เอสซีจีจับมือสตาร์ทอัพ "enVerid Systems" รุกธุรกิจดูแลคุณภาพอากาศภายในอาคาร

กลุ่มธุรกิจซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง เอสซีจีเซ็นร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพสัญชาติอเมริกัน “enVerid Systems,Inc.” รุกธุรกิจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและคุณภาพอากาศภายในอาคารต่างๆนายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมลงนามเพื่อลงทุนกับ Mr. Christian Weeks, Chief Executive Officer of enVerid Systems, Inc. สตาร์ทอัพชั้นนำสัญชาติอเมริกัน ผู้ให้บริการโซลูชันดูแลคุณภาพอากาศภายในอาคารอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายธุรกิจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและคุณภาพอากาศภายในอาคารต่างๆ ทั่วโลกการลงทุนระหว่างธุรกิจซีเมนต์กับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ในนามบริษัท NEXTER LIVING กับ enVerid Systems, Inc. ในครั้งนี้ ถือเป็นการลงทุนกับสตาร์ทอัพภายใต้แนวคิด Open Innovation ที่เชื่อว่าการร่วมมือกับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ Business Model เพื่อขยายธุรกิจได้เร็ว คล่องตัว และมีศักยภาพในการเติบโตได้ดีกว่า ซึ่งปัจจุบัน enVerid Systems, Inc. ถือเป็นสตาร์ทอัพที่เป็น Game Changer ของวงการระบบปรับอากาศ HVAC ที่น่าจับตามอง หลังจากที่คว้ารางวัล ASHRAE Innovation award product of the year ในปี 2019 ที่ผ่านมาได้บริษัท เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำกัด (NEXTER LIVING) เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลักดันธุรกิจภายในเอสซีจีให้สามารถพัฒนาธุรกิจใหม่ในรูปแบบ Internal Start up ได้ โดยปัจจุบันมีธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จภายใต้ NEXTER LIVING ได้แก่ SCG Smart Building Solution ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มระบบงานอาคารทำหน้าที่เป็น System Integrator และ Solution Provider สำหรับตลาดอาคารพาณิชย์ นำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของอาคารแต่ละประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาคารด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โดยเน้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและเพิ่มสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร