เช็กอิน ‘แกลเลอรี่ไนท์บางแสน’ งานศิลป์ดี ๆ ที่สายอาร์ตไม่ควรพลาด พร้อมชิลกับทริปปั่นเที่ยวคาเฟ่ชมงานศิลปะ

เชื่อแน่ว่า สำหรับสายอาร์ต ย่อมเคยได้ยินชื่องาน “แกลเลอรี่ไนท์บางแสน” ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ริเริ่มจัดงาน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย, คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา และเทศบาลตำบลแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ร่วมกันจัดขึ้น โดยปีนี้เป็นปีที่สองแล้วจุดเด่นไฮไลต์ภายในงาน จะมีทั้งกิจกรรม-ผลงานศิลปะ โดยคณาจารย์-ศิลปินจากทั้ง 2 คณะ และเชื้อเชิญผู้ประกอบการที่รักชอบศิลปะ เจ้าของร้านกาแฟ บาร์ โรงแรม อาร์ตสเปซ ในท้องถิ่นร่วมกันจัดงานแกลเลอรี่ไนท์บางแสน เพื่อขับเคลื่อนนำ “ศิลปะสู่ชุมชน” โดยเปิดโอกาสให้ร้านต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็น “แกลเลอรี่ศิลปะชั่วคราว” จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระไม่กำหนดรูปแบบ โดยทีมคณาจารย์ฝ่ายศิลป์ได้ลงพื้นที่ ประสานงานและให้คำปรึกษาเรื่องการวางคอนเซปต์กิจกรรมแก่ร้านที่ต้องการ ทุกร้านเข้าร่วมโครงการได้ฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2565 ผู้ร่วมงานจะได้เที่ยวชมงานศิลปะในร้านกาแฟ บาร์ โรงแรมและอาร์ตสเปซ มากกว่า 36 แห่งในบางแสน ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน หรือบางร้านอาจยาวเกือบสว่าง แต่ละสถานที่เปิด-ปิดไม่พร้อมกัน ซึ่งสามารถเช็คสถานที่ ตารางวันและเวลากิจกรรมจาก interactive google map ในเว็บไซต์ galleriesnights.com หรือ หน้าเพจของร้านผู้จัดงานสำหรับเส้นทางการการเที่ยวชมงานศิลปะมีอยู่ 2 เส้นทางหลัก ๆ ได้แก่งานเปิดแกลเลอรี่ไนท์บางแสน จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ ร้าน Hidden Lab โรงแรมเก่าริมทะเลในตำนานที่กลายมาเป็นร้านกาแฟมีเสน่ห์สุดฮิตในปัจจุบัน พบกับกิจกรรมวันเปิดงานมากมาย เช่น เสวนา ฉายการ์ตูนคลาสสิกและหนังกลางแปลง นิทรรศการภาพถ่ายเก่า นิทรรศการศิลปะจัดวาง ผลงานจากคณาจารย์-ศิลปินจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ การแสดงดนตรีและศิลปะการแสดง จากคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงผลงานศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงหลากหลายท่านด้วยกัน(ปั่นโซนริมชายหาด ระยะทางไป-กลับ 10 กม.) ออกตัวจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปที่ ร้าน Hidden Lab (อยู่บริเวณตีนเขาสามมุก) เดินชมงานศิลปะจากคณาจารย์คณะศิลปกรรมฯ รับเครื่องดื่ม และปั่นกลับมาที่ Bangsaen Museum (Ad-hoc)(ปั่นโซนหาดวอนนภา ระยะทางไป-กลับ 8 กม.) ออกตัวจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปที่ ร้าน BREW BAR coffee on the beach > ต่อด้วยร้าน Wang Burapha Cafe & Restaurant เดินชมผลงานจากศิษย์เก่าที่ได้รับรางวันระดับโลก > และปั่นกลับไปรับเครื่องดื่มที่ร้าน Chalee House Coffee –(ปั่นโซนถนนข้าวหลาม ระยะทางไป-กลับ 6 กม.) ออกตัวจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปที่ ร้าน Chapter Koff > ปั่นเข้าซอยต่อด้วยร้าน Matter > ปั่นเลาะเข้าซอยมาที่ร้าน Made in Bangsean และปั่นกลับมารับเครื่องดื่มที่ร้าน Heatwave Cafe