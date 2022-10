“ปุ้มปุ้ย” จัดแข่งคอนเทนต์สูตรอาหาร

ผู้จัดการรายวัน 360 - ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล ชวนนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีมาประชันความคิดสร้างสรรค์ผ่านการคิดค้นเมนูอาหาร โดยใช้ผลิตภัณฑ์ “หอยลายปรุงรส” ของปุ้มปุ้ยในโครงการ Thailand’s Next Culinary Star by Pumpui ได้โชว์ศักยภาพของตัวเองเพื่อเป็นบันไดก้าวเข้าสู่การทำงานในสายอาชีพอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกอาหารระดับชาตินางปวิตา โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด หรือ ปุ้มปุ้ย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ปุ้มปุ้ย” และ “Smiling Fish” กล่าวว่า “พลังความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร นั่นก็เพราะว่าเราต้องคิดค้น ปรับปรุง และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ทุกวันนี้มีทางเลือกมากขึ้น”ปุ้มปุ้ยมองเห็นพลังความครีเอทีฟของน้องๆ Gen Z ที่สามารถสรรสร้างคอนเทนต์ซึ่งสด แปลกใหม่ และไม่ซ้ำซากจำเจ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ จนในหลายๆ ครั้งก็กลายมาเป็นคอนเทนต์ไวรัลให้เราได้เพลิดเพลิน ประกอบกับดิจิทัลคอนเทนต์ที่ทั่วโลกให้ความนิยมมากในยุคนี้ คือ วิดีโอสั้น (Reels) ที่เข้าถึงทุกคนได้ในหลากหลายช่องทาง ทุกที่และทุกเวลา“ทางปุ้มปุ้ยจึงจับเทรนด์นี้เข้ามารวมเข้ากับพลังความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ นักศึกษาได้เป็น Content Creator ในสายอาหาร โชว์ความสามารถผ่านการครีเอตเมนูจากหอยลายปรุงรส ส่งเข้ามาชิงทุนการศึกษาผ่านโครงการ Thailand’s Next Culinary Star by Pumpui และโอกาสในการเข้ามาร่วมงานในโปรเจ็คต์ต่างๆ กับทางปุ้มปุ้ยในอนาคต ซึ่งเราเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตอาหารที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย” นางปวิตา กล่าวจากสถิติของกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมอาหารของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งภาคการผลิตและการส่งออก โดยใน 7 เดือนแรกของปี 65 นี้การผลิตอาหารเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 การส่งออกอาหารก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 และแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทยใน 5 เดือนหลังยังจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยคาดว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 11“แนวทางการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกอาหารของประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางปุ้มปุ้ยเองก็ต้องเตรียมกำลังทรัพยากรบุคคลให้รองรับกับการเติบโตนี้ด้วย โดยน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ไม่เพียงแต่ผู้ชนะที่จะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานในโปรเจ็คต์ต่างๆ กับเราเท่านั้น แต่เรายังมองหาทาเลนต์ใหม่ๆ เพื่อเข้ามาสู่อุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกอาหารของไทยอีกด้วย” นางปวิตา กล่าวเสริมผู้ที่สนใจสามาถส่งผลงานความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมประกวดในโครงการ Thailand’s Next Culinary Star by Pumpui ผ่านการโพสต์ลงบนช่องทางโซเชี่ยลมีเดียของตัวเอง และเปิดค่าเป็นสาธารณะ พร้อมส่งคลิปดังกล่าวมายังอีเมล pumpuinextstar@smilingfish.com โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 65 นี้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 คน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 65 เพื่อมาโชว์สกิลการทำอาหารต่อหน้าคณะกรรมการชื่อดังผู้ที่คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมอาหารอันดับต้นๆ ของเมืองไทย“ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารไทย อาหารฝรั่ง หรืออาหารเอเชีย ทางปุ้มปุ้ยอยากเชิญชวนให้น้อง Gen Z โชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ เพราะทุกคนคืออนาคตที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย” นางปวิตา กล่าว