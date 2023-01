จีเอ็มเอ็มปั้นแบรนด์ใหม่ “พุ่งใต้เฟส” ขยายฐานตลาดมิวสิคเฟสติวัลภาคใต้

ผู้จัดการรายวัน360 - เปิดศักราชใหม่ปี 2566 ภาพรวมธุรกิจโชว์บิซของไทยก็เริ่มคึกคักทันที สังเกตได้จากจำนวนงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากผู้จัดงานทั้งรายเล็กรายใหญ่ เช่นเดียวกับผู้นำด้านการจัดคอนเสิร์ตและมิวสิคเฟสติวัลของประเทศไทยอย่าง “GMM SHOW” (จีเอ็มเอ็มโชว์) ทั้งนี้แม้ว่าจะสามารถครองส่วนแบ่งและการเป็นเจ้าตลาดโชว์บิซมาอย่างเหนียวแน่นในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ตรงกันข้าม เตรียมเสริมแกร่งธุรกิจโดยการมุ่งเน้นสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ทางดนตรีแนวใหม่ที่แตกต่างและตอบโจทย์ผู้ชมมากที่สุด ล่าสุดเตรียมขยายฐานรุกตลาดมิวสิคเฟสติวัลภาคใต้ ส่งแบรนด์ใหม่ Chang Music Connection presents “พุ่งใต้เฟส” (ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น พรีเซนต์ “พุ่งใต้เฟส”) ซึ่งงานนี้จะเป็นเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ The Pirates Park Hat Yai (สวนน้ำ เดอะไพเรท ปาร์ค หาดใหญ่)นายยุทธนา บุญอ้อม รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส-หน่วยงาน Showbiz Senior Executive President-Show บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี2566นี้จีเอ็มเอ็มโชว์ยังคงเน้นย้ำการเป็นผู้นำด้านการจัดคอนเสิร์ต และมิวสิคเฟสติวัล ด้วยการขยายธุรกิจมิวสิคเฟสติวัลให้ครอบคลุมทุกภาค ทั่วประเทศ ซึ่งธุรกิจมิวสิคเฟสติวัล ถือเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจโชว์บิซที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับจีเอ็มเอ็มโชว์ โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด และจำนวนของผู้ชมที่มากที่สุดทั่วประเทศภายในปี 2566 ธุรกิจโชว์บิซของจีเอ็มเอ็มโชว์ โดยเฉพาะธุรกิจมิวสิคเฟสติวัล ที่จะขยายเพิ่มขึ้นด้วยการสร้างแบรนด์ใหม่ที่หลากหลาย บวกกับการยึดพื้นที่จัดงานบนทำเลศักยภาพในหัวเมืองใหญ่ ทุกภาค ทั่วประเทศ นำร่อง 2 ภูมิภาค 2 จังหวัด 2 แบรนด์มิวสิคเฟสติวัลใหม่ นั่นคือ ภาคอีสาน ที่จังหวัดขอนแก่น กับงานเฉียงเหนือเฟส และภาคใต้ ที่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กับงานพุ่งใต้เฟส“วันนี้ “GMM SHOW” (จีเอ็มเอ็มโชว์) ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เน้นการเติบโต ทั้งในเรื่องของคุณภาพ (Quality) และเรื่องของขนาดปริมาณที่เหมาะสม (Scale) จึงทำให้เกิดการปั้นแบรนด์มิวสิคเฟสติวัลใหม่ล่าสุด กับงาน “พุ่งใต้เฟส” เพื่อขยายฐานไปสู่ผู้ชมในหัวเมืองใหญ่ทางภาคใต้ โดยเลือกโลเคชั่นเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ เพราะหาดใหญ่เป็นย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตในหลากหลายมิติ ทั้งการค้า การคมนาคม และเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญอีกด้วย”สำหรับ “Chang Music Connection presents “พุ่งใต้เฟส” (ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น พรีเซนต์ “พุ่งใต้เฟส”) ครั้งนี้ได้ผู้จัดงานมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ให้กับผู้ชมในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศอย่าง “ALL AREA” (ออลล์แอเรีย) หน่วยงานภายใต้ “GMM SHOW” (จีเอ็มเอ็มโชว์) ในเครือ “GMM GRAMMY” (จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่) มาทำหน้าที่ผู้อยู่เบื้องหลังในการสร้างประสบการณ์ความสนุก 1 ปีมีครั้งเดียว ด้วยการเนรมิตพื้นที่จัดงานกว่า 140,000 ตรม. ของ The Pirates Park Hat Yai (สวนน้ำ เดอะไพเรท ปาร์ค หาดใหญ่) ที่ตั้งอยู่บนถนนลพบุรีราเมศวร์ ให้กลายเป็นดินแดนแห่งความสนุกของชาวภาคใต้นางสาวพนมกร พันธุ์ชนะ ผู้จัดการส่วน - ผลิตและสร้างสรรค์งาน SHOWBIZ ของแบรนด์ครีเอทีฟ ALL AREA ภายใต้หน่วยงาน GMM SHOW บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “พุ่งใต้เฟส นับเป็นอีกหนึ่ง OUTDOOR FESTIVAL สุดยิ่งใหญ่ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ ในตลาด เราจึงทุ่มเทกับการสร้างประสบการณ์ทางดนตรีแนวใหม่และตอบทุกโจทย์ของชาวภาคใต้โดยเฉพาะ ทั้งในเรื่องของศิลปิน คอนเซ็ปต์ของงาน สถานที่จัดงานที่เดินทางสะดวก ช่วงเวลาในการจัดงานที่เหมาะเจาะ และราคาบัตรที่เหมาะสม บวกกับเรื่องโปรดักชั่นสุดยิ่งใหญ่ ทั้งเวที แสง สี เสียง จอ LED และ Visual Effect ต่าง ๆ ตลอดจนงานศิลปะที่สะท้อนความเป็นภาคใต้ หรือแม้กระทั่งร้านอาหารที่คัดสรรร้านเด็ด ร้านดัง ของชาวภาคใต้มาไว้ที่งานนี้ รวมทั้งยังเอาใจสายช้อป ด้วยสินค้าและของที่ระลึกจากงานพุ่งใต้เฟสที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่สำคัญการจัดงานในครั้งนี้ถือได้ว่ามีส่วนช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ฟื้นตัว ผ่านการสนับสนุนร้านค้าและร้านอาหาร รวมทั้งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้การท่องเที่ยวหาดใหญ่กลับมาคึกคักอีกครั้ง และในอนาคตงาน “พุ่งใต้เฟส” จะกลายเป็นเทศกาลดนตรีประจำจังหวัดที่ชาวภาคใต้นึกถึง และอยากมามากที่สุดอย่างแน่นอนสำหรับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ กับงาน Chang Music Connection presents “พุ่งใต้เฟส” (ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น พรีเซนต์ “พุ่งใต้เฟส”) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ The Pirates Park Hat Yai (สวนน้ำ เดอะไพเรท ปาร์ค หาดใหญ่) โดยเปิดจำหน่ายบัตรโปรโมชั่นที่ถูกที่สุด Early สมเสร็จ บัตร 1 ใบ ราคาเพียง 1200 บาท (จากราคาปกติ 1,800 บาท) ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 (3 วันเท่านั้น) ซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ออลล์ ทิคเก็ต ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือซื้อออนไลน์ได้ที่ www.allticket.com หรือ www.gmmlive.com