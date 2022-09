โออาร์ จับมือ อินโนบิก-เอ็นอาร์พีที รุกธุรกิจ Plant-Based และอาหารแห่งอนาคต ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สำหรับคนที่ชื่นชอบอาหาร Plant-based หรือโปรตีนทางเลือกจากพืช ย่อมจะรู้จักร้าน alt.Eatery ที่ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 51 ซึ่งถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เพราะเพียบพร้อมด้วยอาหาร Plant-based นานาชนิด และมุ่งเป็นโมเดลต้นแบบการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยร้าน alt.Eatery นี้ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นอาร์พีที จำกัด หรือ “เอ็นอาร์พีที” ซึ่งเกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด หรือ “อินโนบิก” และ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NRF”จากความสำเร็จของ alt.Eatery ซึ่งพูดได้ว่าเป็นร้านต้นแบบสำหรับธุรกิจ Plant-based นำมาสู่ความพร้อมที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น จากการจับมือกันระหว่าง 3 พันธมิตร คือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์, อินโนบิก และ เอ็นอาร์พีที เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจโปรตีนจากพืช (Plant-based) และอาหารแห่งอนาคต โดยมีการเซ็น MOU ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ จุดหลักอยู่ที่การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และธุรกิจร้านค้าปลีกอาหารโปรตีนจากพืชที่เหมาะสมกับร้านค้าปลีกและสถานีบริการน้ำมันของโออาร์ ทำให้คนไทยสะดวกและมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพและดีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ จากการให้ข้อมูลของระบุว่า หนึ่งในพันธกิจของ โออาร์ คือการสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ (All Lifestyles) และเติมเต็มทุกความต้องการของผู้บริโภค และ อาหาร Plant-Based ก็นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริโภคที่มีอัตราเติบโตสูงขึ้นทุกวัน“เราเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกับอินโนบิกและเอ็นอาร์พีทีในการพัฒนารูปแบบของร้าน alt.Eatery ให้เหมาะสมสำหรับการขยายธุรกิจใน พีทีที สเตชั่น รวมถึงพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ โออาร์ จึงจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการรับประทานอาหารใหม่ ๆ ให้แก่ผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงอาหาร Plant-based ได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ให้เข้ามาใช้บริการใน พีทีที สเตชั่น หรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ โออาร์ มากขึ้นอีกด้วย”โดยเป้าหมายในระยะแรก จะเริ่มจากพื้นที่บริเวณ Flagship ในย่านชุมชุนคนรุ่นใหม่ และขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการพัฒนาเมนูอาหาร Plant-based หรือโปรตีนจากพืชสำหรับร้านอาหารในเครือของ โออาร์ ตลอดจนโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Plant-based ต่อไปขณะที่กล่าวว่า ที่ผ่านมา อินโนบิก (เอเซีย) ได้เดินหน้าต่อยอดธุรกิจโภชนาการและอาหารโปรตีนจากพืชแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ให้กับอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ผ่านทางบริษัท “เอ็นอาร์พีที” (Nutra Regenerative Protein Co. Ltd : NRPT) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกกึ่งร้านอาหารต้นแบบสำหรับธุรกิจ Plant-based ภายใต้ชื่อร้าน “alt.Eatery” และลงทุนก่อสร้างโรงงานที่ผลิตโปรตีนจากพืชขนาด 3,000 ตันต่อปีในประเทศไทย“ความร่วมมือระหว่าง เอ็นอาร์พีที ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช และ โออาร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการน้ำมันในครั้งนี้ จะนำความสามารถและความเชี่ยวชาญของพันธมิตรมาต่อยอด เติมเต็มความต้องการที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค โดยการขยายพื้นที่ให้บริการในอนาคต ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและสร้างสังคมที่ยั่งยืนตามเจตนารมณ์ที่ทั้ง 2 องค์กรตั้งไว้”เพราะในอนาคต เรื่องของ Plant-Based อาจไม่ใช่เป็นแค่เพียงอาหารทางเลือก แต่จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและโลกที่ยั่งยืน โดยที่อาหารโปรตีนทางเลือกจากพืช จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการต่อสู้กับปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยกรรมวิธีและกระบวนการการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอน 1 ใน 10 ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการทำปศุสัตว์กล่าวว่า การเดินหน้าพัฒนาและต่อยอดอาหารทางเลือกให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น คือหนึ่งเป้าหมายสำคัญ โดยในปัจจุบัน มี alt.Eatery เป็นสาขาต้นแบบ และพร้อมจะขยายสาขาออกไปให้มากขึ้น“ความร่วมมือกันพัฒนารูปแบบธุรกิจของร้านค้าปลีกและเมนูอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based) ในครั้งนี้ จะมีการพัฒนาเมนูพิเศษ “ขนมปังไส้หมูแดงแพลนเบส” ที่จะวางขายกับ คาเฟ่ อเมซอน ในปีนี้ และเปิดร้านค้า Flagship นำร่องในสถานีบริการน้ำมันของ “โออาร์” ที่สาขาวิภาวดีรังสิต ในปี 2566”สุดท้ายแล้วต้องบอกว่า นี่คืออีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ในยุคที่ความต้องการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นในปัจจุบัน