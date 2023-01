“GMM SHOW” จัดหนักขนทัพ 16 ศิลปิน ส่ง Music Festival ใหม่ ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ Chang Music Connection presents “พุ่งใต้เฟส” สร้างประสบการณ์แตกต่างที่ได้มากกว่าการฟังดนตรี

GMM SHOW ชวนชาวใต้ทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองในวันสำคัญวันที่เทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้จะเกิดขึ้น วันที่ทุกคนจะพร้อมใจกัน “พุ่ง” มุ่งตรงไปยังภาคใต้ 1 ปี จะมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นแค่ 1 ครั้งเท่านั้น กับ Chang Music Connection presents “พุ่งใต้เฟส” (ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น พรีเซนต์ “พุ่งใต้เฟส”) จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มี.ค. 2566 สวนน้ำ เดอะไพเรท ปาร์ค หาดใหญ่ (The Pirates Park Hatyai) การันตีความยิ่งใหญ่สนุกสุดมันส์จากครีเอทีฟทีม ALL AREA (ออลล์แอเรีย) ภายใต้หน่วยงาน GMM SHOW (จีเอ็มเอ็มโชว์) ในเครือ GMM Grammy (จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่) ทีมที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการ Music Festival ผู้จัดเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่าง BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL จัดเต็มทั้งแสง สี เสียง ยิ่งใหญ่มาตรฐานระดับประเทศ บนพื้นที่จัดงานกว่า 140,000 ตรม. เดินทางสะดวกตั้งอยู่บนถนนลพบุรีราเมศวร์ งานนี้ GMM SHOW จัดเต็มส่งตรงพุ่งไปหาชาวใต้ด้วยBIG ARTIST 16 ศิลปิน เยอะที่สุดในภาคใต้ พุ่งแรงไปกับศิลปินที่แสดงสดได้มันที่สุด ที่ชาวใต้อยากดู ต้องได้ดู นำทีมโดย Bodyslam (บอดี้สแลม) , Palmy (ปาล์มมี่) , Potato (โปเตโต้) , Big Ass (บิ๊กแอส) , Num Kala (หนุ่ม กะลา) , Klear (เคลียร์), Three Man Down (ทรี แมน ดาวน์) , Cocktail (ค็อกเทล) , Tilly Birds (ทิลลี่ เบิร์ดส์) , URBOYTJ (ยัวร์บอยทีเจ) , Violette Wautier (วิโอเลต วอเทียร์), Taitosmith (ไททศมิตร), Polycat (โพลีแคท), SLAPKISS (สแลปคิสส์), Lomosonic (โลโมโซนิก) และ 1 กลุ่มศิลปินน้องใหม่สายเลือดหาดใหญ่ สีสันจัดจ้าน ทั้งสไตล์ และดนตรี Wolftone (วูฟโทน)BIG PRODUCTION โดยทีม PRODUCTION DESIGN รุ่นใหม่ไฟแรง M.O.D (MONDAY ON DECEMBER) ที่สร้างผลงานระดับประเทศมาแล้วมากมาย ทั้ง เชียงใหญ่เฟส , Rock Mountain มาร่วมพุ่งไอเดีย และดีไซน์ความล้ำให้ชาวพุ่งใต้ได้สัมผัสกับบรรยากาศเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดงาน Lighting - เวทีใหญ่ รวมศิลปินฮิตที่สุด มันที่สุดโดดให้สะเทือนถึงยานแม่ จัดเต็ม แสง สี เสียง จอ LED และ Visual Effect พร้อมพุ่งใส่มาที่นี่ เวทีหาด รวมศิลปินคลื่นลูกใหม่ที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้ บนบรรยากาศเวทีสีสันจัดจ้านแห่งท้องทะเลใต้ ซัดความสนุก สาดความมันใส่สุดกันอย่างไม่ยั้ง และ Landmark ที่ถือเป็น Signature ของงานหอพุ่งใต้ กระสวยขนาดยักษ์ จุดนัดพบขนาดใหญ่สูงกว่า 10 เมตร พร้อมสาดแสงเพิ่มสีสันยามค่ำคืนที่ออกแบบโดยทีม M.O.D มาผสมผสานกับลายเส้น ของต้า 88TGU Street Art สัญชาติหาดใหญ่แท้ ที่สร้างสรรค์ลายเส้นของกลุ่มควันสีสันสดใสจากการปล่อยกระสวยขนาดยักษ์เชื่อมจากฐานของหอพุ่งใต้มายังบนถนนตลอดความยาวกว่า 15 เมตรงาน Art นอกจากนี้ภายในงานยังเอาใจสายสตรีทด้วย Wall Street Art ครั้งแรกกับการ Paint ภาพหน้าศิลปินขนาดใหญ่ จุดถ่ายรูป Check in สุดอาร์ต ที่ใครอยากถ่ายรูปกับศิลปินไหน แค่เดินมาจุดนี้มีครบทุกศิลปิน ให้เพื่อนๆ ได้ครีเอทมุมถ่ายรูปคู่กับศิลปินวงโปรดในสไตล์ของตัวเองสายกิน ภายในงานคัดสรรร้านอาหารมากมาย ทั้งร้านเด็ด ร้านดัง เพื่อให้คุณได้ อิ่ม อร่อย หลากแนว หลายสไตล์ทั้ง Street Food ของกินชื่อดังของชาวภาคใต้ และ Food Truck ชิคๆ สายช้อป พบกับสินค้า และของที่ระลึกงานพุ่งใต้เฟสที่หาที่ไหนไม่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความสนุกสุดมันส์ Chang Music Connection presents “พุ่งใต้เฟส” (ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น พรีเซนต์ “พุ่งใต้เฟส”) จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มี.ค. 2566 สวนน้ำ เดอะไพเรท ปาร์ค หาดใหญ่ (The Pirates Park Hatyai) โดยเปิดจำหน่ายบัตร Early สมเสร็จ ราคาสุดคุ้ม! บัตร 1 ใบ ราคาเพียง 1200 บาท (จากปกติ 1,800 บาท) ราคานี้ขายแค่ 3 วันเท่านั้น!!! 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ออลล์ ทิคเก็ต ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.allticket.com / www.GMMLive.com และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB / IG / TikTok / Twitter : @PoongTaiFest #พุ่งใต้เฟส #GMMShow #AllArea #ChangMusicConnection