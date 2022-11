เปิด “ฮาลาลมหานคร” มหกรรมอาหารฮาลาลครั้งยิ่งใหญ่ ณ ซีคอนสแควร์

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.65 นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นตัวแทนนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดงาน “ฮาลาล มหานคร ” ที่ลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ชั้น1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยมีนายมารุต เมฆลอย นายกสมาคมนักธุรกิจไทยมุสลิม ชั้น1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์นางสาว ทรงสิริวรรณ เลิศณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาดซีคอนสแควร์ นายบัญญัติ ทิพย์หมัด นายกสื่อมวลชนมุสลิมไทย ผู้บริหารบริษัท ไทยประกันชีวิต,และบรรดาผู้ประกอบการ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการมุสลิม หรือสร้างผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ ให้ยกระดับธุรกิจในการโลดแล่น ฝ่าฝันในการออกงานอีเว้นต่างๆในห้างสรรพสินค้านางสาว ทรงสิริวรรณ เลิศณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาดซีคอนสแควร์ กล่าวว่า ซีคอนสแควร์และพันธมิตรร้านดังเมนูเด็ด เอาใจลูกค้า และประชาชน ชาวมุสลิมให้ได้เลือกซื้อเลือกชิมอาหารถูกต้องตามหลักบัญญัติอิสลาม อิ่มอร่อยไปกับสารพัดเมนูอาหารฮาลาล รสชาติถึงเครื่องเข้มข้นพร้อมเสิร์ฟ อาทิเช่น ร้าน FIN Burger (ฟิน เบอร์เกอร์) กับเมนู เบอร์เกอร์ฮาลาล สไตล์โฮมเมด, ร้าน THE BUNG STEAK HALAL (เดอะบังสเต็กฮาลาล) โดดเด่น เรื่องเมนูสปาเก็ตตี้, ร้าน GET HUG (เก็ตฮัก) อาหารเวียดนามฮาลาลเพื่อสุขภาพ เมนู แหนมเนือง กับเครื่องเคียงครบสูตร, ร้าน GOSHO SUSHI (โกโช ซูชิ) อาหารญี่ปุ่น เมนูซูชิโรลฟิวชั่น อร่อยแบบคำใหญ่เต็มคำ, ร้าน Rifai Kitchen (รีฟาย คิทเช่น) ร้านอาหารอาหรับจานด่วน ข้าวหมกบริยานี ชาวัรมา ต้นตำหรับ, ร้านไก่ย่างจีระพันธ์ ที่นำเสนอเมนู ไก่เนื้อทอง เนื้อย่างโคขุนทอง,ร้าน Kissmee Daroch -คีสมี่ ดารอช ครัวซองต์ โดนัทแป้งนุ่ม เบเกอรี่โฮมเมด, ร้าน D’nuts (ดีนัทส์) Natural Healthy ธัญพืชสดใหม่ส่งตรงจากโรงงาน พร้อมเมนูไอศครีม ท็อปปิ้งธัญพืช, ร้าน Orient Paradise เมนูขนมอาราเบียน ขนมกุนาฟะฮ์, ร้าน AndaFarm La Boucherie โดดเด่นด้วยเมนูเนื้อแช่แข็ง นำเสนอเมนู สเต็กเนื้อ และไส้กรอกเยอรมัน, บารอกัตลั้นลาแลนด์ เมนู พิซซ่าโบโลน่า Passion Barakat, ร้านยายทำให้หลานขาย กับเมนูขนมไทยโบราณหาทานยาก สูตรคุณยายกว่า 50 ปี, ร้าน Regent Thailand Hotel ฟู้ดทรัคตุ๊กๆ เมนู อาหารไทย Signature ผัดไท ข้าวคลุกกะปิ ข้าวตังหน้าตั้ง, Bingsu Nom6 & Snow Six ร้านบิงซูเครื่องแน่น พินเวอร์ นอกจากนี้ยังมีเมนูคาวหวานจากร้านดังอื่นๆ อาทิ, DairyDough , ร้าน786โรตี&ชาชัก, ร้านข้าวเหนียวมูลพุ่มหิรัญ, ร้านนม โส๊ด สด,สงขลา ขนมบ้าบิ่นนมะพร้าวอ่อน ติ๋มปลาสลิด, น้ำอินทผาลัม ไอเบฟ (IBEV) เป็นต้น พร้อมร้านเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายตามหลักศาสนา และร้านค้าอีกมากมายกว่า 50 ร้านนอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายตามหลักศาสนาด้วย ท่ามกลางบรรยากาศจำลองมัสยิด สีฟ้า มาซาร์ อี ชารีฟ ประเทศอุซเบกิสถาน สุดตระการตา มาตั้งไว้ภายในงานให้ผู้เยี่ยมชมได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกห้ามพลาด...ที่สุดของความอร่อย ในงาน“ ฮาลาลมหานคร” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2565 บริเวณ ลานน้ำพุ ชั้น1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2721-8888 หรือ www.seaconsquare.com, www.facebook.com/SeaconSquareFanPage, Instagram: seaconsquare, Line: @seaconsquare