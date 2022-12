กรมรางถก 'ไจก้า' ปรับปรุงแผนแม่บท M-MAP ระยะที่ 2

กรมรางหารือคณะทำงานร่วมฯ ไจก้า ปรับปรุงแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง ระยะที่ 2 (M-MAP2) “อนุทิน-ศักดิ์สยาม” เตรียมบินญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบรางนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า จากการที่ ขร.ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Record of Discussion (R/D) ภายใต้การดำเนินโครงการ “The Project for Enhancing Capacity for Formulation of The Second Mass Rapid Transit Master Plan in Bangkok Metropolitan Region (M-MAP2)” ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA (Japan International Cooperation Agency) เพื่อสนับสนุนการจัดทำ M-MAP2 ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ขร.จึงได้จัดประชุม “คณะกรรมการประสานงานภายใต้การดำเนินการจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ต่อเนื่อง ระยะที่ 2 (M-MAP2) (Joint Coordinating Committee : JCC) ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งคณะทำงานฝ่ายไทย มี นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนทางราง และคณะทำงานฝ่ายญี่ปุ่น นำโดยนายคาวาเบะ เรียวอิจิ ผู้แทนอาวุโส JICA และเจ้าหน้าที่ JICA เข้าร่วมประชุมนายพิเชฐกล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม M-MAP2 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ขร.กับ JICA เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน พร้อมทั้งได้รายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานโครงการ M-MAP2 ประกอบด้วย 1. ผลความคืบหน้าการศึกษาเรื่องการคาดการณ์ความต้องการเดินทาง (Demand Forecasting) และการสำรวจการจราจร (Traffic Surveys) 2. ความคืบหน้าของการพัฒนาโครงข่ายรถไฟและการวางแผนเส้นทางรถไฟและได้มีการยืนยันแผนการดำเนินงานจากทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น โดยยืนยันว่าแบบจำลองที่จะใช้ในการกำหนดเส้นทางรถไฟจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 และนำผลที่ได้จากแบบจำลองมากำหนดเส้นทางรถไฟต่อไปโดยคณะทำงานฯ มีการกำหนดแผนการทำงาน รวมทั้งได้รับการยืนยันแผนจากทั้ง 2 ฝ่ายเรียบร้อยแล้ว และจะนำข้อคิดเห็นต่างๆ ในการประชุมไปดำเนินการ ในโครงการ M-MAP2 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปและเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบ Minutes Of Corporation (MOC) ซึ่ง M-MAP2 เป็นส่วนหนึ่งของ MOC ทั้งฉบับเก่าและฉบับใหม่ โดยในสัปดาห์หน้านายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อลงนามใน MOC ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ซึ่งจะทำให้การพัฒนาระบบรางเป็นไปด้วยความราบรื่นยิ่งขึ้น