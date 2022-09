OR จับมือ “เอ็นอาร์พีที” พัฒนาธุรกิจ Plant-based ขยายร้าน alt.Eatery ในปั๊มน้ำมัน-พื้นที่เชิงพาณิชย์

แบรนด์ alt. หรืออัลท์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้โปรตีนจากพืช ทดแทนการใช้เนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

OR จับมือ “เอ็นอาร์พีที” บริษัทร่วมทุนของ อินโนบิก-เอ็นอาร์เอฟ ร่วมพัฒนาธุรกิจโปรตีนจากพืช และอาหารแห่งอนาคต ขยายร้าน alt.Eatery ให้เหมาะสมสำหรับการขยายธุรกิจผ่านสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่นและพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ ORวันที่ 28 กันยายน 2565 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด และ บริษัท เอ็นอาร์พีที จำกัด (NRPT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจโปรตีนจากพืช (Plant-based) และอาหารแห่งอนาคต โดยมุ่งพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และธุรกิจร้านค้าปลีกอาหารโปรตีนจากพืชที่เหมาะสมกับร้านค้าปลีกและสถานีบริการน้ำมันของโออาร์ เติมเต็มทุกความต้องการของผู้บริโภค ทำให้คนไทยสะดวกและมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ปัจจุบันอาหารที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ทั้งจากการที่มีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่หันมาลดการบริโภคเนื้อสัตว์ ทั้งด้วยเหตุผลที่ต้องการให้ความสำคัญต่อการรับประทานที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น หรือเหตุผลในเรื่องอื่นๆ ความร่วมมือกับอินโนบิกและเอ็นอาร์พีทีในการพัฒนารูปแบบของร้าน alt.Eatery ให้เหมาะสมสำหรับการขยายธุรกิจในพีทีที สเตชั่น รวมถึงพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ OR จึงจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการรับประทานอาหารใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงอาหาร Plant-based ได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ให้เข้ามาใช้บริการในพีทีที สเตชั่น หรือพื้นที่เชิงพาณิชย์มากขึ้นอีกด้วยโดยจะเริ่มจากพื้นที่บริเวณ Flagship ในย่านชุมชนคนรุ่นใหม่ และขยายสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาเมนูอาหาร Plant-based หรือโปรตีนจากพืชสำหรับร้านอาหารในเครือของโออาร์ ตลอดจนโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Plant-based ต่อไปทั้งนี้ OR ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ “Empowering All Toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” โดยมุ่งเน้นในการแสวงหาโอกาสใหม่ในการดำเนินธุรกิจ คิดค้น และพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ พร้อมทั้งส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยหนึ่งในพันธกิจของโออาร์ คือการสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ (All Lifestyles) และเติมเต็มทุกความต้องการของผู้บริโภคนายบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กล่าวว่า อินโนบิก (เอเซีย) ได้เดินหน้าต่อยอดธุรกิจโภชนาการและอาหารโปรตีนจากพืชแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ให้กับอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ผ่านทางบริษัท “เอ็นอาร์พีที” (Nutra Regenerative Protein Co. Ltd : NRPT) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกกึ่งร้านอาหาร ต้นแบบสำหรับธุรกิจ Plant-based ภายใต้ชื่อร้าน “alt.Eatery” และลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตโปรตีนจากพืชขนาด 3,000 ตันต่อปีในประเทศไทย โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศอังกฤษ และจากกระแสการดูแลสุขภาพที่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการดูแลทางด้านโภชนาการ รวมถึงผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการลดโลกร้อนจากการทำปศุสัตว์ ทำให้ความต้องการโปรตีนจากพืชสูงขึ้น ความร่วมมือระหว่าง “เอ็นอาร์พีที” ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช และ OR ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการน้ำมันในครั้งนี้ จะนำความสามารถและความเชี่ยวชาญของพันธมิตรมาต่อยอด เติมเต็มความต้องการที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค โดยการขยายพื้นที่ให้บริการในอนาคต ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและสร้างสังคมที่ยั่งยืนตามเจตนารมณ์ที่ทั้ง 2 องค์กรตั้งไว้นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) และกรรมการบริษัท เอ็นอาร์พีที จำกัด กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการใช้อาหารต่อสู้กับโลกร้อน อาหารโปรตีนทางเลือกจากพืชนับเป็นกลยุทธ์หลัก ด้วยกรรมวิธีและกระบวนการการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอน 1 ใน 10 ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการทำปศุสัตว์ ทั้งยังส่งผลที่ดีต่อสุขภาพ สอดรับเทรนด์ผู้บริโภคที่เริ่มสรรหาและคัดสรรอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกาย อีกทั้งอาหารที่จะรับประทานยังต้องส่งผลดีต่อโลกด้วยนอกจากนี้ เป้าหมายคือการเดินหน้าพัฒนาและต่อยอดอาหารทางเลือกให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันมี alt.Eatery สาขาต้นแบบอยู่ย่านสุขุมวิท 51 ซึ่งแผนการขยายสาขานั้นเรามีพันธมิตรที่เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีก ซึ่งมีความมั่นใจในความเชี่ยวชาญที่จะผนวกรวมกันเพื่อผลักดันให้อาหารโปรตีนจากพืชที่มีรสชาติและสัมผัสที่คล้ายคลึงกับเนื้อสัตว์ และในอนาคต Plant-Based อาจมิใช่เพียงอาหารทางเลือก แต่จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและโลกที่ยั่งยืนความร่วมมือกันพัฒนารูปแบบธุรกิจของร้านค้าปลีกและเมนูอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based) ในครั้งนี้จะมีการพัฒนาเมนูพิเศษ “ขนมปังไส้หมูแดงแพลนต์เบส” ที่จะวางขายกับ คาเฟ่ อเมซอน ในปีนี้ และเปิดร้านค้า Flagship นำร่องในสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่นที่สาขาวิภาวดีรังสิต ในปี 2566ผลวิจัยพบว่ากรรมวิธีการผลิตอาหาร Plant-based สามารถช่วยลดโลกร้อนจากการทำปศุสัตว์ได้ถึง 30% นอกจากนี้ เอ็นอาร์พีทียังได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนารสชาติ เนื้อสัมผัส และรูปลักษณ์ให้อร่อย ไม่ต่างจากเนื้อสัตว์ มีโปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำ ถูกหลักโภชนาการ สามารถรับประทานได้ทุกวัน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพียบพร้อมด้วยอาหาร Plant-based นานาชนิดคัดสรรจากผู้ประกอบการไทย มุ่งเป็นโมเดลต้นแบบการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม