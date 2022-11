“แฟลช เอ็กซ์เพรส” เปิด 4 บริการพิเศษ แก้เพนพ้อยท์ผ่านพนักงาน 4 คาแรกเตอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 -แฟลช เอ็กซ์เพรส เปิดตัว 4 บริการใหม่ ภายใต้แคมเปญ “แฟลชพร้อมเทคแคร์ ดูแลทุกการส่ง” ผ่านพนักงานขนส่ง 4 คาแรกเตอร์ คนรอบคอบ คนเป๊ะ คนอ่อนโยน และคนตรงต่อเวลา โดยพัฒนาคอนเซปต์จาก Pain point ของลูกค้า สะท้อนสู่ 4 บริการใหม่เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการส่งพัสดุให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นนางสาวพิมพ์สุดา สกลวิภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มธุรกิจแฟลช บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้นำตลาดด้านบริการขนส่งพัสดุแบบครบวงจร กล่าวว่า ปัจจุบันแฟลช เอ็กซ์เพรส เปิดให้บริการด้านขนส่งพัสดุมาแล้วกว่า 4 ปี เราเป็นผู้นำตลาดในด้านขนส่งที่เข้าใจความต้องการของตลาดดีที่สุด เราจึงได้พัฒนานวัตกรรม และสร้างระบบเทคโนโลยีที่นำสมัย ตอบโจทย์ Lifestyle ของลูกค้าทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น Seller หรือ Buyer รวมถึงบริการเสริมอื่นๆ ที่เรามีที่แตกต่างจาก player รายอื่น ให้ตอบโจทย์ต่อกลุ่มผู้ใช้บริการทั้ง B to B และ B to C ในตลาดขนส่งด่วนเป็นตลาดที่ท้าทาย และมีการแข่งขันตลอดเวลานั้น)แฟลช ในฐานะผู้ให้บริการจึงต้องมองหาและทำความเข้าใจ Pain point ของลูกค้าอยู่เสมอรวมถึงการศึกษาความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคในภาพรวมอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะสามารถสร้างสรรค์บริการที่ตรงใจตลาดได้มากที่สุด ที่ผ่านมาเราจึงมีทีมงานที่คอยศึกษา และทำ Research หาข้อมูลในส่วน Customer insight เพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ และนำเอาความต้องการนั้นมาออกแบบให้สอดคล้องกับ Service และ Product เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้ลูกค้าของแฟลชมีความเชื่อมั่น และไว้วางใจในความเป็นมืออาชีพของเราล่าสุด ในไตรมาสสุดท้ายของปี บริษัทฯ ได้ถือโอกาสเปิดตัว 4 บริการเสริมครั้งใหญ่ “4 Extra Services” ภายใต้แคมเปญ “แฟลชพร้อมเทคแคร์ ดูแลทุกการส่ง” ผ่านพนักงานขนส่ง 4 คาแรกเตอร์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น โดยทั้ง 4 บริการประกอบไปด้วย “Happy Return” ลูกค้าไม่รับฟรีค่าส่งกลับถึงบ้าน ผ่านคาแรกเตอร์ “พี่แฟลช คนรอบคอบ” ,บริการที่ 2 “Box Shield” กล่องเสียหายจ่ายค่าชดเชย ผ่านคาแรกเตอร์ “พี่แฟลช คนเป๊ะ” ,บริการที่ 3 “Flash Care” ของเสียหาย สูญหายชดเชยให้เต็มจำนวน ผ่านคาแรกเตอร์ “พี่แฟลช คนอ่อนโยน” และบริการสุดท้าย “On-Time Delivery” ส่งตรงเวลา ส่งช้าส่งฟรี ผ่านคาแรกเตอร์ “พี่แฟลช คนตรงเวลา”โดยภายใต้แคมเปญเดียวกันยังได้ปรับโฉม Flash Shop สาขา The Street ครั้งใหญ่เพื่อสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยจะสามารถเลือกพนักงานตามคาแรกเตอร์ที่ลูกค้าอยากให้ดูแลการส่งพัสดุ ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของออนไลน์ยังได้เปิดตัว “HERO VDO” โดยแฟลชคูเรียร์ ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวการรับส่งพัสดุจากมุมของลูกค้า ที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน แต่ก็สามารถอุ่นใจกับการส่งพัสดุผ่านพนักงานขนส่ง 4 คาแรกเตอร์ที่มาพร้อม 4 บริการเสริมให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตามความต้องการที่แตกต่างกันนอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2565 เพียงลูกค้าเลือกใช้ extra service บริการใดก็ได้มีสิทธิ์ลุ้นรับคูปองส่วนลดค่าส่งมูลค่า 5 บาท โดยคูปองจะถูกเพิ่มเข้าใน Account ของแอปพลิเคชันแฟลช เอ็กซ์เพรสทุกๆวันจันทร์ถัดไป (ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ในการใช้บริการในครั้งถัดไป สิทธิ์จำนวนจำกัดเพียง 3,000 คูปองเท่านั้น