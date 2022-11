Google Wallet เพิ่มบัตรสมาชิกอิเกีย-เชลล์-วัตสันได้แล้ว

- รอยัลดัตช์เชลล์





- วัตสัน ไทย (Watsons)

วันนี้ (16 พ.ย.) หลังจากที่กูเกิล (Google) เปิดให้บริการ Google Wallet ในประเทศไทย สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีฟังก์ชัน NFC ติดอยู่ในตัวเครื่อง โดยเบื้องต้นให้บริการสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี (KTC) สามารถดาวน์โหลดและเพิ่มบัตรได้ที่แอปพลิเคชัน Google Wallet และสามารถนำโทรศัพท์มือถือแตะจ่ายได้ที่เครื่อง EDC ที่ร้านค้าชั้นนำ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น แมคโดนัลด์ กูร์เมต์มาร์เก็ต ฯลฯ ได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตตัวจริง ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นรายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเช้านี้ (16 พ.ย.) Google Wallet ได้เพิ่มร้านค้าที่สามารถเพิ่มบัตรสะสมคะแนนอีก 5 ร้านค้า จากเดิมที่มีบัตร My Starbucks Rewards ของร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ได้แก่ อิเกีย ไทย (IKEA FAMILY), วัตสัน ไทย, เซเว่น อีเลฟเว่น ไทย, รอยัลดัตช์เชลล์ และ AirAsia ไทย จากการทดสอบของผู้สื่อข่าวพบว่าวิธีการเพิ่มบัตรมีดังนี้เข้าไปที่แอปฯ Google Wallet กดเลือกบริเวณมุมขวาล่าง แล้วเลือกเมนูสามารถสแกนบาร์โค้ด (แบบ PDF417) ของบัตรสตาร์บัคส์การ์ดในแอปพลิเคชัน Starbucks TH ลงใน Google Wallet ได้ทันที โปรดระวังอย่าเผยแพร่บาร์โค้ด หรือเลขที่บัตรสตาร์บัคส์การ์ด 16 หลักให้ใคร และอย่าแชร์เป็นสาธารณะ เพราะเสี่ยงต่อยอดเงินในบัตรสตาร์บัคส์การ์ดหายได้ให้สแกนบาร์โค้ดจากเว็บไซต์ https://family.ikea.co.th โดยล็อกอินเข้าสู่ระบบ แล้วสแกนบาร์โค้ดลงใน Google Wallet อย่าสแกนบาร์โค้ดใน Apple Wallet (แบบ PDF417) เนื่องจากจะได้หมายเลขบาร์โค้ดเป็นคนละหมายเลขกันสำหรับสมาชิก เชลล์ โก พลัส (Shell GO+) สามารถสแกนบาร์โค้ดจากแอปพลิเคชัน Shell เมนู My Card ลงใน Google Wallet ได้ทันที ซึ่งบาร์โค้ดที่ได้เป็นบาร์โค้ดเดียวกันกับแอปพลิเคชันสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดจากแอปพลิเคชัน Watsons TH โดยแตะเข้าไปที่บัตรสมาชิก แล้วสแกนคิวอาร์โค้ดลงใน Google Wallet ได้ทันที ซึ่งคิวอาร์โค้ดที่ได้เป็นคิวอาร์โค้ดเดียวกันกับแอปพลิเคชันอย่างไรก็ตาม เซเว่น อีเลฟเว่น ไทย ยังไม่สามารถสแกนบาร์โค้ดในแอปพลิเคชัน 7 App เพื่อเพิ่มลงใน Google Wallet ได้ เนื่องจากบาร์โค้ดในแอปฯ ดังกล่าวมีอายุเพียง 15 นาที รวมถึงหากกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะแสดงผลเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ไม่มีการแปลงเป็นบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดใดๆเช่นเดียวกับ AirAsia ไทย ที่พบว่าไม่มีบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดสำหรับบัตรสมาชิกแอร์เอเชียในแอปฯ airasia SuperApp แต่อย่างใด และเมื่อกรอกหมายเลขสมาชิกแอร์เอเชีย พบว่าจะแสดงผลเป็นตัวเลขเท่านั้น ไม่มีการแปลงเป็นบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดใดๆ เช่นกัน