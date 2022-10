“จักรวาล” ในมือ “จักรพงษ์” เมื่อ “มง” ลง “แอน” JKNชู 9 แผนผลิตเงิน

การตลาด - เวทีมิสยูนิเวิร์สต้องลุกเป็นไฟ “แม่แอน” ขอสร้างตำนานอันยิ่งใหญ่ ในวันที่ “จักรวาล” อยู่ในมือ “แอน-จักรพงษ์” ถ้าจะทำต้องเป็นเจ้าของ 100% ไม่มั่นใจไม่ทำ ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเวที MU ภายใต้นิยาม One Universe พร้อมชู 9 ช่องทางโกยรายได้ มั่นใจเพียง 3 ปีคืนทุน สู่การค้นหาผู้หญิงที่สวยที่สุดในจักรวาล ผู้หญิงที่มีความเป็นทรานฟอร์ม เนชั่นแนล ลีดเดอร์ความร้อนแรงของกระแสข่าว “แอน จักรพงษ์” คว้ามงมิสยูนิเวิร์สมาครอบครอง ด้วยการเทคโอเวอร์มาเป็นเจ้าของแบบ 100%นั้น เป็นที่กล่าวถึงในโลกโซเชียลตลอดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ JKN ยื่นหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเช้าของวันที่ 27 ต.ค. และงานนี้ตอกย้ำว่าไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแน่นอน เพราะ “แม่แอน” ได้ไลฟ์เปิดใจด้วยตนเองผ่านช่อง JKN18 ช่วงหัวค่ำวันเดียวกันทันที*** ปิดดีลมงลง 800 ล้านบาททั้งนี้บริษัท เจเคเอ็นโกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ได้บรรลุข้อตกลงการเข้าถือครองธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล หรือ Miss Universe Organization (MUO) จาก Endeavor Group Holdings, Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 100% ของบริษัท IMG Worldwide, LLC ที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe โดยการทำธุรกรรมดังกล่าวจะใช้เงินประมาณไม่เกิน 14 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 550 ล้านบาท และสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์อีก 6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 250 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจะใช้เงินลงทุนครั้งนี้ไม่เกิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือไม่เกิน 800 ล้านบาท ซึ่งมาจากการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการเมื่อข่าวมันร้อน ทุกคนก็อยากรู้แทบขาดใจ ก็แม่เล่นอุบเงียบ ไม่เคยแย้ม หยอด หรือเกริ่นถึงเรื่องนี้มาก่อนเลย งานนี้ “แอน จักรพงษ์” ให้เหตุผลว่า ที่ไม่พูด ไม่เคยให้ข่าว ก็เพราะมองว่ามันยังไม่ถึงเวลา แต่เมื่อทุกอย่างพร้อม เข้าที่เข้าทาง แม่ก็พร้อมเปิดใจ จัดให้แบบชุดใหญ่มงลง มาพร้อมเหตุผล วิชั่น และมิชชั่น ของการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้อาณาจักร JKN รวมถึงยุคใหม่ของเวทีนางงามจักรวาลในมือแอน จักรพงษ์ ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด“ ตัวแอนเองที่เป็นคนเข้าซื้อกิจการ มิสยูนิเวิร์สออแกไนซ์เซชั่น ซึ่งมีมายาวนานกว่า 70 ปี และเข้าซื้อแบบ 100% และ 100% ในที่นี้ บริษัทซึ่งเคยเป็นเจ้าของโดยสหรัฐอเมริกาตลอด 70ปี ตกกลายเป็นของคนไทย เป็นครั้งแรกที่หลุดจากความเป็นสหรัฐ อยู่ในมือคนไทยทั้งหมด 100% และเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของกิจการ และผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงข้ามเพศด้วย” คำกล่าวแรกที่ “แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็นโกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ได้ออกมาเปิดใจและพูดถึงเรื่องดังกล่าว หลังจากมีข่าวหลุดบนโลกโซเชียลมานานร่วม 2 เดือน ว่ามีหญิงไทยใจใหญ่ได้เทคโอเวอร์เวทีมิสยูนิเวิร์สเอามาเป็นเจ้าของแล้ว แต่สุดท้ายก็ได้แต่เดากันไปต่างๆนาๆว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครแอน - จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็นโกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดใจต่อว่า 1 ปีนิดๆที่ตนเฝ้าเจรจา ต่อรอง บินไปกลับสหรัฐอเมริกา พูดคุย มีมิตติ้ง ผ่านซูม Conference call พูดคุยกัน พร้อมด้วยทนายถึง 4 ทีม ในการนั่งเจรจากับดีลยักษ์ระดับโลกแบบนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย และเมื่อพร้อมเพราะจบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว จึงออกมาประกาศให้คนไทยได้รับรู้ว่าเป็นเรื่องจริงที่เราได้ซื้อมาทั้งหมด และได้มาถึง 3 แบรนด์ คือ MISS UNIVERSE, MISS USA และ MISS TEEN USA มีอำนาจในการควบคุมกิจการ ดูแลดำเนินการ สร้างสรรค์ และรีสตรัคเจอร์หรือทำโครงสร้างใหม่ทั้งหมด โดยเฮดควอเตอร์นั้นยังอยู่ที่นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีอีกเฮดควอเตอร์ที่ประเทศไทย ที่ตึกเจเคเอ็น เอ็มไพร์ รวมมีเฮดควอเตอร์ 2ที่“รู้สึกพร้อมแล้วถึงออกมาพูด เพราะว่ามันเป็นเรื่องข่าวยักษ์ระดับโลกที่คนทั่วโลกติดตามว่ายุคถัดไปจากโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ บริษัทนี้จะเดินหน้าดำเนินการอย่างไรต่อไป และการที่แอนเอามาไม่ใช่แค่การเข้ารวบซื้อกิจการทั้งหมด 100% ยังคงต้องมีเรื่องของความคืบหน้าของการดำเนินการ โครงสร้างของหลายๆตัว แต่เรายังคงเป็น One Universe อยู่ หมายถึง การเป็นจักรวาลหนึ่งเดียว”แอน จักรพงษ์ กล่าวต่อว่า การที่แอนมาเปิดใจครั้งนี้ จะพูดถึง 3 ระดับ (Level) ว่าใครได้อะไรจากดีลนี้บ้าง ไม่ว่าจะเป็น1.เนชันแนล เลเวล : ประเทศชาติได้อะไร ได้ทั้งงานได้ทั้งเศรษฐกิจ ได้ในเรื่องการส่งออก ในเรื่องซอฟท์เพาเวอร์ไปสู่ทั่วโลก ท่องเที่ยวจะดีขึ้น2.คอร์โปเรท เลเวล : เนื่องจาก JKN เป็นบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จึงได้มองถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากดีลนี้ถึง 9 ทาง3.เพอร์ซัลแนล เลเวล : ในฐานะที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศ ได้ตระหนักดีอย่างที่ สตีป จอบส์ ได้พูดไว้ “ รู้ถึงอดีตกาล ก็จะเข้าใจถึงปัจจุบันและอนาคต ว่าทำไมฟ้าถึงลิขิต และกำหนดให้เรานั้น มาอินสไปร์ สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน ทรานส์ฟอร์มตัวเองไปสู่การทรานส์ฟอร์ม เนชันแนล ลีดเดอร์ชิฟ (Transform National Leadership)”*** From The Heart of The Universeจากใจจักรวาล จากใจ แอน จักรพงษ์ ที่ได้ออกมาเปิดใจในครั้งนี้ แม่แอนให้เหตุผลไว้ว่า ที่ผ่านมาตนเลือกที่จะเงียบ เพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะพูด ต่อเมื่อเราพร้อม จึงออกมาประกาศให้ทราบ โดยองค์กรนั้นยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเหมือนเดิม แบรนด์ดิ้งยังเหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนเจ้าของ เป็นเจ้าของคนไทยเท่านั้นเอง“ยุคของแอน จักรพงษ์ ที่จะบริหาร MUO หลายๆคนคงตั้งคำถามว่า จะทำยังไงออกมา ให้มีความปัง ให้มีความสนุกสนาน และได้แรงบันดาลใจในเวลาเดียวกัน นี่คือเหตุผลหนึ่งที่แอนเข้าไปซื้อกิจการ เพราะเราตั้งเป้าหมายว่าถ้าไม่ดีขึ้นเราคงไม่เข้าไปทำ และท่านเจ้าของเดิมก็กรุณาและยอมรับฟัง ว่านี่คืองานที่ถนัดกว่าสำหรับเรา จึงได้เกิดการเจรจาขึ้น และการเจรจานี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเราเป็นคนไทย ที่เข้าซื้อกิจการของสหรัฐอเมริกา เราจึงได้บอกถึงวัตถุประสงค์ไปว่า ถ้าฉันจะทำ ฉันขอเป็นเจ้าของ 100%”แม้จะเข้ามาเป็นเจ้าของ MUO แล้วก็ตาม ทั้งพอลล่าและเอมี่ยังคงทำงานอยู่เหมือนเดิมเพราะทั้งสองมีความถนัดและความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่แล้ว ตัวแอนเองก็รักและเคารพ ในการที่เขาทำงานกันมานาน จึงพร้อมฟัง และไม่คิดว่าตัวเองเป็นบอสหรือเป็นเจ้านาย แต่กลับคิดว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรจากพวกเขา และให้พวกเขาบริหารธุรกิจต่อไป โดยที่เรานำเอาคำว่าอีโวลูชั่น เข้ามาสู่ MUO ปฏิรูป MUO ในยุคของแอน“งานนี้ถ้าไม่เหมาะกับ JKN ทาง JKN คงไม่ทำ และการที่เราเอาเข้ามาทำ พัฒนา ปรับปรุง สิ่งสำคัญคือกลุ่มแฟนคลับนางงาม และคนดูที่ติดตามกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลก กับการจัดประกวด 1 ปีครั้งนั้น จะต้องทำให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าจักรวาลนี้เป็นของเราอย่างแท้จริง”จักรพงษ์ ย้่ำว่า ทำไมเราถึงคิดว่าตัวเองเหมาะในการทำ เราพร้อมที่จะพัฒนา เราพร้อมที่จะมาปฏิรูปจักรวาล จนพร้อมที่จะใช้คำว่า JKN เหมาะสมเหลือเกินกับคำว่า The Evolution of The Universe นั้น เพราะความเป็น JKN และตัวแอนเอง ด้วยวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจตลอด 20 ปีที่ผ่านมา นำพาให้บริษัทประสบความสำเร็จกับรายรับที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี ล่าสุดในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 1,804.91 ล้านบาท ด้วยการนำเข้าคอนเท้นต์มาสู่เมืองไทย รวมถึงส่งออกคอนเท้นต์ไทยไปสู่ตลาดโลก และยังผลิตออริจินอลคอนเท้นต์จำหน่ายไปทั่วโลกอีกด้วย ถือได้ว่าผลงานด้านคอนเท้นต์ เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนไทยและทั่วโลกในวันนี้กับก้าวสำคัญ จึงพร้อมตอกย้ำความสำเร็จด้วยการเข้าซื้อกิจการแบบ 100% ของโกลบอลบิวตี้โอลิมปิก แบรนด์อันดับ1 ของโลก ที่มีตำนานกว่า 71 ปี กับ มิสยูนิเวิร์ส ที่ออกอากาศใน 165 ประเทศทั่วโลกและมีผู้รับชมกว่า 500 ล้านคนในแต่ละปี เข้ามาสู่ในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 บริษัทดังนี้ 1.JKN Metaverse, 2.JKN Universe 3.JKN Miss USA 4.JKN Miss Teen USA ถือส่วนสำคัญที่ทำให้ Content Marketing ของ JKN แข็งแรงเป็นอันดับต้นๆของโลก และเป็นที่มาของ Vision และ Mission ที่ต้องการจะผลักดันให้บริษัทเป็น Global Content Commerce Company อย่างเต็มตัวได้อย่างเต็มภาคภูมิจากการที่เรามีโกลบอลคอนเท้นต์อันดับ 1 ของโลก มารวมตัวกับโกลบอล บิวตี้ เพเจี้ยนท์ แบรนด์อันดับ 1 ของโลก จึงทำให้ตอบโจทย์วิชั่นและมิชชั่นของบริษัท เพื่อมุ่งมั่นที่จะเป็น The Top Global Content Commerce Company อย่างแท้จริง”ทั้งนี้ ได้จัดตั้งบริษัท JKN Metaverse, Inc ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JKN ที่ถือหุ้น 100% รองรับการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวในการรับโอนหุ้นกิจการทั้งหมดของ MUO ที่ประกอบด้วย 5 บริษัท ได้แก่ (1.) IMG Universe, LLC. (2.) IMG Universe FranchCo, LLC. (3.) Miss USA BR Production LLC. (4.) MUO Productions, LLC. และ (5.) Miss USA Productions OH, LLC. โดยภายหลังจากที่รับโอนกิจการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการปรับเปลี่ยนชื่อบริษัท IMG Universe, LLC. เป็น JKN Universe, LLC. และ บริษัท IMG Universe FranchCo, LLC. เปลี่ยนเป็น JKN Universe FranchCo, LLC.“จะเห็นได้ว่า JKN มีกลยุทธ์รอบด้าน มียุทธศาสตร์รอบศึก ไม่ว่าจะออกศึกไหนก็พร้อมที่จะรบ พร้อมที่จะนำธงชัยออกไปสู่สายตาคนทั่วโลก และการปลั๊กอิน MUO เข้ามา ต้องบอกว่า ดีกับทั้งบริษัทในการเติบโตในแง่อินเวสเม้นท์ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็พร้อมที่จะมาบริหารงาน MUO เช่นกัน ไม่ใช่แค่ใครก็ได้ที่จะเดินเข้าไป แล้วบอกว่าฉันอยากจะทำ ฉันมีเงิน ฉันอยากจะซื้อกิจการ แล้วมันจะจบแค่ตรงนั้น แต่คุณสมบัติความพร้อมของ JKN กับผลงานที่ผ่านมา เป็นการบ่งบอกตัวเอง บ่งบอกครอบครัว JKN บ่งบอกถึงองค์กรทั้งหมด ว่าเรานั้นพร้อมที่จะรับใช้แฟนคลับ และแฟนคลับทุกคนที่เลิฟ รัก ความเป็นมิสยูนิเวิร์สตลอด 70 ปีที่ผ่านมา เพราะพวกเรา คือ One Universe คือครอบครัวจักรวาลครอบครัวเดียวกัน”*** จักรวาล ในมือ ‘แอน - จักรพงษ์’การเป็นเจ้าของ MUO ในครั้งนี้ ทาง JKN มีการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ โดยใช้จุดแข็งของแบรนด์ MISS UNIVERSE ต่อยอดด้วยการเปิดตัว MU Lifestyle ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจเฉพาะเพื่อการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ภายใต้องค์กรนางงามจักรวาล“การบริหารจัดการ MUO นั้น ทาง JKN จะมุ่งเน้นในเรื่องพาร์ทคอมเมิร์ซเป็นหลัก ส่วนคอนเท้นต์พาร์ทยังอยู่ภายใต้การบริหารของ เอมี่ เอมเมอร์ริช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรนางงามจักรวาล และพอลล่า ชูการ์ต ประธานองค์กรนางงามจักรวาล เหมือนเดิม รูปแบบการบริหารงานการจัดประกวดยังเป็นฟอร์เมทเดิม กติกาอาจเปลี่ยนไปบ้าง โดยรวมแผนงานของ MUO ยังเหมือนเดิม”แอนเคารพและพร้อมเรียนรู้ และให้เกียรติคุณเอมี่กับคุณพอลล่าในการทำงานเหมือนเดิม ไม่มีการใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของเพื่อเข้าไปแทรกแซง หรือสนองความต้องการของตัวเอง ว่าจะจิ้มใครให้ได้มง เพราะต้องการให้องค์กรนี้อยู่ต่ออีกยาวนาน แม้ในความเป็นจริง เราเป็นเจ้าของ ก็ทำได้ แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมั้ย? ต้องรู้ว่าสิ่งไหนควรและไม่ควร ที่สำคัญเราต้องการพัฒนาให้องค์กรนี้ให้มีมาตรฐาน มีความยุติธรรม เป็นนานาชาติ สากล และเท่าเทียมกันเอมี่ เอมเมอร์ริช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรนางงามจักรวาล กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมกับงานกับเจเคเอ็น เพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กรนางงามจักรวาลไปอีกระดับขั้น และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ของเรากับพันธมิตรและแบรนด์ระดับโลกจะยิ่งแนบแน่นด้วยการเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้ให้องค์กรนางงามจักรวาลสามารถดำรงคุณค่า และเติบโตในระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน ดิฉันขอขอบคุณไอเอ็มจีที่เปิดโอกาสให้เราสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับแบรนด์และองค์กรนางงามจักรวาล”อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของ MUO แม้จะเปลี่ยนมือเจ้าของใหม่ แต่ได้เดินแผนการทำงานไปจนถึงปีพ.ศ. 2567 ( ค.ศ.2024) แล้ว ซึ่งแผนของปี2565 (ค.ศ.2022) นี้ จะจัดประกวดที่เมืองนิวออร์ลีนส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 14 ม.ค. 2566 หรือในปีหน้า จากปกติจะจัดช่วงปลายปีของแผนปีนั้นๆ ซึ่งในไทยจะมีถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18 ส่วนแผนของปี 23 และ 24 ก็ได้ปิดดีลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าประเทศใดได้สิทธ์นั้นไป ทั้งนี้ช่วงเวลาในการออกอากาศจะเป็นของโฮสท์คันรี หรือประเทศที่ได้สิทธิ์จัดการประกวดในปีนั้นๆ โดยจะเน้นเป็นช่วงเวลาไพร์มไทม์เป็นหลักในส่วนของไลเซ่นของแต่ละประเทศที่ได้สิทธ์จัดการประกวดในประเทศของตนนั้นยังคงเหมือนเดิม และยังอยู่ในส่วนบริหารจัดการที่ทางคุณเอมี่และพอลล่า ดูแลเหมือนเดิม ส่วนผู้ได้รับตำแหน่งในแต่ละปี ก็ยังคงดำรงตำแหน่งและทำงานที่เฮดควอเตอร์ในอเมริกาเหมือนเดิมทั้งนี้ แอน จักรพงษ์ ยังมีความตั้งใจที่จะดึงการประกวด MU มาจัดที่ไทยทุกๆ 2ปีด้วย เพื่อดันซอฟท์เพาเวอร์ไทย 5 ด้านออกสู่สายตาชาวโลก หวังดึงเม็ดเงินท่องเที่ยวมาเป็นรายได้หลักเข้าประเทศ*** เปิด9 สูตรโกยรายได้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JKN กล่าวว่า การเข้าถือครอง MUO ของบริษัทฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการทรานฟอร์มธุรกิจเพื่อรองรับการนำลิขสิทธิ์และการบริหารการจัดการลิขสิทธิ์ Miss Universe ในการจัดประกวดมิสยูเวิร์สให้แก่แต่ละประเทศ ตั้งแต่การให้สิทธิ์แบรนด์ Miss Universe เพื่อจัดการประกวดและการเผยแพร่สัญญาณการจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สของแต่ละประเทศ รวมถึง บริษัทฯ มีแผนนำแบรนด์ Miss Universe มาช่วยต่อยอดเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มธุรกิจ Commerce ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องสำอางค์ และกลุ่มสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่กลุ่มธุรกิจดังกล่าวในอนาคตอีกด้วย“การเข้าถือครองกิจการ MUO รวมถึงลิขสิทธิ์ Miss Universe ซึ่งถือเป็นแบรนด์เก่าแก่ที่คนทั้งโลกรู้จัก ของ JKN ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจของ JKN ที่ไม่เป็นเพียงการจัดการประกวดและการให้สิทธิ์ถ่ายทอดการประกวดมิสยูนิเวิร์สเท่านั้น แต่เราจะนำแบรนด์ Miss Universe มาต่อยอดการผลิตและการทำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคไปในทุกประเทศเพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ JKNที่ผ่านมามิสยูนิเวิร์สมีรายได้เพียง 2-3 ทาง จากนี้จะมีรายได้เข้ามา 9 ช่องทางประกอบด้วย1. FRANCHISE FEE : รายได้จากการอนุญาตสิทธิ์ให้แต่ละประเทศจัดประกวดนางงาม2. HOSTING FEE :รายได้จากการอนุญาตสิทธิ์ให้กับประเทศต่างๆ ในการเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี3. PRODUCTION FEE รายได้จากการรับจ้างผลิตงานการประกวด MISS UNIVERSE ในแต่ละปี4. SPONSORSHIP FEE : รายได้จากผู้สนับสนุนหลักการจัดประกวด MISS UNIVERSE5. MERCHANDISING & LICENSING FEE : รายได้จากการจำหน่าย หรือให้สิทธิ์ผลิตสินค้าและบริการ ภายใต้แบรนด์อันทรงคุณค่า6. BROADCAST FEE : รายได้จากการอนุญาตให้สถานีโทรทัศน์ทั่วโลกถ่ายทอดสดการประกวด7. MISS UNIVERSE PROGRAM & FORMAT FEE : รายได้ผ่านรายการ SUPER FORMAT อย่าง "ROAD TO THE UNIVERSE"8. TALENT MANAGEMENT FEE : รายได้จากการบริหารงานศิลปิน จากผู้ชนะการประกวด MISS UNIVERSE9. TICKET SALES : รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการประกวดทุกแพลตฟอร์มของการรับชมนับจากนี้ มิสยูนิเวิร์สจะไม่ใช่เพียงธุรกิจการประกวดนางงามอีกต่อไป แต่มองเป็นธุรกิจแบรนด์ดิ้ง ไลฟ์สไตล์ โปรดักส์ ไลเซ่นซิ้ง เมอร์ชั่นไดซ์ซิ่ง แฟชั่นแบรนด์ คอนซูเมอร์โปรดักส์ และทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะเกิดขึ้นมาได้ เปรียบได้เช่นเดียวกับ เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ ที่มองเห็นโอกาสจากการซื้อ หลุยส์ วิตตอง ตอนที่แบรนด์มีอายุ 160 ปี จากครอบครัวเจนเนอเรชั่น 3 ที่ไม่อยากทำต่อ แล้วนำมาพัฒนาต่อยอด จนตนเองกลายมาเป็นคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดด้านแฟชั่นของโลก และเป็นบุคคล 1ใน 10 ที่ร่ำรวยที่สุดของโลก ดังนั้นมิสยูนิเวิร์สก็เช่นเดียวกัน จะถูกพัฒนาและต่อยอดให้เป็นมากกว่าเวทีการประกวดนางงามอย่างที่ผ่านมา“โดยการลงทุนในครั้งนี้ใช้เงินไปกว่า 800 ล้านบาท ต่อปีของการจัดประกวดประเทศที่สิทธิ์ไปต้องใช้เงินราว 400-500 ล้านบาท กับระยะเวลาช่วงจัดประกวด 3-4 สัปดาห์ จะก่อเกิดรายได้ตามที่แจ้งไปใน 9 ช่องทาง จากปกติการจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สต่อปีจะมีรายได้เข้ามา 1,000 ล้านบาท ดังนั้นจึงมองว่า การลงทุนในครั้งนี้จะคุ้มทุนได้ภายใน 2-3 ปี” แอน จักรพงษ์ กล่าว“การที่เราเติบโตขึ้นมา และถูกบูลลี่ทั้งชีวิต เราเกิดมาเป็นผู้หญิงข้ามเพศ มันต้องมีเหตุผล ชีวิตนี้แอนไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้ ทาง IMG Worldwide, LLC ได้ต่อสายตรงถึงแอน แล้วบอกว่าหลังจากที่เขารับ MUO ต่อมาจากโดนัล ทรัมป์ ณ.วันนี้ ความรู้ แพชชั่น คนที่เหมาะกว่าเขา เขามองทั่วโลก คนๆนั้น คือ แอน และพลังแห่งจักรวาลพลังของคนไทย คือพวกคุณทุกคน ที่ส่งให้แอน มีพลังที่แข็งแกรง ในการออกไปทำเพื่อทุกคน ขอบคุณกำลังใจที่ล้นหลามจึงมีวันนี้” อีกความในใจของ แอน จักรพงษ์โอปราห์ วินฟรีย์ ไอดอลของแอนเคยพูดไว้ว่า “USE your personality to SERVE your soul”จากเด็กที่ถูกบูลลี่ มาอยู่ตรงจุดนี้ ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อทุกคนที่รักในจักรวาลนี้ วันนี้ MUO อยู่ในยุคของแอน จักรพงษ์ เป็นภาระกิจ เป็นหน้าที่ที่จะพัฒนาให้เจริญเติบโตชั่วกาลนิรันดร์ ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่ตัวเองเกิดมาเพื่อมารับใช้ให้กับผู้หญิง แฟนคลับ ผู้หญิงข้ามเพศ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศอะไรก็แล้วแต่ จะเป็น LGBTQ ทั้งชายจริงหญิงแท้ เราคือ One Universe ใช้ตัวแอนให้เป็นประโยชน์ สร้างอินสไปร์ให้เข้าใจว่า ทรานส์ฟอร์ม เนชันแนล ลีดเดอร์ชิฟ คือสิ่งที่ทุกคนต้องมี