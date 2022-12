นูออโวพลัสร่วมทุน Gotion ตั้ง รง.ผลิตชุดแบตเตอรี่ ดันไทยก้าวสู่ผู้นำอาเซียน

นูออโวพลัสผนึก Gotion Hi-tech ตั้งบริษัทร่วมทุน NV Gotion สร้างโรงงานผลิตชุดแบตเตอรี่กำลังการผลิต 2 GWh คาดว่าจะเริ่มทำตลาดในปี 2566 ดันไทยสู่ผู้นำตลาดธุรกิจแบตเตอรี่ของอาเซียนบริษัท นูออโวพลัส จำกัด (Nuovo Plus) บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทอรุณพลัสจำกัด (Arun Plus) กับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) บรรลุข้อตกลงร่วมกับ Gotion Singapore Pte. Ltd. (Gotion) บริษัทในกลุ่มของ Gotion High-tech Co., Ltd. จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อบริษัทเอ็นวีโกชั่น จำกัด (NV Gotion) วันนี้ (15 ธันวาคม 2565) ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 600 ล้านบาท ในสัดส่วนการลงทุน 51% และ 49% ตามลำดับเพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าประกอบและจัดจำหน่ายโมดูลแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พร้อมส่งมอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนคุณภาพสูงสู่ตลาดภายในปี 2566 ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้น 1 กิกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี และขยายกำลังการผลิตเป็น 2 กิกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปีภายในปี 2568นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท นูออโวพลัส จำกัด เปิดเผยว่า การผลิตแบตเตอรี่เพื่อระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า การร่วมทุนจัดตั้ง NV Gotion ครั้งนี้เป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์การลงทุนธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตของกลุ่ม ปตท.เพื่อเร่งสร้าง Energy Storage and EV Value Chain ให้ครอบคลุมในทุกมิติตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การผสานความเชี่ยวชาญจาก Nuovo Plus และ Gotion ทั้งในด้านของการวิจัยพัฒนาศักยภาพการผลิตแบบแข่งขันได้ การบริการด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรง และการให้บริการแบบครบวงจรในประเทศไทยจะทำให้สามารถส่งมอบประสบการณ์การใช้งานแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ลูกค้าอุตสาหกรรมในไทยและอาเซียนNV Gotion จะเริ่มก่อสร้างโรงงานประกอบชุดแบตเตอรี่ขนาด 2 กิกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คาดว่าจะสามารถผลิตและส่งมอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนคุณภาพสูงแก่ตลาดได้ภายในไตรมาส 4 ของปี 2566 นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีและผลักดันเป้าหมาย Net Zero ของประเทศจากทุกภาคส่วนร่วมกันMr. Li Zhen, Chairman of Gotion High-tech Co., Ltd. ย้ำถึงความสำคัญของการร่วมทุนกับ ปตท.และเจตนารมณ์ของ Gotion ว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจของ Gotion ในระดับสากล ตลอดจนพัฒนาพลังงานทางเลือกใหม่ของกลุ่ม ปตท.ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการดำเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ ความร่วมมือในครั้งนี้ได้ผสานจุดแข็งของทั้งสองบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก NV Gotion จะร่วมผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อส่งมอบแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ได้ต่อไป