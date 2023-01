FIRST PRIDE X SUBWAY เปิดตัว3เมนูแพลนต์เบสใหม่

ผู้จัดการรายวัน360-- แบรนด์ “เฟิร์สไพรด์” (FIRST PRIDE) ภายใต้ บริษัท ไทสัน ฟู้ดส์ หนึ่งในบริษัทอาหารใหญ่ที่สุดของโลกจากสหรัฐอเมริกา และยังเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืช (Plant-based meat) กับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ผนึกกำลัง Subway แห่งอะเบาท์แพสชั่น แบรนด์อาหารสุดดังจากอเมริกาที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการที่จะทำให้อาหาร Healthy Food เข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกและง่ายขึ้น ล่าสุดกับการเขย่าวงการอาหารแพลนต์เบส เปิดตัวเมนูดีต่อสุขภาพ ตีตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพและผู้ชื่นชอบอาหารแพลนต์เบส รวมถึง ผู้บริโภคทุกกลุ่มให้ได้มาลิ้มลองเมนูใหม่จาก Subway ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แพลนต์เบสจาก FIRST PRIDE ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกใหม่ที่เหมือนเนื้อสัตว์มากที่สุดในปัจจุบัน แต่ทำจากพืช100% อุดมไปด้วยโปรตีนและไฟเบอร์สูง ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษ กับ 3 เมนูใหม่ ลิ้มลองได้แล้วที่ร้านซับเวย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนาย ยีออง เช็ง (Lee, Yeong Sheng) รองประธานกรรมการฝ่ายธุรกิจ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไทสัน ฟู้ดส์ กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของไทสัน ฟู้ดส์ ที่เราต้องการสร้างอาหารที่ให้คุณค่าแก่ลูกค้าที่เป็นคนสำคัญของเรามากกว่าแค่เป็นอาหารทั่วไป ดังนั้นสินค้าทุกอย่างของ FIRST PRIDE เราคิดและผลิตอย่างพิถีพิถันให้เป็นอาหารที่สร้างประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างสูงสุด และครั้งนี้กับ Subway นับเป็นการร่วมมือทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทซึ่งเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องการให้อาหาร Healthy Food เข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกและง่ายขึ้น อีกทั้ง บริษัท ไทสัน ฟู้ดส์ เองยังเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายให้กับ Subway ในต่างประเทศ ที่ครอบคลุมทั้งในมาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง Middle East รวมถึงในประเทศไทยอีกด้วย”ปัจจุบันตลาดอาหารทางเลือกเข้ามามีบทบาทและถือเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ทางเลือกสำคัญของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพสะท้อนถึงการก้าวสู่ Future Living หรือการใช้ชีวิตแห่งอนาคต โดยการใช้พลังงานสะอาด ดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารที่ดีทั้งต่อสุขภาพและโลกของเราอย่าง “เฟิร์สไพรด์” (FIRST PRIDE) ผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกใหม่ที่เหมือนเนื้อสัตว์มากที่สุดในปัจจุบัน แต่ทำจากพืช100% อุดมไปด้วยโปรตีนและไฟเบอร์สูงผลิตภัณฑ์ เฟิร์สไพรด์ ยังมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างในตลาดอาหารแพลนต์เบสให้หลากหลายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคและประโยชน์ที่ได้รับสูงสุด โดยการนำเสนอทั้งประโยชน์ทางสุขภาพ มาพร้อมความอร่อยและความสุขในการได้รับประทานอาหารในแบบ “อร่อยได้ ไม่รู้สึกผิดในทุกมื้อ” อีกทั้งสร้างความสนุกให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกจำเจต่อภาพลักษณ์ของอาหารแพลนต์เบส ประกอบกับไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองที่ต้องเร่งรีบ ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น 3 เมนูสุขภาพจาก FIRST PRIDE X SUBWAY ที่ถูกรังสรรค์จากทั้งสองแบรนด์ผ่านผลิตภัณฑ์แพลนต์เบสจึงถือเป็นอีกทางเลือกใหม่ที่โดนใจผู้บริโภค อันได้แก่ Original Chicken Strip แซนวิช, Original Chicken Strip สลัด และ Original Chicken Strip แรปFirst Pride ยังมุ่งมั่นและสร้างสรรเมนูคุณภาพใหม่ๆจากผลิตภัณฑ์แพลนต์เบส เพื่อตอบโจทย์และเข้าถึงผู้บริโภคในทุกกลุ่มจากการ Collaborate กับร้านอาหารชื่อดังต่างๆอย่างต่อเนื่อง ส่วนผลิตภัณฑ์ FIRST PRIDE วางจำหน่ายที่ Lotus’s, Lotus’ Express, Lotus’s go fresh, Big C, Central Food Hall, Tops, Gourmet, Home Fresh Mart, Villa, Foodland, Max Valu และ Rimpingหรือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee / Lazada / Tyson /JD / Happy Freshพร้อมช่องทางอื่นๆ GrabMart, Pandamart, LINE MAN Mart, Freshket , แอปฯ AOW และช่องทางน้องใหม่ แอปฯ DEVERS