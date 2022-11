“บิ๊กซี” ปูพรมดิจิทัลออนไลน์ ทุ่ม 500 ล. ยกเครื่องแอปใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 – บิ๊กซี โหมหนักสร้างดิจิทัลออนไลน์อีโคซิสเต็มหรือ บิ๊กซี ดิจิทัล ปูพรมรุกทั้งไทยและจีน อเมริกา ล่าสุดวางโรดแมพ 5 ปี งบ 500 ล้านบาท ยกเครื่องแอปใหม่นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี กล่าวว่า กลยุทธ์ของบิ๊กซีมุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์ให้ลูกค้ามีความสุข สะดวกสบาย และได้รับสินค้าและบริการในราคาที่คุ้มค่าที่สุด โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเติมเต็ม ไม่ว่าจะที่สาขา รวมทั้งทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บิ๊กซีออนไลน์ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดี เราจึงต่อยอดสู่การพัฒนาแอปบิ๊กซี พลัส โฉมใหม่ทั้งหมดและรีแบรนด์แอปใหม่ในชื่อ “บิ๊กซี พลัส” (Big C PLUS) เพื่อตอบโจทย์การช้อปปิ้งของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นและมากกว่าเดิม รวมสินค้าอุปโภคบริโภค มาไว้ที่หน้าจอมือถือ พร้อมบริการจัดส่งรวดเร็ว ทั่วไทย สั่งง่ายดายเพียงแค่ปลายนิ้วดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ รองประธานบริหารเจ้าหน้าที่่สายธุรกิจดิจิทัล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เปิดเผยว่า ทางบิ๊กซี ได้วางแผนในการพัฒนาระบบดิจิทัลออนไลน์อีโคซิสเต็มหรือ บิ๊กซี ดิจิทัล เพื่อยกระดับการบริการและเชื่อมต่อประสบการณ์การช้อปปิ้งของผู้บริโภคสอดคล้องกับพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ที่เปลี่่ยนไป โดยตั้งทีมใหม่ขึ้นมา บิ๊กซี ดิจิทัล รับผิดชอบโดยเฉพาะมาจากหลากหลายแห่งทั้งไอที แบงกิ้ง เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะรุกตลาดดิจิทัลออนไลน์ในไทยแล้ว ยังมองไปที่ตลาดจีน และตลาดอเมริกาด้วยโดยในอเมริกาได้มีการศึกษาตลาดกับผู้ประกอบการมาร์เก็ตเพลซรายใหญ่อยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างในการนำสินค้าของบิ๊กซีเข้าไปจำหน่าได้่อย่างไร ขณะที่ในประเทศจีนนั้นได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์รายใหญ่ดำเนินการไปแล้วเมื่อช่วงต้นปีนี้ล่าสุดในส่วนของแอปพลิเคชั่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดิจิทัลออนไลน์ บิ๊กซีได้ยกเครื่องใหม่ทั้งหมดหลังจากทำมา 7 ปีแล้ว โดยเปิดตัว แอป บิ๊กซี พลัส (Big C PLUS) โดยวางแผนระยะยาวใน 5 ปีเริ่มจากปีนี้ในการพัฒนาแอปต่อเนื่อง ซึ่งเฉลี่ยปีละ 100 ล้านบาท รวม 5 ปี เท่ากับ 500 ล้านล้านบาท ปัจจุบันมีผู้โหลดแอปแล้วรวม 3 ล้านรายรวมจากแอปเก่าด้วย ตั้งเป้าปีหน้ารวมเป็น 5 ล้านราย ขณะที่บิ๊กซีมีฐานสมาชิกรวม 17 ล้านรายและการเติบโตของยอดขายผ่านแอปคิดเป็นสัดส่วน 80 % ของบิ๊กซีออนไลน์ทั้งหมด ขณะที่ปีที่แล้วธุรกิจออนไลน์เราเติบโต 60% แต่สัดส่วนรายได้ยังมีเพียงไม่ถึง 10% ของทั้งหมดสำหรับ ฟีเจอร์ที่โดดเด่น ของแอป Big C PLUS ที่จะยกระดับประสบการณ์ใหม่ ดังนี้1. ฟังก์ชันบิ๊กพอยต์ดิจิทัล (BIG Point Digital) : ช้อปคุ้ม บิ๊กพอยต์มีค่า ให้สมาชิกเช็คคะแนนสะสมแบบเรียลไทม์ สะสมคะแนนผ่านการช้อปปิ้งโดยไม่ต้องบอกเบอร์โทรศัพท์ที่สาขาหรือออนไลน์ เพียงสแกน QR code ผ่านแอป โดยทุกการใช้จ่าย 25 บาทจะได้รับ 1 คะแนนบิ๊กพอยต์ สามารถแลกคะแนนเป็นส่วนลดทันที หรือแลกซื้อสินค้าราคาพิเศษ รวมถึงแลกสินค้าฟรี จากพันธมิตรร้านค้าที่ร่วมรายการ เริ่มต้นที่ 1 คะแนน2. ฟังก์ชันบิ๊กซีออนไลน์ (Big C Online) : ช้อปง่าย ส่งทุกที่ทั่วไทย ช้อปผ่านแอปสินค้ามากกว่า 35,000 รายการ อัพเดทสินค้าจากสาขาเรียลไทม์ แลกคะแนนบิ๊กพอยต์เป็นส่วนลดทันที พร้อมทางเลือกหลายหลายในการรับ-จัดส่งสินค้า ทั้งบริการจัดส่งด่วนภายใน 1 ชั่วโมง (Express Delivery) และจัดส่งวันถัดไป (Next-Day Delivery) เฉพาะเขตและพื้นที่ที่ให้บริการ จัดส่งทุกที่ทั่วไทยโดยส่งแบบพัสดุ (Parcel Delivery) หรือรับสินค้าที่สาขาใกล้บ้าน (In-Store Pickup)3. ฟังก์ชันบิ๊กคูปอง (BIG Coupons) : ช้อปคุ้ม คูปองเด็ด โดนใจ แจกคูปองส่วนลด โดนใจ ตลอด 365 วันใช้ได้ที่บิ๊กซีไฮเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซีมาร์เก็ต บิ๊กซีฟู้ดเพลส บิ๊กซีมินิ บิ๊กซีออนไลน์ และคูปองของฉัน (My Coupon) คัดสรรให้สมาชิกบิ๊กพอยต์รายบุคคลตรงกับไลฟ์สไตล์สมาชิกแต่ละคน4. ฟังก์ชันอื่นๆ เช่น การเข้าใช้งานทุกฟังก์ชันด้วยหมายเลขโทรศัพท์ , ระบบค้นหาสินค้าที่แม่นยำ , กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บิ๊กวอลเล็ทเพื่อชำระค่าสินค้าที่บิ๊กซีแบบไม่ต้องพกเงินสด, ช้อปปิ้งลิสต์ บันทึกสินค้าที่ซื้อเป็นประจำ, ระบบแจ้งเตือน โปรโมชั่นเด็ดๆ และเก็บในกล่องข้อความเพื่อเรียกดูภายหลัง, บล็อก อ่านบทความไลฟ์สไตล์ ดูดวงต่างๆ, โบรชัวร์ออนไลน์อนาคตมีแผนจะนำร้านค้าพันธมิตร ร้านค้าเช่า เข้ามาจำหน่ายสินค้าในช่องทางดังกล่าวด้วย และขยายบริการอื่นๆเช่นบริการการเงิน บริการทางสุขภาพและในปีหน้าจะนำแอพพลิชั่นไปใช้กับสาขาในต่างประเทศ อาทิ กัมพูชา ลาว"ส่วนแผนการขยายสายขาปีหน้า มีแผนที่จะเปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตประมาณ 3 สาขา, โมเดลฟูดเพลซ และมาร์เก็ต ประมาณ 10 สาขา, การรีโนเวทสาขาเดิมประมาณ 100 สาขา . มินิบิ๊กซีเปิดใหม่ประมาณ300 สาขา, ร้านเพียวประมาณ 3 สาขา และ ร้านศิริฟาร์มา 3 สาขา