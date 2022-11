ปตท. อัดงบ 30% ปี 2023 รุกพลังงานแห่งอนาคต พร้อมลงสนาม EV ครบวงจร พ่วงธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ

กล่าวว่า ที่ผ่านมา ปตท.ยังคงพันธกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญต่อการเติบโตในอนาคต พร้อมเดินหน้าปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เข้าสู่โลกยุคใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิม ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ “Powering Life with future energy and beyond” ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคตซึ่งในส่วนของ Powering Life ที่ผ่านมา ปตท.เคียงข้างสังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ผ่าน โครงการลมหายใจเดียวกัน ทั้งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หน่วยตรวจ รักษาครบวงจร (End-to-End), อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด จัดหาพัฒนาวัคซีน แอลกอฮอล์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาผ่านโครงการดีๆ อย่าง ลมหายใจเพื่อน้อง เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม สำหรับก้าวต่อไปของ ปตท. นายอรรถพลกล่าวต่อว่า ในอนาคต ปตท.จะเน้นการลงทุนกว่า 30% ของงบทั้งหมดไปที่พลังงานของอนาคต หรือ Future Energy มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Renewable, Energy Storage & System Related, EV Value Chain และ Hydrogen พร้อมมองหาโอกาสในการเติบโตในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าด้านพลังงาน (Beyond) เช่น ธุรกิจ Life Science ทั้งยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอาหารเพื่อสุขภาพ, Medical device ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์, Mobility & Lifestyle, High Value Business, Logistics & Infrastructure และ AI, Robotics digitalization เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนไปทั้งนี้ สำหรับทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต นายอรรถพลให้ความเห็นว่า พลังงานในอนาคตจะมุ่งจากการใช้พลังงานของโลกไปสู่พลังงานสะอาด ภายใต้หลัก GO GREEN และ GO ELECTRIC มากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา ปตท.ก็ได้มีการเข้าไปวางรากฐานและขยายธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า EV Value Chain เพื่อตอบโจทย์ความสะดวก และรับกับความต้องการใช้ EV ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการผลิต EV ของภูมิภาคอาเซียนในลำดับต่อไปโดย ปตท.มีการจัดตั้งบริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) Flagship ด้าน EV Value Chain ที่เข้ามารองรับฐานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา EV Ecosystem ในขณะเดียวกันก็ขยายฐานการลงทุนร่วมกับพันธมิตรชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยหนึ่งใน “ไฮไลต์” สำคัญของ ARUN PLUS คือการจับมือร่วมทุนกับ บริษัท หลินยิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเมนท์ จากไต้หวัน โดยมีการร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฮอริซอน พลัส จำกัด (HORIZON PLUS) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครบวงจรในประเทศ โดยคาดว่าโรงงานจะเสร็จในปี 2024 ที่กำลังจะถึงทั้งนี้ มีการตั้งเป้าหมายการผลิตระยะแรกในปีแรกไว้ที่ 20,000 คันต่อปี และขยายกำลังการผลิตสู่ 50,000 คัน และ 150,000 คันต่อปี ภายในปี 2030ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ARUN PLUS ยังได้เปิดให้บริการธุรกิจสถานีอัดประจุ on-ion EV Charging Station (ออน-ไอออน) ด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าชนิดกระแสลับ (AC Charger) รองรับรถยนต์ปลั๊ก-อิน ไฮบริด (PHEV : Plug-in Hybrid) และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV: Battery Electric Vehicle) ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ที่มีหัวชาร์จ Type 2 โดยมีการเปิดให้บริการในบางพื้นที่แล้ว พร้อมตอบโจทย์ความสะดวกสบายด้วยการจองและค้นหาสถานีได้เพียงแค่มี on-ion Mobile Application เท่านั้นดร.บุรณินเสริมว่า on-ion EV Charging Station มีการตั้งเป้าขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งศูนย์การค้า โรงแรม ร้านอาหาร สถานีบริการ และมีบริการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า(EV Charger) ในที่พักอาศัยด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบ ในขณะเดียวกัน ก็อยู่ระหว่างการศึกษาและทดลองสำหรับรถจักรยานยนต์และรถบัส เพื่อให้ครบทั้ง EV Value Chain อีกด้วยดร.บุรณินกล่าวและด้วยความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจใหม่เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับเทรนด์ในอนาคต ปตท.ได้มีการขยายฐานธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจ Life Science ส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่ New S-Curve ผ่านการจัดตั้งบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ที่มีการดำเนินงานที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจยา อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค รวมทั้งอาหารเพื่อสุขภาพล่าสุด “NRPT” บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด และบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด มีการเปิดร้าน “alt. Eatery” คอมมูนิตีอาหาร Plant-based ใจกลางเมืองแห่งแรกของกรุงเทพฯ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้พื้นที่ทำเลซอยสุขมวิท 51 ของ “แสนสิริ” ในการเปิดร้านแบรนด์ alt. หรือ อัลท์ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้โปรตีนจากพืชทดแทนการใช้เนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากผลวิจัยพบว่ากรรมวิธีการผลิตอาหาร Plant-based สามารถช่วยลดโลกร้อนจากการทำปศุสัตว์ได้ถึง 30%ทั้งนี้ “alt. Eatery” ยังมุ่งในการเป็นโมเดลต้นแบบการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ Solar Roof และให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในบริเวณร้านอีกด้วยอย่างที่ทราบกันดีว่า ปตท.ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ “Net Zero” และความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) นั้น นายอรรถพลย้ำว่า กลุ่ม ปตท.มีการตั้งเป้าร่วมกันว่าจะมีการประกาศให้เร็วกว่าเป้าหมายของประเทศ เพื่อเป็นการช่วยประเทศ นั่นก็คือภายในปี 2050 นั่นเองผ่านการดำเนินงานผ่านคือ1.ลดการปล่อยคาร์บอน ขณะนี้มี 4 โครงการหลักที่จะลงทุน อย่างการนำคาร์บอนที่เก็บไว้มาใช้ประโยชน์ (CCUS) เพราะคาร์บอนสามารถนำมาเป็นสารตั้งต้นในการใช้ประโยชน์ ทำเป็น product ต่างๆ ได้ หรือเทคโนโลยีดักจับคาร์บอน (CCS) แล้วก็ Storage จับมาเก็บ โดยมี ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นตัวหลักในการดำเนินงาน2.ปรับกระบวนการทำธุรกิจ ลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล 3 ตัว คือ ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ โดยล่าสุด ปตท.ได้ขายธุรกิจถ่านหินพร้อมเน้นการเติบโตไปทางก๊าซธรรมชาติแทน รวมทั้งจะโฟกัสไปที่พลังงานทดแทนให้มากขึ้น ให้ได้ประมาณ 12,000 เมกะวัตต์ภายในปี 20303.หรือโครงการปลูกป่า โดยที่ผ่านมา ปตท.มีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติไปกว่า 1 ล้านไร่ ใน 54 จังหวัด ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าไปสำรวจพบป่าจำนวนนั้นยังมีความสมบูรณ์อยู่กว่า 90% ซึ่งสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2.14 ล้านตันต่อปี และปล่อยออกซิเจนประมาณ 1.7 ล้านตันต่อปี รวมทั้งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สร้างมูลค่าที่ประชาชนได้จากป่าที่ปลูกสูงถึง 280 ล้านบาทต่อปีCEO ปตท.กล่าวทิ้งท้าย