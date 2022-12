DMT จับมือ BUZZEBEES เปิดตัว LINE OA @Donmuangtollway ขึ้นทางด่วนได้แต้ม สมาชิกทะลุ 2.5 หมื่นราย

ทางยกระดับดอนเมือง ร่วมกับ BUZZEBEES พัฒนาระบบเปิดตัว LINE OA @Donmuangtollway ขึ้นทางด่วนได้แต้มแลกรางวัลพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย เผยเปิดตัวได้ 3 เดือน ล่าสุดสมาชิกกว่า 25,000 รายนายนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) เปิดเผยถึงการเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม LINE OA และการพัฒนาระบบ CRM ของ DMT ว่า จากการศึกษาแพลตฟอร์มต่างๆ ในการให้บริการลูกค้าพบว่า LINE OA มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่าย ทุกคนใช้ และเป็นการสื่อสารแบบ (Two-way Communication) ที่บริษัทกับลูกค้าสามารถสื่อสารกันได้ ทั้งกิจกรรมและข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ซึ่งช่วงที่ได้พัฒนา LINE OA เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของบริษัท ทั้งเรื่องระบบเก็บเงิน ระบบควบคุมจราจร และเรื่องกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์สำหรับเทคโนโลยีระบบการเก็บเงิน มีการชำระด้วยระบบอัตโนมัติทั้ง M-Pass และ Easy Pass สมาชิกสามารถขับรถผ่านโดยไม่ต้องได้รับใบเสร็จ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถลงทะเบียนแสดงตัวตนได้เลย ซึ่งแตกต่างจากในอดีตเวลาที่บริษัทมีกิจกรรมทางด้านการตลาด เช่น กิจกรรมขอบคุณผู้ใช้บริการ Tollway Lucky Way เมื่อก่อนการร่วมสนุกก็แค่เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์จากชิ้นส่วนใบเสร็จมาชิงโชค แต่เมื่อมี LINE OA ลูกค้าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายขึ้นและลดขั้นตอนลง เพียงแค่แอดแอ็กเคานต์ LINE OA @Donmuangtollway“LINE OA เป็นอีกแพลตฟอร์มที่มีข้อดีทั้งบริษัทและตัวลูกค้าเอง สำหรับบริษัทคือการได้เก็บฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่ Engage และเป็นการสื่อสาร 2 ทาง บริษัทสามารถสำรวจความต้องการ กิจกรรมที่สนใจ ทั้งในด้านกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมด้านการตลาด และเพื่อเชิญชวนผู้ใช้บริการให้มามีส่วนร่วมกับบริษัทมากยิ่งขึ้น ส่วนในด้านลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลของบริษัทที่เป็นประโยชน์ทางการบริการไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ขณะนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น” นายนพพลกล่าวนายนพพลกล่าวว่า เพื่อให้ LINE OA มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น ทั้งฟีเจอร์ต่างๆ และข้อมูลของลูกค้า บริษัทจึงได้พัฒนาระบบ Membership หลังบ้าน เพื่อสร้าง Engagement กับผู้ใช้บริการทางยกระดับ โดยได้ร่วมกับ บริษัท BUZZEBEES ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Loyalty Program มาพัฒนาหลังบ้านระบบ Customer Relationship Management หรือ CRM เป็นการจัดการข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูล และกลไกทางด้านการตลาด เช่น การแลกแต้มแลกสินค้าหรือ Rewards Redemption การพัฒนาฐานข้อมูล การสร้างแคมเปญ การบริหารจัดการระบบ ซึ่งระบบต่างๆ ที่ได้พัฒนาสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมนายนพพลกล่าวว่า บริษัทยังได้ส่งเสริมการชำระเงินผ่านระบบอัตโนมัติด้วย M-Pass และ Easy Pass ซึ่งข้อดีของระบบนี้คือ เป็นการลดใช้กระดาษและลดมลพิษหน้าด้าน ภายใต้แนวคิด Green Road ซึ่งการใช้ระบบอัตโนมัติจะได้คะแนนเป็น 2 เท่าของการใช้งานแต่ละครั้ง โดยการผูกบัตร Easy Pass M-Pass ไว้ในระบบ เมื่อผ่านด่านคะแนนก็จะเข้าสะสมโดยอัตโนมัติ ปัจจุบันมีปริมาณผู้ใช้เพิ่มขึ้น 35% ส่วนฟีเจอร์อื่นๆ ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม ส่งเสริมการใช้บริการทางยกระดับทั่วไป เช่น Tollway Lucky Way, Tollway Thank you User เป็นต้น“จากการเปิดใช้แพลตฟอร์ม LINE OA มาระยะหนึ่งหลังจากเปิดตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พบว่าได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยขณะนี้มีลูกค้าเข้ามาสมัครสมาชิก LINE OA ประมาณ 25,000 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้พอสมควร จากปัจจุบันมีการใช้บริการทางยกระดับกว่า 100,000 เที่ยว คิดง่ายๆ ว่า 1 คนเดินทางเข้าเมืองไปทำงานและกลับ คิดเป็นวันละ 2 เที่ยว หากทุกคนเป็นผู้ใช้บริการประจำก็ประมาณ 50,000 คน แต่จากการสำรวจ มีผู้ใช้บริการที่ใช้บริการประจำทุกวันประมาณ 10-20% เราจึงตั้งเป้าหมายจำนวนสมาชิกประมาณ 5,000-10,000 คน แต่ตัวเลข 25,000 รายก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเป้า เป็นการตอบรับที่ดี” นายนพพลเผยอย่างไรก็ตาม จากการเปิดให้บริการ LINE OA บริษัทได้ทำกิจกรรมแรกร่วมกับลูกค้าแล้ว คือ Tollway Thank you User ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแรลลีสำหรับลูกค้าที่สะสมคะแนนถึงเกณฑ์มาแลกสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมกับบริษัท โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับรูปแบบของกิจกรรมจะแตกต่างกันออกไป จะมีการปรับปรุงตามกิจกรรมที่เหมาะสม โดยในปี 2566 ก็ได้มีการวางแผนไว้แล้วว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง“ตั้งแต่บริษัทเปิดตัว LINE OA ลูกค้ากับบริษัทมีช่องทางในการสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น ลูกค้าได้รับรู้ถึงกิจกรรมบริษัท บริษัทเองก็ได้รับรู้ความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการแก้ไขเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการผ่านช่องทาง LINE OA @Donmuangtollway ซึ่งบริษัทเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งพัฒนา ทั้งด้านการให้บริการ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย” นายนพพลกล่าวนายวรท หงุ่ยตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด กล่าวว่า ทีมงาน BUZZEBEES รู้สึกภาคภูมิใจที่ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ได้ให้ความไว้วางใจและให้ BUZZEBEES มีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้าน Digital Transformation เพื่อยกระดับความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้ใช้งานให้มากขึ้น โดยได้พัฒนา Loyalty Program ผ่าน LINE OA @Donmuangtollway เปลี่ยนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานจากรูปแบบเดิมที่ใช้ใบเสร็จในการ Lucky Draw เป็นระบบสมัครสมาชิกเพื่อเชื่อมระบบผู้ใช้งานให้ได้รับแต้มและเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแคมเปญต่างๆ รวมถึงลุ้นรับรางวัลผ่านแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งเป็นการเพิ่มประสบการณ์เชิงบวกให้แก่ผู้ใช้งานที่ขึ้นทางด่วนมากยิ่งขึ้นโดยระบบ Membership จะสามารถร่วมสะสมแต้ม และแลกสินค้าหรือบริการจากการใช้งาน ซึ่งการสะสมแต้มก็ทำได้ 2 แบบ คือ หากผ่านช่องเงินสดจะได้รับใบเสร็จ และมี QR Code ไป Scan สะสมคะแนน หากผ่านระบบอัตโนมัติ ก็จะต้องผูกบัตร Easy Pass M Pass ไว้ในระบบ เมื่อผ่านด่านคะแนนก็จะเข้าสะสมโดยอัตโนมัติ คะแนนที่ได้ก็เป็นไปตามอัตราการใช้งาน เช่น ด่านที่ชำระ 80 บาท ได้ 2 แต้ม และด่านที่ชำระ 35 บาท ได้ 1 แต้ม เมื่อเริ่มสมัคร Member ลูกค้าก็สามารรับคะแนนเลย 10 คะแนน