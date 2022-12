UHG เปิดรีสอร์ตหรู "The Quarter Chaophraya by UHG" ชู wedding destination รับบูมทำเลเจ้าพระยา

นายวุฒิพล ถาวรธวัช กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท UHG (Urban Hospitality Group) เจ้าของและผู้บริหารอาคารสำนักงานและโรงแรมในเขตกรุงเทพชั้นใน เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดโรงแรมใหม่ล่าสุด The Quarter Chaophraya by UHG ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ท่าเรือคลองสาน ติดรถไฟฟ้าสายสีทอง ถัดจาก ICONSIAM เพียง 1 สถานี กำหนดเปิดให้บริการปลายปีนี้“The Quarter Chaophraya by UHG เป็นรีสอร์ตหรูขนาด 250 ห้อง ตกแต่งสไตล์ Chinoiserie ออกแบบให้สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทุกห้อง พร้อมห้องบอลรูมขนาดใหญ่, สวน, สระว่ายน้ำ รองรับการจัดงานแต่งงานได้ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor รวมทั้ง Event และ Pool Party by the River หรือแม้แต่การถ่ายภาพ Pre-Wedding” นายวุฒิพลกล่าวนอกจากนี้ ทางโรงแรมยังได้ Collaborate กับ Partners หลัก 4 ราย ได้แก่ Nara Thai Cuisine ให้บริการร้านอาหารไทย บริเวณริมแม่น้ำ, Lek Masaage ให้บริการนวดไทยและสปา, Casa Lapin Specialty Coffee ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี บริเวณล็อบบี้โรงแรม รวมไปถึงร้านสะดวกซื้อ Lawson เป็นการเพิ่มทางเลือกและยกระดับการบริการให้แก่แขกผู้เข้าพักอีกด้วย“ที่ผ่านมาผู้ประกอบการแข่งขันกันสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ประเด็นคือในยุคดิจิทัล ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนเร็วมาก สิ่งที่ UHG พยายามทำอยู่ตลอดเวลาคือการปรับการบริการให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที โดยการรับฟังลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและการลงรายละเอียดของผู้บริหาร ทั้งในส่วนของธุรกิจโรงแรมและอาคารสำนักงานให้เช่า”กลุ่ม UHG ยังเตรียมเปิดให้บริการอาคารสำนักงานให้เช่า Sukhumvit Hills ทำเลติดถนนสุขุมวิทระหว่าง BTS อ่อนนุชกับบางจากในไตรมาส 1 ปีหน้า โดยพื้นที่เป็นแบบ Column-Free, เพดานสูง 3 ม., Full-Height Windows, พร้อมแอร์ระบบ VRV ประหยัดพลังงานและลูกค้าสามารถเปิดปิดเองได้ตามต้องการ รวมทั้งห้องน้ำแบบ 100% Touchlessโดย Sukhumvit Hills ประกอบไปด้วยพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ค้าปลีก ห้องประชุม โรงแรม The Quarter Onnut รวมไปถึง Partners หลักสำคัญ อันได้แก่ Urban Fit ให้บริการฟิตเนสและสระว่ายน้ำ, HQ by IWG ให้บริการ Co-Working Space, ร้านสะดวกซื้อ Lawson และ Casa Lapin Specialty Coffee คาดว่าจะสามารถปิดการขายได้ทั้งหมดภายในปีหน้า