง สีเงิน และสีแดง และเป็นรูปลักษณ์สิ่งของมงคล อย่าง เรือสำเภา หรือปลา เพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมบารมี หน้าที่การงาน โชคลาภ และความสุข

3. พัด ในภาษาจีนออกเสียงว่า "ซ่าน" แปลว่าเมตตากรุณา คนจีนยังชอบให้พัดเป็นของขวัญ เพราะเชื่อว่าช่วยพัดเงินทองให้ไหลมาเทมา

4. ทอง ชาวจีนเชื่อว่าทองคือตัวแทนของพลัง อำนาจ และโชคลาภ จึงชอบให้ทองแก่กันเพราะถือเป็นสิ่งมีค่า และยิ่งเก็บไว้ก็จะยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้น

5. ส้ม ผลไม้มงคลที่นิยมให้ผู้ใหญ่ในวันตรุษจีน เพราะคำว่าส้มในภาษาจีนคือ "ไต้กิก" ประกอบด้วยอักษรที่มีความหมายทองและโชคดี

6. ดอกโคมจีน คำในภาษาจีนคือ "เติงหลงฮวา" เป็นตัวแทนของความสว่างไสวโชติช่วง ความเจริญรุ่งเรือง และสิริมงคล

7. ดอกโบตั๋น สัญลักษณ์ของมงคลหลายประการ ทั้งมั่งคั่งร่ำรวย ซื่อสัตย์ โชคลาภ ความเมตตา ความภาคภูมิและเกียรติยศ ความเคารพและให้เกียรติกัน

8. กระดาษอักษรฟู ศิลปะกระดาษรูปข้าวหลามตัด เขียนอักษรมงคล "ฟู" นิยมนำมาตกแต่งเหนือประตูบ้าน เพื่อเรียกโชคลาภและความสุขแก่ครอบครัว

ชิ้นงานดังกล่าวแนนใช้เทคนิคที่หลากหลาย ทั้งการวาดมือ ร่างเส้นด้วยดินสอ ลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ ผสานระหว่างงาน Traditional และ Digital รวมถึงการเพนต์ด้วยสีอะครีลิคบนแคนวาสในโทนสีส้มเป็นหลัก เพื่อให้เป็นค่ำคืนที่สดใสอบอุ่น ด้วยคำอวยพรจากเหล่ากระต่ายและดวงจันทร์ ซึ่งนำพาความสว่างไสว สดชื่น และมีชีวิตชีวามาสู่วันตรุษจีนปีนี้

แฟนๆ เซ็นทรัลสามารถสัมผัสกับงานดีไซน์ “8 กระต่ายมหามงคล” ตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยสามารถเช็คอินถ่ายรูปกันได้ทั้งกับ Pop-up ดิสเพลย์สุดน่ารักและไอเทมการตกแต่งห้างส่วนต่างๆ ในธีมกระต่าย โดยมีไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ ดังนี้ เซ็นทรัลชิดลม ชมโคมไฟจีนยักษ์ หัตถกรรมจากชุมชนใน จ.นครปฐม ห้อยระย้า ณ โถงกลางห้าง, เซ็นทรัลเวิลด์ อวดศาลาเก๋งจีนสีแดง 9 ชั้น สูงกว่า 14 เมตร ลอยเด่นตระหง่านกลางห้าง, เซ็นทรัลลาดพร้าว ย้อนยุคด้วยขบวน จักรยานจีนโบราณ ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม, เซ็นทรัลบางนา พบกับ กันสาดจากสะดึงไม้ไผ่ ตกแต่งด้วยลวดลายกระต่ายมหามงคล, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า โชว์กรงนกสีส้มตกแต่งด้วยพู่ปอมปอมจากไหมพรมแสนน่ารัก

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “Lucky AR Snap” สนุกกับคาแรกเตอร์ของกระต่ายแสนน่ารัก ให้ได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมแชร์ลงโซเชียลที่จุด AR ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา รวมถึงกิจกรรม “Paint A Bunny” ระบายสีตุ๊กตากระต่าย เฉพาะที่เซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัลเวิลด์, บางนา, ปิ่นเกล้า และลาดพร้าว (21-22 ม.ค. 66) พิเศษ! ผู้ถือบัตร Central The1 Credit Card รับปฏิทินจีนมงคล 2566 ที่ออกแบบโดย แนน–จิดาภา ฟรี! ที่เซ็นทรัลทุกสาขา 22 ธ.ค. 66 นี้

พร้อมจัดเต็มแสง สี เสียง และไฮไลต์การเชิดมังกรทองยาวที่สุดในประเทศไทย 188 เมตร กับการแสดงชุดพิเศษจาก แพทริเซีย กู๊ด ที่มาพร้อมกับเครื่องประดับเพชรและพลอยทับทิมจาก NGG Jewellery ในชุด Rubiesia The Eye Of Rabbit และชุดเครื่องหัวทองคำ The Empire Of Swan Paradise รวมมูลค่ากว่า 105 ล้านบาท และฟังเคล็ดลับชอปเสริมดวงรับความเฮงกับ หมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา