สนข.ครบรอบ 20 ปี ลุยแผน"แลนด์บริดจ์"และ MR-Map ประตูการค้าอาเซียน-เพิ่มประสิทธิภาพขนส่งไทย

สนข.ครบรอบ 20 ปี ลุยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขนส่งและจราจรการเดินทาง ครอบคลุม 4 มิติ เร่งศึกษา"แลนด์บริดจ์" แบบ One Port Two Sides เป็นประตูการค้า ภูมิภาคอาเซียน และจีนตอนใต้ และ แผนMR-Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งประเทศวันที่ 10 ต.ค. 2565 ณ ห้องประชุมยงยุทธ สาระสมบัติ อาคาร สนข. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ครบรอบ 20 ปี (9 ตุลาคม 2565) โดยมี นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนข. ให้การต้อนรับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา สนข. เป็นองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจและมีบทบาทในการเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนงานต่าง ๆ ด้านการคมนาคมขนส่งและจราจรทุกโหมดการเดินทางทั้ง 4 มิติ (ทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ) รวมทั้งร่วมผลักดันและขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ และมาตรการต่าง ๆ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมโยงทะเลฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน (LandBridge) ในรูปแบบ One Port Two Sides เพื่อเป็นประตูการค้าในการนำเข้าและส่งออกใหม่ที่สำคัญของไทย ภูมิภาคอาเซียน และจีนตอนใต้ รวมถึงโครงข่ายการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-Map) และการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ในภูมิภาค เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งบริโภค เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งช่วยให้การขนส่งสินค้ามีต้นทุนการขนส่งที่ถูกลง ทำให้สินค้าไทยสามารถไปแข่งขันในต่างประเทศได้สนข. จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญและช่วยให้กระทรวงคมนาคม บรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย สนข. ภายใต้ค่านิยมขององค์กร “OTP to TOP : T-Teamwork สร้างทีมงานที่ดี O - Opportunity สร้างโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน และ P - Professional สร้างความเป็นมืออาชีพ” จะเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเร่งรัดผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ชื่นชมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนข. ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจตามที่เคยมอบหมายไว้จนประสบความสำเร็จลุล่วงดัวยดี สมกับที่เป็นคลังสมองของกระทรวงฯ และเป็นหน่วยงานที่ร่วมกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ พร้อมมอบทุนการศึกษาของท่านคำรบลัก สุรัสวดี ประจำปี 2565 ให้แก่บุตรธิดาของบุคลากร สนข. ที่มีผลการเรียนดีในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายการดำเนินงานในปี 2566 ให้ สนข. ยังคงทำหน้าที่กำหนดแนวทางและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงฯ ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง และร่วมผลักดันแผนการขับเคลื่อนโครงการหรือมาตรการด้านการคมนาคมขนส่งที่สำคัญต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคต่อไป