แมคโดนัลด์จับมือซัมซุง เสิร์ฟสิทธิพิเศษ Galaxy Gift ผ่านแอปฯ Samsung Members

บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้แบรนด์แมคโดนัลด์ในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด หรือ Samsung ตอกย้ำความร่วมมือทางธุรกิจ จับมือมอบสิทธิพิเศษ Galaxy Gift ให้ลูกค้า Samsung Galaxy ผ่านแอปพลิเคชัน Samsung Members ให้ฟินอิ่มอร่อย โดยไม่ต้องใช้คะแนนแลก ด้วยความตั้งใจจาก Samsung ที่ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนที่พิเศษเหนือใคร ให้ลูกค้ามีความสุขได้ทุกโมเมนต์ ผ่านการดูแลลูกค้าหลังการขายด้วยการมอบส่วนลดจากร้านค้าพาร์ทเนอร์ชั้นนำ อย่างแมคโดนัลด์ด้วยโปรโมชั่นพิเศษกับหลากหลายเมนูอร่อยสุดคุ้ม เลือกอร่อยได้ในทุกสไตล์ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดนางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคไทย จำกัด กล่าวว่า “แมคโดนัลด์คือผู้นำแบรนด์เบอร์เกอร์ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่งมอบเบอร์เกอร์ที่รสชาติดีที่สุด (Great Tasting Burger) รวมถึงสร้างประสบการณ์ความประทับใจแก่ลูกค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ (EotF-Experience of the Future) และเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้คุณภาพความปลอดภัย ความอิ่มอร่อยในราคาที่คุ้มค่า (Value For Money) ผ่านการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการ ไปพร้อมกับการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เราจึงยินดีมากที่ได้ร่วมมือกับทางซัมซุง มอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน Samsung Members เพื่อความอิ่มอร่อยอย่างคุ้มค่าคุ้มราคากับอาหารที่ร้านแมคโดนัลด์ทั่วประเทศ”นายไชยวัฒน์ อุดมศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและแพลตฟอร์มการขาย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “เราต้องการมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนซัมซุง จึงทำการยกระดับ Galaxy Gift ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ Customer Relationship Management (CRM) ของซัมซุง ที่ต้องการจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งาน ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการดูแลลูกค้า เพราะเราให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นอันดับแรกอยู่เสมอ โดยครั้งนี้เราได้มีการพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ดังที่มั่นใจได้ว่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ และมอบสิทธิ์มากกว่าเดิม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง นับเป็นการตอบแทนและขอบคุณผู้ใช้งานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซัมซุง โดยที่ไม่มีแบรนด์สมาร์ทโฟนใดที่ให้ความพิเศษเช่นนี้ และเพื่อเป็นการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานกว่าที่เคยโดยแอปพลิเคชัน Samsung Members เป็นแอปที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนซัมซุงอย่างครบวงจร พร้อมตอบโจทย์หลากหลายความต้องการของสาวกซัมซุงได้อย่างแท้จริง ได้แก่ คอมมูนิตี้ของชาวซัมซุง ที่ให้ผู้ใช้งานซัมซุงได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การใช้งานกัน เคล็ดลับการใช้งานซัมซุง ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานดีไวซ์ของซัมซุงที่ผู้ใช้งานไม่รู้มาก่อน และบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ที่คอยช่วยแก้ปัญหาการใช้งานให้กับผู้ใช้ พร้อมกันนี้แมคโดนัลด์ซึ่งนับเป็นแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทุกกลุ่ม เราจึงร่วมกันมอบสิทธิพิเศษความอิ่มอร่อยอย่างคุ้มค่าจากแมคโดนัลด์ให้กับลูกค้าของซัมซุงอีกด้วย”เมนูที่ร่วมรายการในครั้งนี้ประกอบไปด้วย พายสับปะรด หรือพายข้าวโพด ราคาเพียงชิ้นละ 19 บาท (จากราคาปกติ 29 บาท) หรืออิ่มอร่อยกับเบอร์เกอร์ ไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ เบอร์เกอร์ไก่เปปเปอร์ หรือเบอร์เกอร์หมู ในราคาเพียง 29 บาท (จากราคาปกติ 39 บาท) และรับฟรี!! ไอศกรีมโคน 1 โคน มูลค่า 10 บาท อร่อยฟินอิ่มคุ้มได้ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ เฉพาะบริการนั่งทานที่ร้านและซื้อกลับบ้านเท่านั้น (ยกเว้น สาขาเดอะมอลล์ โคราช 2 , อิมแพคเมืองทองธานี,เอ็มควอเทียร์ , พีพีไอส์แลนด์ , สาขาในสนามบินทุกสาขา, เคาน์เตอร์ของหวาน, บริการสั่งออนไลน์, บริการสั่งอาหารถึงบ้านและบริการไดร์ฟทรู)