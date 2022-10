วว. โชว์งานบริการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านอาหารครบวงจร งาน Fi Asia 2022

ย์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในพิธีเปิดงาน ฟู้ด อินกรีเดียนส์ เอเชีย ประเทศไทย 2022 หรือ Fi Asia 2022 เวทีแสดงสินค้าอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มและการประชุมนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การประขุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้ วว. เป็นหนึ่งในหน่วยงานสนับสนุนการจัดงานร่วมกับ อินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 @ บูธที่ E 80 Hall 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในการนี้ วว. ได้นำผลงานนวัตกรรมด้านอาหารผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติ ได้แก่อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมโพรไบโอติกนวัตกรรมผลผลิตทางการเกษตร ( เช่น ข้าวผสมซีรีเนียมการเพิ่มปริมาณสังกะสีในกระบวนการปลูกข้าวโพดหวานและพริก)รวมทั้งบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ( เช่น กล่องล็อกกลิ่นทุเรียน 100%บรรจุภัณฑ์จำหน่ายมะม่วงออนไลน์)เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆซึ่งมีความโดดเด่น คือ วว.มีระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายระดับขยายกลางแจ้งต้นแบบ ตั้งแต่ขนาด 100-40,000ลิตร เป็นระบบการเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่องและครบวงจร ปริมาตรรวม 400,000ลิตร ที่พร้อมให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม นำมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการพร้อมการเจรจาธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้จัดสัมมนาหัวข้อ "Food and PackagingSafety : Thailand - Japan in Perspective" และการสัมมนา InnoFoodAcademe 2022 : Novel Food : เปิดมุมมอง สร้างโอกาสด้วยอาหารนวัตกรรมใหม่ เพื่อเสริมแกร่งผู้ประกอบการนำไปสู่การต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิชอดีตรองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรมชีวภาพ พร้อมผู้บริหาร บุคลากรวว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย