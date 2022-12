เปิดโมเดล SAPPE ฝ่าวิกฤต สู่ Global Brand หมื่นล.ปี 69

ผู้จัดการรายวัน360 - ซีอีโอหญิงแกร่งแห่ง SAPPE เผยโมเดลธุรกิจหลังผ่านวิกฤติโควิด-19 และความผันผวนต่างๆ จนสามารถดันผลงานเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ ทำสถิติสูงสุดใหม่ติดต่อกัน 3 ไตรมาสตั้งแต่ต้นปี ย้ำรายได้ปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 30% มั่นใจเป้าหมาย Triple Growth เติบโต 3 เท่าตัวแตะ 10,000 ล้านบาท ภายในปี 69 ไม่ไกลเกินเอื้อมนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เปิดเผยว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกต้องรับมือกับภาวะโรคระบาด สงคราม ภัยธรรมชาติ และความผันผวนทางเศรษฐกิจที่กระทบเป็นวงกว้าง เซ็ปเป้ก็ได้รับผลกระทบทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผลจากการล็อคดาวน์ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น หรือปัญหาเรื่องตู้คอนเทนต์เนอร์และค่าระวางเรือช่วงต้นปี แต่ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานและความแข็งแกร่งของ Business Partners ที่มีอยู่ทั่วโลก จึงสามารถทำผลงานได้อย่างน่าพอใจโดยในปี 2565สร้างผลการดำเนินงาน All Time High ติดต่อกัน 3 ไตรมาส จากการบุกตลาดใน 98 ประเทศ มีผลงานโดดเด่นในประเทศหลักๆ อย่าง เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ทวีปยุโรป และตะวันออกกลาง เป็นต้น โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ ที่แบรนด์โมกุ โมกุ (Mogu Mogu) ได้เป็นเครื่องดื่มอันดับ 1 จึงต่อยอดความสำเร็จด้วยการออกแคมเปญการตลาดกับ Global Influencer สุดฮิตอย่างวง “บีทีเอส” (BTS) และยังส่งโมกุ โมกุ ให้เป็นแบรนด์ Lifestyle เจาะกลุ่ม Gen Z ทั่วโลกผ่าน “ZEPETO” แพลตฟอร์ม Metaverse ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วยขณะที่ตลาดในประเทศ แม้การแพร่ระบาดโควิด-19 จะกดดันภาพรวมเศรษฐกิจ แต่เซ็ปเป้ยังสามารถคิดค้นและพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ โดยออกบิวติ ชอท สติกซ์ (Beauti Shot Stix) ชอทเข้มข้นแบบซองดูดรายแรกของไทย สไตล์เกาหลี 2 สูตร คือ“คอลลา-ซี” และ“อิมมู-ซี” และร่วมกับ Dek-D เปิดตัวเครื่องหอมสมุนไพร “สูดสุด” (Sood Sud) และ “ลูกอม Limitless” แก้ Pain Point ของเหล่านักเรียนนักศึกษานอกจากนี้ ในช่วงกลางปีที่ผ่านมายังจับมือกับ ‘บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์’ จัดตั้งบริษัท WOPE ลุยทำตลาดรูปแบบใหม่ ‘Eatertainment’ ส่งมอบความบันเทิงของเวิร์คพอยท์ผ่านสินค้านวัตกรรมจากเซ็ปเป้ ซึ่งเป็นการใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายมาต่อยอด และขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างยิ่งขึ้นเซ็ปเป้ ยังได้ประกาศแผนธุรกิจมุ่งสู่ Global Brand ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้แบบ Triple Growth แตะ 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 ซึ่งเป็นการเปิดเผยกลยุทธ์ระยะยาวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยจะสร้างการเติบโตจากธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ออลโคโค่ และการทำ M&A ซึ่งจะมุ่งเน้นสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่“จากวันที่เราประกาศแผน 5 ปี ในวันนี้นับว่าเซ็ปเป้ยังเดินทางตามแผนที่วางไว้ได้อย่างน่าพอใจ การสร้างการเติบโตทั้งในและต่างประเทศแบบก้าวกระโดด นอกจากความแข็งแกร่งของ Business Partners คุณภาพที่เซ็ปเป้มีอยู่ทั่วโลกแล้ว ต้องชื่นชมทีมงานฝ่ายผลิตของเราด้วย ซึ่่งเซ็ปเป้ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Best Under A Billion 2022 จากนิตยสาร Forbes Asia ซึ่งเป็น 1 ใน 13 บริษัทมหาชนจากประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับประจำปีนี้ จากความท้าทายจากวิกฤตต่างๆ และยังสร้างการเติบโตได้นอกจากนี้ ยังได้รับการคัดเลือกเป็น ‘หุ้นยั่งยืน’ หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2022 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัลจาก UN Women 2022 Thailand WEPs Awards ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลหนึ่งเดียวในไทยและเอเชียแปซิฟิก โดยองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) ในสาขาการตลาดที่คำนึงถึงมิติทางเพศ (Gender-Responsive Marketplace)