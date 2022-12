“พาณิชย์”ส่งหนังสือค้านสหรัฐฯ ใช้ AC สินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ไทย

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2565 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ออกประกาศแจ้งผลการไต่สวนชั้นต้น (Preliminary Determination) กรณีการไต่สวน AC สินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ส่งออกจาก 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และไทย โดยระบุว่าผู้ส่งออกสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ไทย มีการนำเข้าชิ้นส่วนจากจีนมาประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) ที่สหรัฐฯ ใช้บังคับกับสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ส่งออกจากจีนทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2565 กรมฯ ได้มีหนังสือถึง Ms. Lisa Wang, Assistant Secretary of Commerce for Enforcement and Compliance กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ยื่นคัดค้านผลการไต่สวนดังกล่าวแล้ว และเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2565 กรมฯ ยังได้ร่วมหารือกับผู้ส่งออกไทยเกี่ยวกับผลการไต่สวนดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ส่งออกไทยในการโต้แย้งต่อผลการไต่สวน“กรมฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้ส่งออกไทยให้ความร่วมมือในกระบวนการไต่สวนของสหรัฐฯ โดยจัดทำหนังสือโต้แย้งผลการไต่สวนดังกล่าว เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ เพราะกระบวนการไต่สวน AC ของสหรัฐฯ จะเป็นการไต่สวนตามข้อเท็จจริงของผู้ส่งออกเพียงบางรายที่สหรัฐฯ ได้เลือกให้เป็นตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งกรณีนี้สหรัฐฯ ได้เลือกผู้ส่งออกไทย จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยจากจำนวนผู้ผลิตทั้งหมดของไทย กรมฯ จึงอยากให้บริษัทที่เป็นผู้แทนในการตอบแบบสอบถาม ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในกระบวนการไต่สวนอย่างเต็มที่ และให้ความร่วมมือในการประสานให้ข่าวสารแก่กรมฯ ทราบ เพื่อช่วยในการติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะผลการไต่สวนจะส่งผลต่อทุกบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ในไทย”นายรณรงค์กล่าวสำหรับกระบวนการไต่สวนต่อไป จะเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลตามแบบสอบถามที่ผู้ส่งออกไทยได้ชี้แจงต่อสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ จะเดินทางมาตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ณ สถานประกอบการของบริษัทที่ประเทศไทย ก่อนจะสรุปผลการไต่สวนและกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ จะประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุดภายในวันที่ 1 พ.ค.2566อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการประกาศผลการไต่สวนชั้นต้นว่าไทยมีพฤติกรรมการหลบเลี่ยงอากรดังกล่าว ผู้ส่งออกไทยยังคงสามารถส่งออกสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ ไปยังสหรัฐฯ ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องชำระอากรเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้ออกประกาศยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ส่งออกจาก 4 ประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลา 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.2567ที่ผ่านมา ไทยมีการส่งออกสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 10 เดือน ปี 2565 (ม.ค.-ต.ค.) ไทยส่งออกสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ไปยังสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่า 940.16 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3% โดยตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ เวียดนาม อินเดีย ไต้หวัน ตุรกี และจีน