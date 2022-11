3 เซเลบสาวกซานริโอท่องแดนคาวาอิ

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ฉลองครบรอบ 75 ปี จัดงาน

ชวนสาวกซานริโอฟินไปกับความคิวท์ ของ 4 คาแรกเตอร์สุดน่ารัก HELLO KITTY, MY MELODY, KUROMI และ BAD BADTZ- MARU ที่ยกขบวนจัดเต็มด้วยสเปเชียลคอลเลกชันวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในงานนี้ ท่ามกลางบรรยากาศสวนสนุกในญี่ปุ่น พร้อมโปรโมชั่นลดสูงสุด 50% และกิจกรรมสุดว้าว ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว

งานนี้ นันทพร ซิ้มสกุล ผอ.อาวุโสฝ่ายบริหารสินค้า Current Standalone บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล พร้อมด้วย 3 สาวเซเลบริตีบิ๊กแฟนของเหล่าตัวการ์ตูนจากซานริโอ มธุนาฏ ซอโสตถิกุล, นวินดา เบอร์ต๊อดตี้ และเฌอปัฐน์ กิตติพรวริษฐ์ แท็กทีมแปลงโฉมมาในชุดพร้อมท่องโลกความสนุก พร้อมแชร์ฟิลลิ่งแห่งความสุข ความผูกพันที่มีต่อซานริโอ

เซเลบสาวสายอาร์ต “ผึ้ง-มธุนาฏ ซอโสตถิกุล” มาพร้อมกับลุคสุดคิวท์แต่แอบเซ็กซี่เล็กๆ เล่าว่า “ผูกพันกับซานริโอมาตั้งแต่เด็กๆ มีครบทุกคอลเลกชันและทุกไอเทม ส่วนตัวชอบทุกคาแรกเตอร์ของซานริโอ โดยเฉพาะ HELLO KITTY เพราะมีความน่ารักเหนือกาลเวลามาก จนถึงตอนนี้ก็ยังอินมากๆ ค่ะ ชุดที่ผึ้งเลือกใส่ในวันนี้คอนเฟิร์มว่าชอบคิตตี้มากจริงๆ”

ต่อกันที่ “มิ้นท์-นวินดา เบอร์ต๊อดตี้” เผยว่า “ตัวการ์ตูนของซานริโอที่อยู่คู่กับเด็กๆ แบบเหนือกาลเวลาก็ต้องยกให้ HELLO KITTY ตอนเด็กๆ มิ้นท์ชอบสะสมไอเทมที่เป็นลายคิตตี้น่ารักๆ ทั้งเสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ เพราะว่าชอบอะไรฟรุ้งฟริ้ง กล้าพูดเลยว่าเป็น Hello Kitty Lover ส่วนคาแรกเตอร์อื่นๆ ก็มีนะคะ อย่าง BAD BADTZ-MARU, MY MELODY ต้องมีเก็บไว้เป็นคอลเลกชัน”

ปิดท้ายที่ “พลอยฝน-เฌอปัฐน์ กิตติพรวริษฐ์ ” เล่าว่า “หากย้อนความทรงจำเกี่ยวกับซานริโอ ฝนจะนึกถึงสมัยเรียนค่ะ ชอบสะสมไอเทมของซานริโอ ไม่ HELLO KITTY ก็ต้อง MY MELODY ยืนหนึ่งเรื่องความน่ารัก สมัยเรียนที่ต้องมีติดกระเป๋าไปโรงเรียนก็ต้องเป็นอุปกรณ์การเรียนทั้งดินสอ ปากกา สมุดโน้ต กระเป๋า มีครบแทบจะทุกคอลเลกชัน เน้นสะสมไม่เน้นใช้ ทุกวันนี้ก็ยังชอบคาแรกเตอร์หลายๆ ตัวของซานริโออยู่ค่ะ”