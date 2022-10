OR จัดทำแผนธุรกิจปี 66 ลุยเปิดคาเฟ่ อเมซอนเพิ่มทั้งจีน-เวียดนาม

แหล่งข่าวบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ในช่วงจัดทำแผนงานธุรกิจ โดยมีการทบทวนแผนการขยายธุรกิจในต่างประเทศเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ต่างๆ โดยบริษัทจะพิจารณาการขยายการลงทุนในประเทศใหม่ๆ จะคำนึงถึงความเหมาะสม ขณะเดียวกันบริษัทจะหันมาสร้างความเข้มแข็งในประเทศที่ลงทุนอยู่มากขึ้นยอมรับว่าในช่วง 2-3 ปีหลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 การขยายและทำธุรกิจต่างๆ ในต่างประเทศทำได้ลำบาก ทำให้บริษัทอาจต้องทบทวนแผนงานใหม่เน้นเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายกว่าเน้นการขยายประเทศในการลงทุน แต่บริษัทไม่ปฏิเสธจะขยายการลงทุนในประเทศใหม่เพิ่มเติมถ้าจะมีพันธมิตรร่วมลงทุนมีแผนงานชัดเจนและเหมาะสมในการขยายตลาดแหล่งข่าวกล่าวว่า ในการทำธุรกิจนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. และดำเนินการขยายธุรกิจร้านคาเฟ่ อเมซอนจำนวน 11 สาขาในประเทศจีน ต้องเผชิญการล็อกดาวน์ประเทศและเมืองตามนโยบายของรัฐบาลจีน ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจไม่คล่องตัว แต่หากจีนยกเลิกนโยบาย Zero Covid OR มีความพร้อมลุยลงทุนเพิ่มในจีน ขณะเดียวกันก็จะหาพันธมิตรเพิ่มด้วย เนื่องจากจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่และมีประชากรจำนวนมาก การมีพันธมิตรท้องถิ่นช่วยทำแผนร่วมกัน ทำให้ OR บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ส่วนการทำตลาดร้านคาเฟ่ อเมซอนในประเทศเวียดนาม โดย OR ร่วมทุนกับบริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) ในเครือเซ็นทรัลจัดตั้ง บริษัท ORC Coffee Passion Group Joint Stock Company (ORCG) ขึ้นดำเนินการขยายธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน ซึ่งที่ผ่านมามีการขยายสาขาไปแล้ว 12 สาขา ในเมืองโฮจิมินห์ และจังหวัดบริเวณรอบ Mekong Delta ซึ่งบางสาขาได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าแต่เนื่องจากธุรกิจร้านกาแฟในเวียดนามมีการแข่งขันสูงมาก เนื่องจากประชากรนิยมบริโภคกาแฟ ทำให้มีแบรนด์ร้านกาแฟท้องถิ่นและต่างประเทศที่แข็งแกร่งเข้าทำตลาด ในฐานะที่ร้านคาเฟ่ อเมซอนเป็นแบรนด์น้องใหม่ บริษัทจะหันมาเน้นสร้างการรับรู้แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งปรับสูตรรสชาติให้ถูกปากผู้บริโภค ควบคู่กับการขยายสาขาเพิ่มในปี 2566ปัจจุบัน OR มีการลงทุนในต่างประเทศถึง 11 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม จีน สิงคโปร์ โอมาน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ล่าสุดประเทศซาอุดีอาระเบียเลยมีการเปิดร้านคาเฟ่ อเมซอน ซึ่งเป็นการต่อยอดสายธุรกิจ สถานีบริการ PTT Station ร้านคาเฟ่ อเมซอน, ร้านสะดวกซื้อ Jiffy และ FIT Auto