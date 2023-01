แอร์เอเชียจับมือ ททท.เปิดตัวเครื่องบินลำที่ 2 ลาย Amazing New Chapters ต้อนรับ นทท.ต่างชาติ

แอร์เอเชียจับมือ ททท.เปิดตัวเครื่องบินลายใหม่ลำที่ 2 Amazing New Chapters ออกเเบบไฮไลต์การท่องเที่ยวไทยทั้งภายในเเละภายนอก หนุนเที่ยวเมืองรองในประเทศ ตลาดฟื้นตัว ตั้งเป้าขนส่งผู้โดยสารที่ 20 ล้านคนกรุงเทพฯ 13 มกราคม 2565 - การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดตัวเครื่องบินลาย Amazing New Chapters ลำที่ 2 ตามเเนวคิด “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” ตอกย้ำการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทยที่ตลาดภายในประเทศกลับมาคึกคักเต็มที่ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเมืองรองที่เป็นเทรนด์ใหม่ และถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะในตลาดจีนที่เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยว โดยมีประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญเครื่องบินลายใหม่ในเเนวคิด Amazing New Chapters ลำนี้ถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ลอยฟ้าลำที่ 2 ที่ ททท. ประสานงานร่วมกับไทยแอร์เอเชีย หลังผ่านพ้นสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโควิด-19 โดยลำที่ 1 เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยเครื่องบินลำที่ 2 นี้ได้รับการออกเเบบอย่างสวยงามทั้งภายในเเละภายนอกเครื่องบิน เพื่อเล่าถึงไฮไลต์การท่องเที่ยวไทยที่สำคัญ เช่น การท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งภูเขา ทะเล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ผลไม้ไทยเเละอาหารขึ้นชื่อในเเต่ละภูมิภาค ทั้งนี้ เครื่องบินลำดังกล่าวพร้อมให้บริการทั้งเส้นทางบินภายในประเทศเเละระหว่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์เเละกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยต่อไปนายกฤษ พัฒนสาร ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า ไทยแอร์เอเชียได้ทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายร่วมกันในการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะการที่ไทยแอร์เอเชียเป็นสายการบินราคาประหยัดที่มีส่วนเเบ่งการตลาดในประเทศมากที่สุด เเละมีเครือข่ายบินที่ครอบคลุมทั้งภายในประเทศ อาเซียน อินเดีย เอเชียใต้ ญุี่ปุ่น และประเทศจีน ทำให้เป็นโอกาสดีในการใช้เครื่องบินเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงทุกกลุ่มนักท่องเที่ยว พร้อมถ่ายทอดแนวคิดการท่องเที่ยวไทยที่อัศจรรย์ใจกว่าเดิม มากกว่าที่เคยสัมผัส ซึ่งมีอยู่ในทุกภูมิภาคของไทย ครอบคลุมทั้ง 5F ได้เเก่ Food Fight Film Festival Fashion“ปี 2566 ถือเป็นโอกาสสำคัญของการท่องเที่ยวไทย โดยไทยแอร์เอเชียคาดว่าจะขนส่งผู้โดยสารได้สูงถึง 20 ล้านคน จากตลาดต่างประเทศที่ฟื้นตัวชัดเจน และไทยเป็นจุดหมายปลายทางเเรกๆ ที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินึกถึง ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาไทยแอร์เอเชียเเละ ททท.ร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และโรดโชว์ในตลาดต่างประเทศเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก การมีเครื่องบินลาย Amazing Thailand, Amazing New Chapters ลำที่ 2 จะทำให้นักท่องเที่ยวเห็นประเทศไทยในมุมมองใหม่ๆ ที่เเตกต่าง และตอกย้ำว่าประเทศไทยพร้อมเเล้วในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน ภายใต้มาตรฐานการท่องเที่ยวเเละสุขอนามัยที่ดี” นายกฤษกล่าวเครื่องบินลาย Amazing Thailand, Amazing New Chapters ลำที่ 2 ให้บริการบินในเส้นทางภายในประเทศเเละระหว่างประเทศเเล้ว โดยวันนี้ (13 มกราคม 2566) ได้ให้บริการในเที่ยวบิน FD3358 ดอนเมือง-อุดรธานี กับกิจกรรม “มิชลิน ถิ่นอีสาน” โปรโมตการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทย โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย เเละคณะร่วมเดินทาง