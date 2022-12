Chef Cares จับมือ 2 เชฟดังเปิดตัวเมนูใหม่ 'ข้าวเต้าหู้หมูสับผัดซอสรสหมาล่า-แกงเขียวหวานอกไก่และแองเจิลแฮร์พาสต้า' พร้อมเสิร์ฟแล้วที่ 7-Eleven ทั่วไทย

แม็คโครจัดเทศกาล Foods from Chile สานต่อกระแสรักสุขภาพเติบโตต่อเนื่อง รับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองด้วยวัตถุดิบจากชิลี ดีต่อใจ

แม็คโคร ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออกชิลีประจำประเทศไทย หรือโปรชิลี (Trade Commission of Chile in Thailand - ProChile) จัดเทศกาลอาหารจากชิลี เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ (Foods from Chile, Healthy Living) ย้ำภาพความแข็งแกร่ง