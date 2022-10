เซ็นทรัลเปิดตัว “Tops Fine Food” สุขุมวิท 49 พรีเมียมฟู้ดสโตร์อิมพอร์ตวัตถุดิบระดับโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าเผยโฉมโมเดลร้านค้ารูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงของไทย ด้านคัดสรรสินค้าอาหารนำเข้าระดับเวิลด์คลาส เปิดตัว “Tops Fine Food” สุขุมวิท 49 พรีเมียมฟู้ดสโตร์แห่งเดียวในไทย รวมที่สุดอาหาร - วัตถุดิบจากแหล่งผลิตชั้นนำ ภายใต้คอนเซปต์ “Finest Food from the World” ครบครันสินค้ากว่า 8,000 รายการ พร้อมคัดสรรสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟระดับพรีเมียม สินค้าที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานจากทั่วโลก จำหน่ายที่แรก แห่งเดียวในไทย กว่า 800 รายการ พร้อมเตรียมเปิดสาขาที่ 2 ย่านเอกมัยในเดือนพฤศจิกายนนี้นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ท็อปส์ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการนำเสนอประสบการณ์ช้อปปิ้งด้านอาหาร ผ่านการพัฒนารูปแบบร้านที่หลากหลาย มีความ แปลกใหม่ เพื่อรองรับทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกเซกต์เมนท์ ล่าสุดหลังจากเปิดตัว Tops CLUB ด้านหลัง เซ็นทรัลพระราม 2 โมเดลค้าปลีกในรูปแบบเมมเบอร์ชิปสโตร์ อาณาจักรสินค้านำเข้า ที่สร้างปราฏการณ์ทอล์คออฟ เดอะทาวน์ ลูกค้าให้การตอบรับอย่างท่วมท้น เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการฟู้ดรีเทลของไทยที่ใคร ๆ ต่างพูดถึง และกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ทุกคนต้องไปเยือน เพื่อสัมผัสประสบการณ์ช้อประดับโลกเพื่อต่อยอดความสำเร็จจากการเปิด Tops CLUB และ ส่งมอบประสบการณ์ใหม่ขั้นสูงสุด เราจึงเปิดตัว “Tops Fine Food” สุขุมวิท 49 โมเดลร้านแบบใหม่ แห่งแรกของไทย จิ๊กซอว์สำคัญที่จะเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับธุรกิจกลุ่มฟู้ดตามวิสัยทัศน์ Food Destination for All ที่ให้ความสำคัญกับทุกการใช้ชีวิตของลูกค้าใน ทุกมิติ โดยร้านค้าแห่งนี้มีความพิเศษ คือ เราได้คัดสรรเฉพาะไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สินค้าที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน เป็นแบรนด์สินค้าที่มีสตอรี่บอกเล่าความพิเศษ และความเป็นตำนานของผลิตภัณฑ์จากทั่วโลก กว่า 800 รายการ จำหน่ายที่แรก แห่งเดียวในไทย ที่คนรักอาหารต้องโดนใจ เพราะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ มีจำหน่ายเฉพาะที่ Tops Fine Food เท่านั้น อาทิ จีเซปเป้จูสตี้ บัลซามิกที่มีอายุการหมักยาวนานถึง 100 ปี จาก อิตาลี เป็นผู้ผลิตบัลซามิกที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก, Grand Tour (Le Note) คอลเลกชั่นของน้ำมันมะกอก ออร์แกนิก บริสุทธิ์ที่อุดมไปด้วยรสชาติจากธรรมชาติที่ชวนให้นึกถึงกลิ่นโน๊ตและกลิ่นหอมทั่วไปของดินแดนอิตาลี, Pastiglie Leone ลูกอมแสนอร่อย ในแพคเกจสีสันสดใสดีไซน์น่ารัก ใช้ส่วนผสมคุณภาพสูง เนื้อสัมผัสที่ละลายในปาก เพื่อมอบประสบการณ์ชั้นยอดอันเป็นเอกลักษณ์ ฯลฯยังมีสินค้านำเข้าคุณภาพพรีเมียมกว่า 8,000 รายการ คัดสรรเนื้อสัตว์และอาหารทะเลจากแหล่งกำเนิดที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อรสชาติที่โดดเด่น เช่น เนื้ออเมริกาสายพันธุ์แบล็คแองกัสคุณภาพสูงเกรดไพร์ม รสชาติเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์, เนื้อออสเตรเลียสายพันธุ์แบล็คแองกัสแท้ ขุนด้วยธัญพืชกว่า 150 วัน มีความนุ่ม กลิ่นหอม พร้อมมีบุชเชอร์คอยแนะนำ, ลาเบลีย์ไข่ปลาลั้มพิชสีดำจาก แคนาดา ผัก-ผลไม้สดๆ เฉพาะ Best of The Season เกรด พรีเมียม เช่น องุ่นไชน์มัสแกตเกาหลี, เห็ดชิโมฟูริฮิราทาเกะจากประเทศญี่ปุ่น, ชีสและโคลด์คัทนานาชนิด เช่น บรีเดอมัวร์เอโอซีชีสจากฝรั่งเศส ไฟว์เจเอคอร์นเฟดแฮมติดกระดูกจากสเปน พร้อมผู้เชี่ยวชาญช่วยจับคู่ความอร่อยเพื่อแพลทเตอร์ที่สมบูรณ์แบบ, เส้นพาสต้าหลากชนิด บัลซามิก จากอิตาลี, น้ำสลัดจากอเมริกา, ไวน์ชั้นเลิศ พร้อมซอมเมลิเย่ร์ให้คำแนะนำ, เครื่องปรุงและขนมขบเคี้ยวหลากสัญชาติที่ถูกคัดมาเพื่อเป็นวัตถุดิบและอาหารชั้นเลิศเท่านั้นนอกจากความโดดเด่นของสินค้าที่เป็นจุดขายสำคัญ Tops Fine Food สุขุมวิท 49 ยังโดดเด่นด้วย ตัวอาคาร 2 ชั้น สีขาวสะอาดตา ดีไซน์มีเอกลักษณ์ เรียบ หรู แต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นในการช้อปปิ้ง พร้อมพื้นที่จอดรถ และ ร้านอาหาร Fine Dinning แบรนด์ใหม่ MR. FRENCH ที่พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เสิร์ฟเมนูสุดพิเศษทุกมื้อความอร่อย ตั้งแต่เช้า กลางวัน และ มื้อค่ำ จากวัตถุดิบชั้นเลิศ รังสรรค์ ทุกเมนูโดยเชฟมืออาชีพ ในบรรยากาศร้านสุดหรู“ การเปิด Tops Fine Food สาขาแรกที่สุขุมวิท 49 จะเป็นการยกระดับธุรกิจฟู้ดรีเทลไปอีกขั้น เติมเต็ม ทุกประสบการณ์ช้อป ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีกำลังซื้อ มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบไฮเอนด์ ต้องการซื้อสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากสินค้าทั่วไป หาที่ไหนไม่ได้ ประกอบกับทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพสูง เป็นศูนย์กลางธุรกิจ หรือ CBD ใจกลางสุขุมวิท ที่รายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของกลุ่มนักธุรกิจทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ สะดวกสบายในการเดินทาง Tops Fine Food จึงเป็นเสมือนเพื่อนบ้านที่รู้ใจ เข้าถึงได้ง่าย แต่ยังคงความครบครันของสินค้า และ คุณภาพระดับเวิลด์คลาส ผมเชื่อมั่นว่า Tops Fine Food จะเป็นอีกหนึ่งฟู้ดเดสติชั่น และเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่เข้ามาเติมเต็มธุรกิจกลุ่มฟู้ด ตอกย้ำภาพ ท็อปส์ ที่เป็นเบอร์ 1 ธุรกิจฟู้ดรีเทลของไทยอย่างสมบูรณ์แบบ” นายสเตฟาน กล่าวสัมผัสประสบการณ์ด้านอาหารและวัตถุดิบนำเข้าที่ดีที่สุดจากทั่วโลก ได้แล้ววันนี้ที่ “Tops Fine Food” สุขุมวิท 49 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. พร้อมโปรโมชั่นฉลองเปิดสุดพิเศษ รับ Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 300 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ และช้อปครบ 1,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ รับสิทธิ์แลกซื้อ Charcuterie Board พิเศษ 399 บาท ปกติ 699 บาท ตั้งแต่วันที่ 7-31 ตุลาคม 2565 พร้อมช้อปสะดวก มากยิ่งขึ้นด้วยบริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว Personal Shopper เพียงแอดไลน์ @TopsThailand ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก TopsThailand , Central Food Hall หรือ แอปพลิเคชันไลน์ @TopsThailandบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม เครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีก 3,550 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (2) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท บิ๊กซี / GO! ลานชี มาร์ท ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม และ มินิ โก (go!) (3) กลุ่มแฟชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม และ (5) กลุ่มเฮลธ์แอนด์เวลเนส ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายและให้บริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง เช่น ท็อปส์แคร์ ท็อปส์วีต้า และ เพ็ทแอนด์มี โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 58 จังหวัด, ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 41 จังหวัดและประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)