“ยูเมะพลัส” ยกนิ้วทีมชนะเลิศ โชว์ไอเดียสุดเจ๋งลงสตอรีบอร์ด แบบเข้าใจง่าย ทำได้จริง ถ่ายทอดแนวคิด “วัยรุ่น Gen Z ไอเดียดี...บริหารหนี้เป็น”

กิจกรรม Umay+ MONEY FITNESS season 4 การประกวดสตอรีบอร์ดภายใต้หัวข้อ “วัยรุ่น Gen Z ไอเดียดี..บริหารหนี้เป็น” โดยในปีนี้ได้สาวมากความสามารถอย่าง ส้ม มารี ที่เป็นทั้งศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ และ Youtuber ชื่อดัง พร้อมทีมงานมืออาชีพ “ส้มหล่น โปรดักชัน” และแจ็ค ไรเดอร์ ผู้คร่ำหวอดในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกว่า 15 ปี มาร่วมทำเวิร์กชอปอย่างเข้มข้น พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ มุมมอง แนวคิด ให้น้องๆ นิสิต นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อหาทีมชนะเลิศนำผลงานมาผลิตเป็นวิดีโอคลิปออกเผยแพร่สู่สาธารณะมร.ทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อีซี่บาย กล่าวถึงกิจกรรม Umay+ MONEY FITNESS season 4 ที่มาถึงวันประกาศผลทีมชนะเลิศ ณ โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทียร์ “ปีนี้เป็น season ที่ 4 ที่เราเปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิต นักศึกษา ได้ใช้ความสามารถ และไอเดียการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ผ่านการสร้างสตอรีบอร์ด ชิงเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษารวมกว่า 150,000 บาท และทีมผู้ชนะเลิศก็มีโอกาสได้ผลิตผลงานเป็นวิดีโอคลิปออกเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยมีนิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวด และทุกทีมมีการนำเสนอไอเดีย และถ่ายทอดแนวคิด มุมมอง ด้านการบริหารหนี้ที่น่าสนใจ โดยเราได้ คุณส้ม-มารี คุณเคน-จักรกฤษณ์ จากเพจ Money Buffalo พร้อมทีมงานจากส้มหล่น โปรดักชัน มาร่วมเป็นคณะกรรมการ และ คุณแจ็ค ไรเดอร์ ที่ปรึกษาของกิจกรรม เพื่อคัดกรองและค้นหา 10 ทีมสุดท้ายมาร่วมเวิร์กชอป เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา จนวันนี้เราได้ทีมที่ชนะเลิศ คือ “ทีมฟ้าแจ่มใสในวันวาน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผลงานชื่อ How can i find my soulmate?ซึ่งน้องๆ ทีมฟ้าแจ่มใสในวันวานกล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกิจกรรมดีๆ ที่ทางยูเมะพลัสจัดขึ้นนะคะ เราในฐานะนักศึกษา ทำให้พวกเราได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ที่เปิดกว้างให้ใส่ไอเดีย การครีเอตในแบบเราได้เต็มที่ ซึ่งเป็นความชอบและความถนัดของพวกเราทุกคนในทีมทั้งในเรื่องของการครีเอต การวาดภาพประกอบลงในสตอรีบอร์ดและการวางแผนโปรดักชันต่างๆ ซึ่งพอได้มาเวิร์กชอปกับพวกพี่ๆ ทั้งพี่ส้ม พี่เคน พี่แจ็คไรเดอร์ พี่ๆ ทีมส้มหล่น โปรดักชั่น เหมือนช่วยต่อยอดความคิดและไอเดีย และทำให้ผลงานของเราลงตัวมากขึ้นค่ะ แนวคิดการบริหารหนี้ เรานำมาจากเรื่องใกล้ตัว อย่างการชอปปิ้งกับความรัก พวกเราชอบชอปปิ้งแล้วก็มีบ้างที่ซื้อแบบสั่งก่อนจ่ายทีหลัง พอมากๆ เข้าก็ต้องหาเงินมาจ่าย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของผลงาน How can i find my soulmate ? เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่รักการชอปปิ้ง แต่ไม่มีแฟนสักที พอได้ไปดูดวง ก็โดนทักว่าถ้ายังหาแฟนไม่ได้ภายใน 1 เดือนจะต้องมีเหตุให้เป็นหนี้มหาศาล ทำให้เกิดการเปิดรับสมัครแฟนขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราว ซึ่งต้องรอติดตามชม เพราะหลังจากนี้จะต้องลงมือทำงานโปรดักชันจริงๆ กับทีมพี่ส้ม มารี ซึ่งเป็นไอดอลของเรา ก็อยากจะฝากให้ช่วยติดตามผลงานของเราในเร็วๆ นี้ด้วยนะคะและอยากฝากบอกน้องๆ ใครที่มีความสามารถ มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์อย่ากลัว อย่ารอ ให้กล้าใช้โอกาสนี้เปิดตัว มาสมัครกับกิจกรรม Umay+ MONEY FITNESS ในซีซันต่อๆ ไปกันเยอะๆ นะคะ ได้ประสบการณ์และได้เรียนรู้อะไรเยอะมากค่ะ”ด้าน ส้ม - มารี ศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ และ Youtuber ชื่อดังในกลุ่มเด็กมหาวิทยาลัย เจ้าของช่องยูทูบ “zommarie” กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับทีม….....… ที่ใส่ไอเดียในสตอรีบอร์ดแบบค่อยๆ เล่าเรื่องราวให้ชวนติดตาม ซึ่งจากการเวิร์กชอป น้องๆ มีความโดดเด่น ตัดสินยากมาก ต้องยกนิ้วให้ทั้ง 10 ทีม น้องๆ เก่งมาก นอกจากจะมีไอเดียดีๆ ที่เกิดจากมุมมองความเข้าใจด้านการบริหารหนี้ และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวลงในสตอรีบอร์ด เราแค่แนะนำนิดหน่อยๆ น้องๆ ก็ต่อยอดได้ จนอยากให้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 10 ทีมไปเลย”ด้าน เคน จักกฤษณ์ Influencer ชื่อดังจากเพจ “Money Buffalo” กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ทำให้เรารู้ว่ามีคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจและมีมุมมองที่ดีในการวางแผนการใช้จ่าย การบริหารจัดการหนี้ และจากการเวิร์์กชอปยิ่งเห็นไอเดียของทุกทีม ที่พร้อมถ่ายทอดออกมา ต้องถือว่าน้องๆ ทุกทีมเก่งมากครับ”ด้าน แจ็ค ไรเดอร์ พิธีกรและที่ปรึกษาประจำกิจกรรม กล่าวว่า “ในปีนี้ถือว่าเข้มข้นมากๆ ยิ่งจัดกิจกรรม เรายิ่งได้เจอคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิว และมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใส่ไอเดียเด็ดๆ สนุกๆ เข้าไปทำให้การเล่าเรื่องผ่านสตอรีบอร์ดน่าสนใจมากขึ้น ปีนี้คณะกรรมการหนักใจมาก เพราะคะแนนสูสีกันทุกทีม ทุกทีมเก่งมากครับและฉายแววความสามารถกันทุกทีม จบกิจกรรมนี้ เราจะได้เห็นผลงาน ไอเดียดีๆ ของคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือด้านโปรดักชันแบบมืออาชีพแน่นอนครับ”สำหรับทีมที่ได้รับรางวัล กิจกรรม Umay+ MONEY FITNESS season 4 รางวัลที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีมฟ้าแจ่มใสในวันวาน เรื่อง HOW can I find my soulmate รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทีมสี่แผ่นดิน เรื่อง BILL PLEASE... รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา ทีมนี้ค่อนข้างจะเฟมัส เรื่องวัยรุ่นเทสต์ดี รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทีม 5 พยัคฆ์หนี เรื่อง สิ่งศักดิ์สูบ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทีมชิงเงินแสน เรื่อง หนี้มีได้ แค่อยู่กับมันให้ได้ ซึ่งกิจกรรมดีๆ แบบนี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่องในซีซันต่อๆ ไป สามารถติดตามได้ที่ www.easybuy.co.th