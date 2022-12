บางจากฯทุ่ม2พันล.ลงทุนธุรกิจการตลาดปี66 ดันยอดขายน้ำมันโต8-10%

บางจากฯตั้งงบลงทุนในธุรกิจการตลาดในปี 2566 ราว 2,000 ล้านบาท เน้นลงทุนในธุรกิจน้ำมัน 70% ใช้ในการขยายสาขาสถานีบริการน้ำมัน และอีก 30% จะใช้ลงทุนในธุรกิจ Non Oil ดันEBITDA ธุรกิจNon Oil ปี66ขยับเพิ่มขึ้นมาแตะ 25% พร้อมวางเป้ายอดขายน้ำมันปี66โต 8-10%สูงกว่าภาพรวมตลาดที่คาดว่าเติบโต 4%นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)( BCP) เปิดเผยว่า ในปี 2566 บริษัทตั้งงบลงทุนในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจน้ำมัน(Oil) ราว 70% ของงบลงทุน เพื่อใช้ในการขยายสถานีบริการน้ำมันใหม่และปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันเดิม ส่วนที่เหลืออีก 30%ลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน ( Non Oil ) มีการขยายร้านกาแฟอินทนิลเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าธุรกิจNon Oil มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เพิ่มขึ้นเป็น 25%จากปัจจุบันอยู่ที่ 17-18% และขยับเพิ่มขึ้นเป็น 40%ในปี 2573ยอมรับว่าธุรกิจการตลาดมีการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทก็มีกลยุทธ์สร้างการเติบโตทั้งการขยายสถานีบริการน้ำมัน โดยปี2566 จะเพิ่มจำนวนสถานีบริการน้ำมันบางจากอีก 80 แห่งจากสิ้นปีนี้อยู่ที่ 1,340 แห่ง รวมเป็น 1,420 แบ่งเป็นการขยายสถานีบริการแบบ Unique Design ราว 20-30% , การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีคุณภาพที่ดี โดยล่าสุดได้ออกผลิตภัณฑ์พรีเมียมแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 97 มาตรฐานสากลยูโร 5 ตอบโจทย์ผู้ใช้รถที่ต้องการสมรรถนะการขับขี่สูงและต้องการน้ำมันคุณภาพ รวมทั้งขยายธุรกิจNon Oil เพิ่มขึ้นโดยขยายสาขาร้านกาแฟอินทนิลในปีหน้าเพิ่มขึ้นอีก 200-250 แห่งจากสิ้นปีนี้อยู่ที่ 1,005 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นสาขาในสถานีบริการน้ำมันบางจาก 600 แห่ง และนอกสถานีบริการน้ำมัน 400 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสาขาของบริษัทเองประมาณ 250 แห่ง และ Franchise 750 แห่งนอกจากนี้ บางจากฯมีการขยายร้านอาหารรูปแบบสตรีท ฟู้ดส์ และ Grab & Go เพิ่มขึ้นอีก 350 ร้านภายในสถานีบริการน้ำมันบางจากเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยในปีหน้าบางจากฯมีแผนขยายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในสถานีบริการน้ำมันบางจากเพิ่มอีก 50-70 จุด จากปัจจุบัน 107 จุดโดยจะจับมือกับพันธมิตรใหม่อีก 2-3 รายให้เข้ามาตั้งจุดชาร์จ EV เพิ่มขึ้นอีกจากปัจจุบันร่วมกับพันธมิตรในการติดตั้งสถานีชาร์จEVแล้ว4รายนายสมชัย กล่าวต่อไปว่า ในปีหน้าบริษัทตั้งเป้ายอดขายน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจากเติบโต 8-10% สูงกว่าภาพรวมตลาดน้ำมันในประเทศที่คาดว่าจะเติบโต 4% มาจากการขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งภาพรวมความต้องการใช้น้ำมันของประเทศที่น่าจะเพิ่มขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนราคาน้ำมันดิบในปีหน้า บางจากฯ คาดว่าจะทรงตัวในระดับสูงอยู่ที่ระดับ 75-85 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล