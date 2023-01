“นุนิว - ชวรินทร์” รับบทกระต่ายแห่งโชคลาภ ชวนสัมผัสความมงคลสุดสนุกชุดใหญ่! ในงาน “ROBINSON LIFESTYLE & ROBINSON CHINESE NEW YEAR 2023” รวยรุ่ง พุ่งรับปีกระต่าย

อลังการงานสร้าง! ตอกย้ำเดสติเนชั่นแห่งความสนุกทุกเทศกาล ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จับมือเปิด 2 แคมเปญใหญ่ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีกระต่าย “ROBINSON LIFESTYLE & ROBINSON CHINESE NEW YEAR 2023” (โรบินสันไลฟ์สไตล์ แอนด์ โรบินสัน ไชนีส นิวเยียร์ 2023) ให้ครอบครัวสายช้อปทั่วไทยได้ “รวยรุ่ง พุ่งรับปีกระต่าย กับความพิเศษทั้งในส่วนศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในฐานะ THE BEST DESTINATION OF LUCKY LIFESTYLE ที่ให้กิน ช้อป เที่ยว แบบจัดเต็มกับเมนูอาหารและไอเทมมงคลที่มาพร้อมอั่งเปาโปรโมชั่นสุดพิเศษจากร้านอาหาร และร้านค้าชั้นนำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมเฮงมากมาย รวมทั้งในส่วนห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในฐานะ THE BEST DESTINATION OF LUCKY ITEMS กับการผนึกกำลังแบรนด์สินค้าชั้นนำคัดสรรไอเทมเสริมดวง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัว สายช้อปที่มาพร้อมอั่งเปาโปรโมชั่นสุดคุ้ม รวมทั้งไฮไลท์สุดพิเศษกับการจับมือไทยอาร์ติสท์ แนน - จิดาภา จันทร์สิริสถาพร เพื่อออกแบบคาแรกเตอร์กระต่ายที่เดินทางลงมาจากดวงจันทร์เพื่อให้พรแก่นักช้อปในตรุษจีนปีนี้ พร้อมกิจกรรมเสริมมงคลมากมาย ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 66 – 5 ก.พ. 66 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และห้างโรบินสัน ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งหลากหลายช่องทางการช้อปสุดสะดวกของห้างฯพร้อมประเดิมคิกออฟแคมเปญฯ แบบสุดปัง! ในวันที่ 13 ม.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป กับบิ๊กอีเว้นท์ ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ ด้วยการคว้าตัวหนุ่มสุดฮอตอย่าง “นุนิว - ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” มาร่วมในโชว์สุดพิเศษกับครั้งแรกในการรับบทเป็นกระต่ายแห่งโชคลาภล่อแก้วมังกรทองความยาว 20 เมตร เพื่อมอบความมงคลในเทศกาลตรุษจีน ท่ามกลางบรรยากาศสวนกระต่ายแห่งความมงคล “THE RABBIT OF FORTUNE GARDEN” สุดอลังการ เท่านั้นยังไม่พอเพราะหนุ่มนุนิวยังขออาสาเป็นไกด์พาทัวร์ห้างโรบินสัน แนะทริคการเลือกไอเทมมงคลเสริมดวงแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่การันตีว่าเหล่าเอฟซีนานานุและครอบครัวสายช้อปจะทั้งฟินและเฮง เฮง เฮงแน่นอน! โดยงานนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหาร นำโดย คุณกมลทิพย์ สรวยสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน / ผู้ช่วยประธานบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และคุณสเตฟาน จูเบิร์ท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้ และอินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งนอกจากนี้ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ยังจัดเต็มประสบการณ์ความมงคลสุดสนุกชุดใหญ่ในแคมเปญ “ROBINSON LIFESTYLE & ROBINSON CHINESE NEW YEAR 2023” อย่างต่อเนื่องทั้งอั่งเปาโปรโมชั่น และกิจกรรมเสริมเฮงมากมาย ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 66 – 5 ก.พ. 66 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และห้างโรบินสันทุกสาขา ทั่วประเทศ รวมทั้งหลากหลายช่องทางการช้อปสุดสะดวกของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น……..ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์: THE BEST DESTINATION OF LUCKY LIFESTYLE​รวบรวมประสบการณ์มงคลทั้งกิน ช้อป เที่ยว แบบครบจบในที่เดียวให้นักช้อป “รวยรุ่ง พุ่งรับปีกระต่าย” ที่มาพร้อม อั่งเปาโปรโมชั่น และกิจกรรมเสริมดวงมากมาย เพื่อก้าวสู่การเป็น LIFESTYLE & EXPERIENTIAL COMMUNITY ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคนในชุมชนที่ดีที่สุดในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้o อั่งเปาโปรโมชั่นสุดเฮง 5 ต่อ⋅ เฮงต่อที่ 1 ช้อปสินค้าทั้งศูนย์การค้าและห้างฯ ลดสูงสุด 50% (เฉพาะสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ)⋅ เฮงต่อที่ 2 รับฟรี! ลัคกี้อั่งเปา 100 บาท พร้อมคูปองส่วนลดจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า รวมมูลค่ากว่า 2,000 บาท (เฉพาะวันศุกร์ที่ 13, 20, 27 ม.ค. 66 และ 3 ก.พ. 66) เพียงแสดงใบเสร็จเมื่อช้อปครบ 800 บาทขึ้นไป (จำนวนจำกัด)⋅ เฮงต่อที่ 3 รับเพิ่ม! สร้อยข้อมือหยกที่ปลุกเสกจากวัดหวังต้าเซียน ประเทศฮ่องกง เสริมความมงคลปีกระต่าย มูลค่า 499 บาท (เฉพาะวันที่ 20 – 22 ม.ค. 66) เมื่อช้อปครบ 800 บาทขึ้นไป (จำนวนจำกัด)⋅ เฮงต่อที่ 4 รับฟรี! คูปองค่ากำเหน็จ เมื่อแสดงใบเสร็จจากศูนย์การค้าและห้างฯ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป สำหรับใช้ในร้านทองที่ร่วมรายการ (ใช้ได้ถึง 15 ก.พ. 66)⋅ เฮงต่อที่ 5 โปรโมชั่นจากพันธมิตรบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ พิเศษสำหรับการช้อปในร้านทองและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน และแลกรับส่วนลดสูงสุด 20% โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขายได้ตลอดรายการo กิจกรรมเสริมดวงตลอดเทศกาลตรุษจีนที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์⋅ วันที่ 13 -20 ม.ค. 66 ตระการตากับสวนกระต่ายแห่งความมงคล THE RABBIT OF FORTUNE GARDEN ที่ประกอบด้วย การสักการะองค์เทพไฉ่ซิงเอี๊ยจากพุทธสถานจี เต็ก ลิ้ม จ.นครนายก เพื่อเสริมโชคลาภและความร่ำรวย เสี่ยงเซียมซีตรวจดวงชะตาออนไลน์ พร้อมร่วมกิจกรรมรับตุ๊กตากระต่ายมงคลฟรี เพียงช้อปสินค้าภายในศูนย์การค้า และห้างฯ ครบ 500 บาท (จำนวนจำกัด) ถ่ายภาพที่ซุ้มประตูแห่งโชคลาภรับปีกระต่าย และ ซุ้มถ่ายภาพอักษรมงคลแห่งโชคลาภ富 (ฟู่)⋅ วันที่ 14 ม.ค. 66 พบกับน้องแมนยู ด.ช.ธนาธรณ์ นุกิจ อัจฉริยะศิลปินน้อยวัย 11 ปี จากโครงการ GIFT TO GIFTED เด็กเก่ง แจ้งเกิด ของเซ็นทรัล รีเทล ที่จะมาวาดภาพลวดลายกระต่ายมงคล ร่วมกับการแสดงพิณจีน ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป⋅ วันที่ 15 ม.ค. 66 พบกับการแสดงรำพัดจีน⋅ วันที่ 20-22 ม.ค. 66 การแสดงเชิดสิงโต เสริมโชคลาภ และการประกวดโก๋ตี๋กี๋หมวย ชิงของรางวัลมากมายที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขา (โปรดติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม ณ จุดจัดกิจกรรมของแต่ละสาขา)ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน: THE BEST DESTINATION OF LUCKY ITEMSยกขบวนไอเทมสินค้ามงคล มาให้ช้อปกันแบบจุใจ และไฮไลท์สุดพิเศษกับการจับมือไทยอาร์ติสท์ แนน - จิดาภา จันทร์สิริสถาพร ศิลปินที่ผสมผสานงานวาดมือกับดิจิทัลเพนต์เพื่อสร้างลายเส้นและสีสันสุดเซอร์เรียลมาออกแบบคาแรกเตอร์กระต่ายที่เดินทางลงมาจากดวงจันทร์เพื่อให้พรแก่นักช้อปในการเริ่มต้นปีอย่างอุดมสมบูรณ์และมีชีวิตชีวา ซึ่งคาแรกเตอร์กระต่ายดังกล่าว จะปรากฎในการตกแต่งห้างฯ ของพรีเมี่ยม ซองอั่งเปา และ GIFT CARD เพื่อเป็นลิมิเต็ด อิดิชั่นไอเทมมงคลที่พลาดไม่ได้ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ รวมทั้งอั่งเปาโปรโมชั่นสุดคุ้มและกิจกรรมเสริมเฮงภายในห้างฯ ประกอบด้วย...o อั่งเปาโปรโมชั่นสุดคุ้ม⋅ สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%⋅ ใช้คะแนนลดเพิ่ม และรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 30% เมื่อช้อปตามเงื่อนไข เฉพาะสมาชิกเดอะวัน (THE1) บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน (CENTRAL THE1 CREDIT CARD) และบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ⋅ พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน (CENTRAL THE1 CREDIT CARD) รับดิจิทัลคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 6,500 บาท พร้อมรับฟรี ROBINSON GIFT CARD รวมสูงสุด 15,000 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไข⋅ ช้อปครบ 3,000 บาท รับฟรีซองอั่งเปา พร้อมดิจิทัลคูปอง มูลค่า 100 บาท และรับฟรีกระเป๋าผ้า LUCKY WISHES ลายกระต่ายมงคลผลงานการออกแบบจากไทยอาร์ติสท์ แนน - จิดาภา จันทร์สิริสถาพรo กิจกรรมเสริมเฮงภายในห้างฯ⋅ วันที่ 21-22 ม.ค. 66 ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงโชว์เชิดสิงโต CHINESE LION DANCE (วันละ 3 รอบ 12.00 น. / 15.00 น. /18.00 น.) และดูดวงสุดแม่น ฟรี!! กับนักพยากรณ์จากโฮโรไลฟ์ (HOROLIVE) เพียงแสดงใบเสร็จ รับสิทธิ์ดูดวงฟรี 10 นาทีต่อท่าน พร้อมพบกับการสาธิตเมนูมงคล ยิ่งกิน ยิ่งรวย! จากแบรนด์ ZEBRA AND TEFAL เวลา 14.00 น. และ 17.00 น. ที่ห้างโรบินสัน พระราม 9 แฟชั่นไอส์แลนด์ ศรีนครินทร์ และราชพฤกษ์⋅ เฉพาะวันที่ 22 ม.ค. 66 รับฟรีปฏิทินจีนลวดลายกระต่ายมงคล ที่ออกแบบโดยไทยอาร์ติสท์ แนน - จิดาภา จันทร์สิริสถาพร เพียงช้อปครบ 1,500 บาท ขึ้นไปต่อใบเสร็จ ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (จำนวนจำกัด)มา ‘รวยรุ่ง พุ่งรับปีกระต่าย’ กับ 2 แคมเปญใหญ่ “ROBINSON LIFESTYLE & ROBINSON CHINESE NEW YEAR 2023” ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 66 – 5 ก.พ. 66 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และ ห้างโรบินสัน ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น ROBINSON CHAT & SHOP, ROBINSON PERSONAL SHOPPER ON DEMAND โทร.1425 CENTRAL APP และเว็บไซต์ WWW.CENTRAL.CO.TH ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง FACEBOOK FANPAGE: ROBINSON LIFESTYLE และ ROBINSON DEPARTMENT STORE