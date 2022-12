“อินทนิล” ฉลองครบ 1,000 สาขา ขยายร้านกาแฟสีเขียวอย่างต่อเนื่อง

อินทนิล ประกาศครบ 1,000 สาขาแล้วในเดือนธันวาคม 2565 พร้อมตั้งเป้าขยายสาขาต่อเนื่อง ผ่านเครือข่ายแฟรนไชส์ทั่วประเทศ ด้วยแนวคิด “ผูกพัน ผลิบาน ยั่งยืน”ของ “ร้านกาแฟสีเขียว” จับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้คนและโลกใบนี้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความเติบโตของธุรกิจค้าปลีกคือการขยายสาขา “จาก 1 ถึง 1000 ของอินทนิล” ประกอบด้วยหลายช่วงเวลา ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงวันที่แข็งแรง แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้อินทนิลต้นนี้ เติบโตตลอดไป คือความผูกพันต่อแบรนด์ ทั้งของลูกค้า และ Value Chain ในการร่วมกันสร้าง Circular Economyเพราะเราให้คุณค่าในความรู้สึก ว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและโลกใบนี้ร่วมกับเรา อินทนิลใช้กาแฟคุณภาพจากอาราบิก้า 100% สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกออร์แกนิคอาราบิก้า มีกาแฟออร์แกนิคให้บริการทั้งเมนูปกติที่หน้าร้าน รวมไปถึง Home Coffee อย่างกาแฟดริป การใช้ภาชนะที่ผลิตจากพืช 100% แก้ว Bioplastic ที่ย่อยสลายแบบ Compostable และใช้ BioCup ในทุกเมนู ทุกสาขา ทั้งร้อน-เย็น-ปั่น ทั้งแก้ว-ฝา-หลอด จนเป็นร้านกาแฟที่ใช้ Bioplastic มากที่สุด เป็นอันดับ 1 ของ ASEAN ต้นทุนเราแพงกว่า กำไรน้อยกว่าเมื่อเทียบกัน และเหล่านี้ไม่ใช่การลงทุนเพื่อ CSR แต่คือ DNA ของบางจาก ที่เป็น ธุรกิจพลังงาน สีเขียว และร้านอินทนิลก็เช่นเดียวกัน ต้องขอบคุณ ผู้ประกอบการ (Franchise) ที่เชื่อมั่นในแนวคิด ร้านกาแฟสีเขียว ของอินทนิลตลอดมาณ วันนี้ ความเชื่อของเรากับทิศทางของโลกเดินมาบรรจบกันแล้ว เรามีความหวังกับคนรุ่นใหม่ในเรื่องนี้ เราเชื่อใน Responsibility ที่มีต่อโลก และถ้าทุกคนเชื่อในสิ่งเดียวกัน ..1 แก้วของอินทนิลในวันนี้ จะไม่ใช่แค่การดื่มกาแฟ แต่คือคุณค่าที่มากกว่า ของร้านกาแฟสีเขียวที่คุณก็จะรัก เช่นกันกับที่รักโลกใบนี้”นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากความตั้งใจแรกในปี 2549 ที่อยากให้ร้านอินทนิลเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ ให้ร่มเงาและคืนความสดชื่นแก่นักเดินทาง จากสาขาที่ 1 ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก บนถนนเจริญกรุงตัดใหม่ ถึงวันนี้ “อินทนิล” ได้เติบโต ผลิบาน ไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ อินทนิลมีสาขานอกสถานีบริการน้ำมันแล้ว มากกว่า 40% ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มเป็น 50% ในเร็วๆ นี้ และใน 1,000 สาขานั้น เป็นสาขาที่บริหารโดยบริษัทอยู่เพียง 25% ส่วนที่เหลืออีก 75% เป็นสาขาที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการสำหรับลูกค้า อินทนิลตั้งใจส่งมอบประสบการณ์ความสุข ผ่าน Inthanin Experienceทั้งกาแฟคุณภาพจาก อาราบิก้า 100% โกโก้เกรดพรีเมี่ยม ที่เข้มข้นจนเป็นที่ 1 ในใจมหาชน รวมถึงเครื่องดื่มสุขภาพที่เป็นประโยชน์กับร่างกาย ทั้งสูตร Low Calories สูตรหวานน้อยสูตร Plant Based รูปแบบร้านที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ การบริการที่ดีจากบาริสต้า และการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงความมุ่งมั่นในการเป็น ร้านกาแฟสีเขียว วันนี้ อินทนิลจึงขอขอบคุณ “ทุกแก้ว” ในทุกวัน ด้วยสินค้าและบริการที่ดีที่สุด จาก 1,000 สาขาของเรา”ทั้งนี้ การเติบโตของธุรกิจอินทนิล ยังเป็นการเพิ่มโอกาส สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือกลุ่ม SME ให้สามารถมีช่องทางในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ ผ่านโครงข่ายแฟรนไชส์ที่มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ รวมถึงเพิ่มโอกาส ในการจ้างงานบาริสต้า หรือพนักงานประจำสาขาอีกด้วยและเพื่อเป็นการฉลอง 1,000 สาขา อินทนิลได้เตรียมกระเป๋าผ้า BLOOM Bag มูลค่า99 บาท จำนวน 50,000 ใบ สำหรับมอบให้ลูกค้าที่ซื้อเครื่องดื่มอินทนิลเมนูใดก็ได้ 2 แก้ว เฉพาะวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ร้านอินทนิลทุกสาขาทั่วประเทศร้านอินทนิล ก่อตั้งในปี 2549 บริหารโดย บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ในกลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีสาขารวมมากกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็น สาขาในสถานีบริการน้ำมันบางจากประมาณ 600 สาขา สาขานอกสถานีบริการน้ำมันบางจากอีกประมาณ 400 สาขา และแบ่งเป็น สาขาของบริษัทประมาณ 250 สาขา สาขาที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ (Franchise) อีกประมาณ 750 สาขา ให้บริการหน้าร้านผ่านสาขาเครือข่ายและบริการออนไลน์ ผ่าน Food Delivery ทั้ง 7 แอปพลิเคชั่น โดยอินทนิลเป็นร้านกาแฟรายเดียวที่ได้รับรางวัลจาก Food Delivery 3 เวที ได้แก่ Best Coffee จากGET Awards 2019, Best Operation จาก GrabFood Awards 2020 และ รางวัลร้านกาแฟยอดนิยม จาก Robinhood Academy Awards 2022 นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าของ รางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี Superbrands Thailand 2021 และ 2022เป็นผู้นำภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนโครงการ “หวานน้อยสั่งได้ และ หวานน้อยร้อยละ 5” ของกรมอนามัย รวมถึงโครงการ “ร้านกาแฟสีเขียว” ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2563 อินทนิลได้รับ รางวัลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Thai Star Packaging Awards (ECO Package)จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งข้อมูล ณ ปี 2563 บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด คือผู้ใช้แก้วพลาสติกชีวภาพ ที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ด้วยแนวความคิดที่ว่า “เพราะ 1 แก้วของอินทนิล ไม่ใช่แค่การดื่มกาแฟ แต่คือการบริโภคด้วยจิตสำนึกที่ดี และร่วมรับผิดชอบโลกใบนี้ไปพร้อมกัน, Inthanin Natural Cup อินทนิลทุกแก้วของคุณ เพื่อโลกของเราทุกคน