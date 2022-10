“ลีโอ” เร่งขยาย “Self Storage” รับตลาดพุ่ง

ผู้จัดการรายวัน 360 - ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ หรือ LEO บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรชั้นนำของไทย เดินหน้าเปิดตัว “LEO Self Storage” สาขาที่ 2 (สาขาไชน่าทาวน์) แฟลกชิปสโตร์แห่งแรกของประเทศไทย ใจกลางถนนเจริญกรุง บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LIFESTYLE STORAGE” เจาะกลุ่มคนเมือง, นักสะสม, SMEs และธุรกิจขายของออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน พร้อมเดินหน้าเปิดสาขา 3 และ 4 พื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร ภายในปี 2566นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภาพรวมของตลาด Self Storage ในภูมิภาคเอเชีย มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นทั่วโลกสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครก็ได้รับปัจจัยหนุนมากมาย เช่น ผู้ขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือจำนวนยูนิตของโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านและคอนโดฯ ที่เพิ่มมากขึ้น ไลฟ์สไตล์ของคนมีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยว และการจัดงานอีเวนต์ต่างๆปัจจัยเหล่านี้สะท้อนถึงดีมานด์ที่สูงขึ้นของธุรกิจพื้นที่ห้องเก็บของให้เช่าได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของ “LEO Self Storage” สาขาที่ 2 หรือสาขาไชน่าทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LIFESTYLE STORAGE” แห่งแรกของประเทศไทยสำหรับ LEO Self Storage สาขาไชน่าทาวน์ ถือเป็นแฟลกชิปสโตร์ที่ครบวงจรที่สุด ด้วยเงินลงทุนไปแล้วประมาณ 40 ล้านบาท ให้บริการห้องเก็บของขนาดตั้งแต่ 1-30 ตารางเมตร ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ Lock Block ตู้เก็บของขนาด 1 ตร.ม. รวมทั้งห้องเก็บของติดแอร์ และแบบไม่ติดแอร์ และห้องเก็บของ LIFESTYLE STORAGE ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันได้ครบ สามารถสั่งเปิด-ปิด ประตูผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้โดยไม่ต้องพกกุญแจ เข้มข้นด้วยระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง สัญญาณกันขโมยทุกห้องนายเกตติวิทย์กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดให้บริการ “LEO Self Storage” สาขาที่ 3 และ 4 ภายในปี 2566 โดยหนึ่งในสาขานั้นจะเป็นการลงทุนร่วมกับบริษัท เอสเค แอสเส็ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปจะมีการพัฒนาเพิ่มสาขาในพื้นที่ที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นอีกด้วย สำหรับโลเกชันในการขยายสาขาของ LEO Self Storage ยังคงเป็นพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากยังมีความต้องการในการใช้บริการจากผู้บริโภคอีกมาก ตามสโลแกนของเรา เก็บครบจบทุกไลฟ์สไตล์