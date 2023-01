SCG ถ่ายทอดภาพวิถีชีวิตบทใหม่ ผ่านหนังโฆษณาชุด “The Next Chapter”

เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน จึงเดินหน้าสร้างสรรค์โซลูชันที่ครบวงจร ผสานนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่ รับมือไลฟ์สไตล์และทิศทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งโซลูชัน “พลังงานสะอาด – สุขภาพและการแพทย์ – ดิจิทัลโลจิสติกส์ – นวัตกรรมกรีน – สมาร์ทลิฟวิ่ง – หุ่นยนต์อัจฉริยะ” ควบคู่ ESG ที่ใส่ใจสังคม สิ่งแวดล้อม และทุกความร่วมมือ พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวบทใหม่ของการใช้ชีวิตเหล่านี้ ออกมาเป็นภาพยนตร์โฆษณาชุดภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ใช้เทคนิค Tilt-Shift ในการถ่ายทำ ทำให้ได้ภาพแปลกตาเสมือนการจำลองโมเดลขนาดจิ๋ว เพื่อถ่ายทอดภาพวิถีชีวิตและความต้องการของผู้คนและธุรกิจ ที่มีโซลูชันของ SCG เข้ามาตอบโจทย์ ได้แก่ “Energy Transition Solutions” โซลูชันเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดครบวงจร “ASEAN Logistics Solutions” โซลูชันดิจิทัลโลจิสติกส์ครบวงจร เชื่อมต่อ ASEAN เข้าด้วยกัน และ “Smart Building Solutions” โซลูชันเพื่ออาคารประหยัดพลังงานและอากาศบริสุทธิ์ เพื่อให้ทุกคนในวันนี้และคนรุ่นต่อไป ได้มีชีวิตที่ “ประหยัด ปลอดภัย สะดวก รักษ์โลก” ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยน Chapter ใหม่อีกกี่ครั้ง เพราะ “Your Next Chapter is Our Next Chapter”