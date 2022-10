สีลมเอจ เปิดเฟสแรกแล้ว

“สีลมเอจ” เปิดให้บริการเฟสแรกแล้ว 3 ต.ค.นี้พร้อมทัพร้านอาหารให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงมนุษย์เงินเดือน นักเที่ยว นักช้อปชาวสีลมทั้งหลาย ส่งเสียงเฮดังๆ กันได้เลยจร้า… เพราะ “มิกซ์ยูสพันธุ์ใหม่” ในชื่อ “สีลมเอจ” (Silom Edge) บริเวณหัวมุมถนนสีลม ติด BTS ศาลาแดง และ MRT สีลม เปิดให้บริการเฟสแรก ชั้น G และ B1 ตั้งแต่วันนี้ (3 ต.ค.) โดยให้บริการร้านอาหารแบบ Non-stop 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ชาวสีลมทุกไลฟ์สไตล์งานนี้ ธีรนันท์ กรศรีทิพา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ผู้พัฒนาโครงการ แอบกระซิบว่า แค่เฟสแรกก็มีร้านค้า ร้านอาหารชื่อดังหลากสไตล์ตบเท้าพร้อมให้บริการจำนวนมาก อาทิ A Ramen, For U Pharma, GUGU Chicken, Shiko Japanese Udon Bar แลนด์มาร์คดีๆ 24 ชั่วโมงแบบนี้ มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์สุดล้ำ “แซนด์บ็อกซ์ใจกลางเมือง หรือ “The New Sandbox Community in CBD” ต้องรีบไปเยือนแล้วสำหรับสีลมเอจ เป็นโครงการมิกซ์ยูสอาคารสำนักงานและพื้นที่ร้านค้าเช่า สูง 24 ชั้น พื้นที่โครงการรวม 50,000 ตร.ม. พัฒนาโดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่าลงทุนกว่า 1,800 ล้านบาท โดยจับเอาเทรนด์ดิจิทัลดิสรัปชั่น ชูวิถีต่างเชื่อมโยงผู้คนในทุกมิติ ตามแนวคิด “BE DIFFERENT. BE CONNECTED.” มาเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และต่อยอดธุรกิจ