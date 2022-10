เปิดสูตร ฟื้นกำไร “บิสโตร เอเชีย” ครัวใหม่ F&B ไทยเบฟ

การตลาด - “บิสโตร เอเชีย” เครือไทยเบฟ โชว์สเน่ห์ปลายจวักผ่าน 6 แบรนด์ร้านอาหารครั้งใหม่ ปรุงรสจนหอมกรุ่นกลิ่นเครื่องเทศ พร้อมเสริฟขึ้นโต๊ะระดับเหลา ล่าสุดออเดอร์เข้ารัวๆ สร้างสถิติใหม่จากติดลบสู่กำไรใน 7 เดือน หลังจากขาดทุนมานานกว่า 7 ปี โดย “แซม - ไพศาล อ่าวสถาพร” อดีตแม่ทัพกลุ่มอาหาร “โออิชิ” สู่ความท้าทายครั้งสำคัญ ดันร้านอาหารกลุ่มไทย จีน ฝรั่ง ของไทยเบฟในวันนี้ให้เป็นสตาร์ในวันพรุ่งนี้ เชื่อ 3ปี รายได้ 2,500 ล้านบาทฉายภาพใหญ่ “ไทยเบฟ” ยักษ์แห่งวงการเครื่องดื่มและอาหาร หลังจากช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565) มีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 142,942 ล้านบาท เติบโต 8.9% ซึ่งในกลุ่มธุรกิจอาหาร มีรายได้จากการขาย 7,688 ล้านบาท เติบโต 30.6% มีกำไรสุทธิ 168 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 261.5%โดยในส่วนของธุรกิจอาหารนี้นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารและฟาสต์ฟู้ด ในรูปแบบเชน ที่หลายๆคนรู้จัก ไม่ว่าจะเป็น โออิชิ หรือ KFC เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงไทยเบฟยังมีธุรกิจร้านอาหารระดับภัตตาคารไว้ในมือด้วยเช่นกัน ซึ่งมีทั้งร้านอาหารไทย จีน และฝรั่ง รวมกันอยู่ใต้บริษัทที่ชื่อ “บิสโตร เอเชีย” โดยเป็นกลุ่มร้านอาหารที่ “เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี” ชื่นชอบจึงได้ซื้อมารวมทั้งที่พัฒนาขึ้นมาเองทว่าที่ผ่านมาอาจจะกล่าวได่้ว่า ผลลัพธ์ยังไม่บังเกิดเท่าที่ควร แบรนด์ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนักกระทั่ง การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้ว “บิสโตร เอชีย” ได้ผู้นำทัพใหม่ที่ชื่อ “แซม -ไพศาล อ่าวสถาพร” มือดีแห่งร้านอาหารญี่ปุ่นเครือ “โออิชิ” ผู้ปลุกปั้นแบรนด์โออิชิจนยึดครองบัลลังก์ผู้นำด้านร้านอาหารญี่ปุ่นมาโดยตลอด สู่การท้าทายครั้งใหม่ ด้วยการเข้ามารับผิดชอบปรุงรสครั้งใหม่ให้ “บิสโตร เอเชีย” เป็นสตาร์ดวงใหม่ให้กับกลุ่มธุรกิจอาหารของไทยเบฟ อีกฟากหนึ่งสำหรับบริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟ ทำธุรกิจร้านอาหาร โดยมีแบรนด์ร้านอาหารในเครือที่ประกอบไปด้วย บ้านสุริยาศัย (BAAN SURIYASAI), ไฮด์ แอนด์ ซีค แอทธินี (HYDE & SEEK Athenee), หม่าน ฟู่ หยวน (MAN FU YUAN), โซ อาเซียน (SO Asean Café & Restaurant), สโมสรราชพฤกษ์ (Rajpruek Club), บริการจัดเลี้ยง และศูนย์อาหารฟู้ด สตรีท (Food Street)ก่อนที่จะได้มือดีเข้ามาปรุงรสใหม่ในครั้งนี้ นับย้อนกลับไปในปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) ถือเป็นช่วงที่กลุ่มร้านอาหารไทย จีน ฝรั่ง ของไทยเบฟ ยังมีผลงานที่ดี แต่พอเข้าสู่ปีงบประมาณ63 - 64 ซึ่งมีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้น รายได้ก็ลดน้อยลงตามสถานการณ์ ทำให้ต้องมีการกู้สถานการณ์ครั้งสำคัญ จนเข้าสู่ปีงบประมาณ 2565 หรือหลังจากได้กุนซือมานั่งจัดทัพกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่หมด ส่งผลให้ ผลประกอบการของ บิสโตร เอเชีย ในเดือน ก.ย. 65ที่ผ่านมา เทียบกับปีก่อน โตขึ้น 280%หรือกล่าวได้ว่า ผลงานตลอด 7 เดือนที่ผ่านมา ร้านอาหารไทย จีน ฝรั่ง ภายใต้ “บิสโตร เอเชีย” กลับมาเติบโตและมีกำไรในที่สุด และทุกแบรนด์ เติบโตต่อเนื่องทุกไตรมาส โดยแบรนด์ที่สร้างรายได้ใหลักคือ สโมสรราชพฤกษ์ และรองลงมาคือ บ้านสุริยาศัยบิสโตร เอเชียBistro Asia ก่อตั้งขึ้นมาได้ประมาณ 4 ปี ซึ่งเกิดขึ้นมาจากแนวคิดของคุณหนุ่ม (นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหารของไทยเบฟเวอเรจ )ที่ต้องการให้มีร้านอาหารหลากหลายแบรนด์ในเครือเพื่อครอบคลุมตลาดให้มากที่สุดและเพื่อให้เข้ามาสนับสนุนพอร์ตโฟลิโอธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้นโดยที่ต้องหาคนเข้ามาเติมเต็มรับผิดชอบดูแลธุรกิจนี้ให้ได้**สูตรลับฉบับเชฟแซม**“ทุกคนอาจจะคิดว่าผมมีความถนัดและเชี่ยวชาญกับอาหารญี่ปุ่นเป็นหลัก จากภาพที่ได้บริหารแบรนด์โออิชิมาตั้งแต่ต้นเกือบ 17 ปี แต่ในความเป็นจริงผมไม่มีความรู้ในเรื่องอาหารญี่ปุ่นเลย จึงต้องเรียนรู้ ค้นหา และเข้าถึงอาหารญี่ปุ่นให้มากที่สุด เพื่อนำมาปรับใช้กับการบริหารแบรนด์โออิชิ ซึ่งในความเป็นจริงจากที่เคยใช้ชีวิต และเป็นเชฟอยู่สหรัฐอเมริกามาหลายปี อาหารไทย จีน ฝรั่ง ต่างหาก คือสิ่งที่ผมเชี่ยวชาญที่สุด การได้โจทย์ใหญ่ในครั้งนี้จึงเหมือนกลับมาสู่สิ่งที่คุ้นเคยแต่มีความท้าทายไม่แพ้กัน” นายไพศาล อ่าวสถาพร กรรมการผู้จัดการบริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด บริษัทในเครือไทยเบฟ กล่าวเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังจากที่เข้ามาบริหารได้ครบปีแน่นอนว่าการจะทำให้ร้านอาหารเบอร์รองให้แจ้งเกิดได้นั้น จะต้องทิ้งความคิดเดิมลงทั้งหมด แล้วมาคิดใหม่ มองหาสิ่งใหม่ ให้กลายเป็นจุดแข็ง มองหาช่องว่างที่ยังสามารถเข้าไปได้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นเรื่องใหม่สำหรับแบรนด์ตัวเองโดยเฉพาะในช่วงแรก ไพศาล ให้ความสำคัญและพุ่งเป้าหมายไปที่้บ้านสุริยาศัย และร้าน ไฮด์ แอนด์ ซีค เป็นหลัก เพราะทั้งสองแบรนด์ลูกค้าและรายได้น้อยมาก เขาเข้ามาแก้ไข เปลี่ยนแปลง และจัดการแทบจะใหม่หมด เรียกว่าปรุงสูตรกันใหม่เลยทีเดียวนายไพศาล อ่าวสถาพร กรรมการผู้จัดการบริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด บริษัทในเครือไทยเบฟ กล่าวว่า ตลอดปีที่เข้ามาดูแลบิสโตร เอเชีย ได้มีการปรับแผนขับเคลื่อนครั้งใหม่ ด้วย 5 กลยุทธ์สำคัญ คือ1. NPD : New Menu to Suit Brand Positioning, Target Group, and Location Type คือการคิดเมนูใหม่ๆ ให้เข้าโพซิชั่นนิ่งของแต่ละแบรนด์ รวมถึงโลเกชั่นก็มีความสำคัญในการกำหนดเมนูให้ตรงกับทาร์เก็ตด้วยเช่นกัน2. Focusing on Delivery Platform to gain Brand Awareness, Trail, and Sales มุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มการจัดส่ง เพื่อให้ได้รับการรับรู้แบรนด์ การติดตาม และการขาย ดีลิเวอรี่จึงเป็นอีกกลยุทธ์สำคัญที่นำมาใช้ ส่งผลให้หลังโควิดคลี่คลาย แต่บิสโตร เอเชีย ยังเติบโตได้ดีอยู่ ซึ่งต่างจากกลุ่มร้ายอาหารในตลาดที่พบว่ายอดขายหลังโควิดจะลดลง เพราะผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น3. Product Line Extension เป็นการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ ด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปแบบเซ็ทของขวัญระดับพรีเมี่ยม เช่น Auspicious Thai Dessert & Tea Set ชุดขนมไทยมงคลความหมายดี ราคา 5,999 บาท, Premium Seasonal Fruit Premium Set A ราคา 5,000 บาท และ Seasonal Fruit Set B ชุดผลไม้พรีเมี่ยมตามฤดูกาล ที่มีนัยความหมายมงคล เริ่มต้น 7,500- 15,000 บาท เป็นต้น แม้จะมีราคาค่อนข้างสูงแต่กลับมีออเดอร์สั่งเข้ามาจนแทบจัดทำไม่ทัน และจากเสียงตอบรับที่ดี จึงมีแผนที่จะโควกับแบรนด์อื่นๆสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเซ็ทของขวัญอีกส่วนหนึ่งด้วย4. Personalized Catering & Chef Table Service บริการจัดเลี้ยงส่วนบุคคล เป็นอีก 1 กลยุทธ์ที่ได้รับการตอบรับสูงมาก ที่สำคัญเป็นบริการที่เห็นกำไร ไม่มีคู่แข่ง เพราะเจาะตลาดแบบนีชมาร์เก็ต บริการแบบพรีเมี่ยม ด้วยวัตถุดิบด้านอาหารที่พรีเมี่ยม ตามใจลูกค้าแบบสั่งได้ดั่งใจ ว่าต้องการอาหารแบบไหน แน่นอนว่า อาหารไทย เป็นออเดอร์ที่มีเข้ามาเยอะที่สุด5. Digital adoption เป็นเทคโนโลยีใหม่ ลิขสิทธิ์เฉพาะของ บิสโตร เอเชีย ที่รวมทุกการจ่ายทั่วโลกมาไว้บนจอเดียวทั้งหมด ถือเป็นจุดแข็ง และความต่างที่แบรนด์อื่นๆไม่สามารถทำได้ ที่สำคัญยังเป็นไฮไลท์ของปีนี้ด้วยไพศาล เดินเกมตามสูตรนี้ทั้งหมดกับทุกแบรนด์ ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็มีความแตกต่างและคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกัน บางแบรนด์เหมาะกับกลยุทธ์นี้ บางแบรนด์ไม่เหมาะกับกลยุทธ์นี้ ก็ต้องค่อยๆปรับแก้กันไป เช่น บ้านสุริยาศัยที่มีภาพลักษณ์เป็นบ้านเรือนไทย มีระดับ มีตำนาน ราคาอาหารค่อนข้างสูง มีทั้งออกเมนูใหม่ การจัดทำกิ๊ฟท์เซ็ทอาหาร ของพารีเมียม การทำโปรโมชั่น เป็นต้น ซึ่งเขาแย้มว่า การขายพวกของพรีเมียมอาหารกิฟท์เซ็ท บางทีขายได้ง่ายและเร็วกว่าและมากกว่าขายอาหารเป็นจานด้วยซ้ำไปหรือแม้แต่ ร้าน ไฮด์ แอนด์ ซีค ที่ภาพลักษณ์ก็ไม่ค่อยชัดเจนว่าจะเป็นร้านอาหาร หรือ จะเป็นร้านแฮงเอาท์กันแน่ จึงทำให้ลูกค้าค่อนข้างสับสน ก็ทำตลาดแบบเต็มที่ ท้ังการออก Special Brunch Buffet ราคา 599 บาท ต่อคน เพื่อดึงคนเข้าทานอาหาร การใช้อินฟลูเอนเซอร์เข้ามาช่วยสร้างแบรนด์และดึงคน เป็นต้นขณะที่แบรนด์ หม่านฟู่หยวน กับ โซอาเซียน ก็เปิดบริการดีลิเวอรี่ในช่วงที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นการเพิ่มยอดขายได้อีกทาง**เปิดแผนลุย ขอ 3 ปี รายได้ 2,500 ล.ทั้งนี้ในปี 2566 บิสโตร เอเชีย พร้อมขยายสาขาอยู่หลายแบรนด์ เช่น หม่าน ฟู่ หยวน, SO Asean และ HYDE & SEEK เน้นโลเกชั่นพรีเมี่ยม หรือไปกับโครงการของไทยเบฟ ล่าสุดในส่วนของ “ฟู้ด สตรีท” ได้เปิดให้บริการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยงบลงทุน 50 ล้านบาท และในปีหน้าจะเปิดเพิ่มที่ สีลมเอจ ทั้งฟู้ด สตรีท และ HYDE & SEEKแต่บางแบรนด์ก็คงไม่สามารถจะขยายสาขาอะไรได้มาก เช่น สโมสรราชพฤกษ์ (Rajpruek Club ) หรือ บ้านสุริยาศัย ที่มีความเป็นเฮอริเทจเฮ้าส์ (Heritage House) แต่ว่าสามารถทำได้ในแง่ของการต่อยอดแบรนด์และการบริการและสินค้า ในระดับพรีเมียมแบรนด์และความเป็นไทยส่วนแบรนด์ที่สามารถขยายได้มากเช่น หม่าน ฟู่ หยวน, SO Asean และ HYDE & SEEK รวมท้้ง ศูนย์อาหารฟู้ด สตรีทปัจจุบันภายใต้ Bistro Asia มีร้านอาหารที่มีสาขารวมกัน 22 สาขา คือ สโมสรราชพฤกษ์ 1 สาขา, บ้านสุริยาศัย 1 สาขา, HYDE & SEEK 1 สาขาที่พลาซ่าแอทธินี, So Asean 11 สาขา, หม่าน ฟู่ หยวน 4 สาขา และฟู้ดสตรีท 4 สาขา*** ฟู้ด สตรีท แบรนด์ใหม่สไตล์แซมนายไพศาล กล่าวว่า ศูนย์อาหารฟู้ด สตรีท ถือเป็นอีก 1 ในแบรนด์ที่อยู่ในเครือของบิสโตร เอเชีย ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในเครือ ภายใต้การสร้างแพล็ตฟอร์มของศูนย์อาหารแนวใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน โดยการเปิด ฟู้ด สตรีท สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา บนพื้นที่ประมาณ 900 – 1,000 ตารางเมตร ถือเป็นแฟล็กชิพ และเป็นสาขาต้นแบบ ที่จะถูกนำไปใช้ต่อยอดในการเปิดสาขาต่อไป ซึ่งสาขานี้จะเป็นการยกระดับ และเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า จะเป็นสาขาแรกที่นำระบบ Digital มาใช้ ผ่านรูปแบบของตู้คีย์ออส ที่ลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหาร และสั่งจากตู้แล้วไปรับที่ร้านที่เลือกไว้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าคิวสั่งหน้าร้านไม่เพียงเท่านั้น ตู้คีย์ออสที่นำมาใช้ ยังสามารถรองรับระบบการชำระเงินได้ทุกระบบทั้งแอพพลิเคชั่น คิวอาร์โค้ด หรือระบบการชำระเงินชื่อดังของต่างประเทศทั้งอาลีเพย์ วีแชทเพย์ แรบบิทเพย์ และบัตรเครดิตชั้นนำต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้บริการผ่านศูนย์อาหารที่นอกจากจะรองรับกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ารุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับโลกของดิจิทัลแล้ว ยังช่วยในการแก้ Pain Point ให้กับลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์ประชุม และมักจะประสบปัญหาในการใช้เงินสด ขณะเดียวกัน ยังช่วยทำให้ลูกค้าชาวไทยไม่ต้องเสียเวลาในการเข้าคิวเพื่อแลกบัตร รวมถึงต้องเสียเวลาในการรอคิวที่หน้าร้านอาหารอีกด้วย“ลูกค้ายังสามารถซื้อบัตรของศูนย์อาหารผ่านตู้คีย์ออสได้ โดยเลือกรูปแบบการชำระเงินผ่านระบบเพย์เม้นต์ต่างๆ ตามที่ต้องการ ขณะเดียวกัน ลูกค้ายังสามารถสั่งอาหารที่หน้าร้านแล้วชำระเงินผ่านระบบเพย์เม้นต์ได้เลย ซึ่งบริการต่างๆ ที่นำมาใช้นี้ เราต้องการสร้าง New Customer Journey ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดไปสู่การเปิดสาขาใหม่ที่โครงการ One Bangkok ซึ่งจะเป็นอีกศูนย์อาหารภายใต้แบรนด์ ฟู้ด สตรีท ที่จะยกระดับประสบการณ์การใช้บริการศูนย์อาหารไปอีกระดับ” แม่ทัพ บิสโตร เอเชีย กล่าวนอกจากการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้บริการผ่านเครื่องมือ Digital แล้ว ฟู้ด สตรีท สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นี้ ยังให้ความสำคัญกับการเลือกร้านอาหาร ตลอดจนการดีไซน์บรรยากาศภายในศูนย์อาหาร ให้ฉีกแนวไปจากทั่วๆไปที่เป็นลานนั่งโล่งๆ โดยทำเป็นโซนนิ่ง แบ่งเป็น 4 โซน คือ ละเมียด ละมัย จี๊ดจ๊าด และจัดจ้าน แต่ละโซนจะเลือกใช้สีหรือการดีไซน์ให้เข้ากับโซน ทำให้เกิดความรู้สึกหรือให้อารมณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนกับการนั่งในฟู้ด คอร์ท ทั่วไป ที่เหมือนกันหมด ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้นเช่นเดียวกับการดีไซน์ของร้านอาหาร ที่แต่ละร้านหรือแต่ละแบรนด์ จะดีไซน์ผ่านเอกลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งจะเป็นการดีไซน์ที่สอดรับกับคอนเซ็ปต์ของ “ฟู้ด สตรีท” ที่เปรียบเสมือนถนนเส้นหนึ่งที่มีร้านอาหารชื่อดังอยู่บนถนน ที่ลูกค้าสามารถเลือกนั่งทานโดยให้บรรยากาศเสมือนกับการนั่งทานในร้านอาหาร ที่มีความหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงไปจนถึงหูฉลาม ในราคาที่จับต้องได้ง่าย เริ่มต้นตั้งแต่ 55 บาท ขึ้นไป ซึ่งเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายทั้งพนักงานออฟฟิศ และคนที่มาเดินในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ขณะที่ จุดเด่นของร้านอาหาร ฟู้ด สตรีท มีการนำร้านอาหารที่ได้มิทชลิน สตาร์เข้ามาเปิดจำหน่ายในราคาย่อมเยา เข้าถึงง่าย โดยมีร้านที่ได้มิทชลิน สตาร์ 2 ราย คือร้านเพ้ง คั่วไก่ และร้านราดหน้า 40 ปี ศาลเจ้าพ่อเสือที่ได้มิทชลิน สตาร์มา 2 ปีซ้อน โดยร้านค้าจะแบ่งออกเป็น2 ส่วน คือร้านประจำ 18 ร้านค้า และอีก 8 ร้านค้าที่เป็นร้านค้าหมุนเวียนตามฤดูกาล ซึ่งจะเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือนการทำฟูดคอร์ท ในปัจจุบัน ต้องมีแบรนด์ และใช้แบรนด์เป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เพราะประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญ ที่แม้การทำฟู้ด คอร์ท จะดูเหมือนแค่การนำร้านอาหารชื่อดัง อร่อยๆ มารวมอยู่ในศูนย์ แต่ถ้าหากมองลงลึกลงไปแล้ว การสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ทั้งจากตัวบริการใหม่ๆ ร้านค้า หรือแม้แต่การดีไซน์ บรรยากาศ จะเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึง และให้ความสำคัญอย่างมาก ทั้งหมดนั้น จึงเป็นที่มาว่า ทำไม บิสโตร เอเชีย ถึงต้องทำฟู้ด สตรีท สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ให้ออกมาแนวนี้“ที่สำคัญเราใช้ฟู้ด สตรีท เป็นอีก 1 ในการขับเคลื่อนการเติบโตเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยยกระดับการทำศูนย์อาหารผ่านการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ไม่เพียงจะเข้ามาช่วยแก้ Pain Point ให้ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเข้ามาช่วยยกระดับความสามารถหรือทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้กับพนักงาน ซึ่งฟู้ด สตรีท สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จะถูกใช้เป็นต้นแบบที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่การเปิดสาขาใหม่ๆ ที่จะเป็นการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจที่ยังเปิดกว้างค่อนข้างมาก” นายไพศาล กล่าวอย่างไรก็ตาทแผนการขยายสาขาของบิสโตร เอเชีย อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนการเติบโตจะสอดรับกับ Passion 2025 ของไทยเบฟ ที่ประกอบไปด้วย1. Build หรือการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ผ่านทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับ และเพิ่มตลาดที่น่าสนใจ 2.Strengthen หรือการเพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลัก เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในระดับอาเซียน 3. 