“บิ๊กซี”หนุนนสินค้า SMEs OTOP “NAWATI”กล้วยเส้นยอดขายพุ่ง35%

ผู้จัดการรายวัน 360 - บิ๊กซี สนับสนุนสินค้า SMEs OTOP และ สินค้าเกษตรทั่วประเทศ ต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “Big C Big Smart Local – ธุรกิจชุมชนไทย โตไปด้วยกัน”บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี สนับสนุนสินค้า SMEs OTOP และ สินค้าเกษตรทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “Big C Big Smart Local – ธุรกิจชุมชนไทย โตไปด้วยกัน” ล่าสุด ผลิตภัณฑ์กล้วยเส้น “NAWATI” หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ถือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสถาบันฮาลาล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นทั้งในมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและรสชาติทั้งนี้การร่วมมือดังกล่าวมาจากการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง บิ๊กซี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเป้าหมายหนึ่งของความร่วมมือ คือการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ที่มี ม.อ.ปัตตานี ร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สนับสนุนกระบวนการผลิต และการแปรรูป เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพตามหลักโภชนาการ ได้มีโอกาสทดลองจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในบิ๊กซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตลาดสินค้าฮาลาลนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี กล่าวว่า บิ๊กซี พร้อมสนับสนุน สินค้า SMEs OTOP และ ผลผลิตทางการเกษตร จากผู้ประกอบการทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “Big C Big Smart Local – ธุรกิจชุมชนไทย โตไปด้วยกัน” ตั้งเป้ารวบรวมสินค้าคุณภาพดี เข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด และตลาดสากล เพื่อเป็นช่องทางกระจายสินค้าชุมชนและช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าให้ดียิิ่งขึ้นโดย บิ๊กซี มีขั้นตอนการคัดสรร สินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ร่วมมือกับผู้ประกอบการ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมในโครงการ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนสำหรับชื่อแบรนด์ NAWATI มีความหมายว่า “ผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่ง และมีความตั้งใจ สามารถพึ่งพาตนเองได้” เป็นผลมาจากการรวมตัวกันของ กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านกล้วย ก่อตั้งขึ้นโดยจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย และ ขยายธุรกิจเป็น บริษัท บ้านกล้วย (2017) จำกัด ในปี 2556 ปัจจุบันธุรกิจเชื่อมโยงกับชุมชนแปลงใหญ่กล้วยน้ำวา ตำบลนาประดู่ เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบจากชุมชนเกษตรกรแปลงใหญ่ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 100% คือ กล้วยนํ้าว้า พันธุ์ปากช่อง จ้างแรงงานแปรรูปเป็นคนในชุมชน ร้อยละ 80:20นอกจากนี้ยังใช้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน แปรรูปโดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมี โดยใช้ขั้นตอนการผลิตที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เติบโต ก้าวไปสู่ระดับสากลในอนาคต ทำให้ผลิตภัณฑ์กล้วยเส้น “NAWATI” ได้รับมาตรฐาน อย. ฮาลาล มผช. และ อาหารปลอดภัยนางมาลัย เพ็งมูซอ เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์กล้วยเส้น Nawati กล่าวว่า “หลังจากร่วมเป็นคู่ค้าทำธุรกิจกับโครงการดังกล่าวฯ มาได้สักระยะ 4 เดือน ทำให้มีช่องทางการจำหน่ายที่กว้างขึ้น มีการตลาดที่แข่งแกร็ง กระตุ้นในการทำโปรโมชั่น ทำสื่อที่จุดจำหน่ายในสาขา ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตราฐาน มีทีมงานตรวจสอบคุณภาพที่เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาข้อแนะนำ ทำให้เห็นว่าบิ๊กซีใส่ใจผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อีกทั้งช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ ช่วยเรื่อง food safety และเรื่อง shelf life ให้มีระยะเวลาขายได้นานขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเติบโตขึ้นกว่า 35% และเมื่อเข้าวางจำหน่ายในบิ๊กซี มินิ มีคู่ค้าเพิ่มขึ้น 15%”บิ๊กซี ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการรายย่อย และธุรกิจชุมชน ที่สนใจเข้าร่วมจับคู่ธุรกิจ เข้าโครงการ “Big C Big Smart Local – ธุรกิจชุมชนไทย โตไปด้วยกัน” เพียงมีคุณสมบัติ เป็นสินค้า SMEs OTOP (ตามหลักเกณฑ์ของ สสว.หรือกรมการพัฒนาชุมชน) หรือเป็นเกษตรกรที่มีผลิตผลที่ได้มาตรฐาน มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา มีนวัตกรรมและความแตกต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และมีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อการจัดส่งให้โมเดิร์นเทรด สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการที่ https://sme.bigc.co.th/ หรือสแกน QR Codeสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ส่งตรงจากเกษตรกรในราคาที่เข้าถึงได้ จัดจำหน่ายที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงบิ๊กซี มาร์เก็ต บิ๊กซี ฟู้ดเพลส และบิ๊กซี มินิ พร้อมการบริการภายใต้ 40 มาตรการความปลอดภัย เพื่อดูแลลูกค้า ครบทุกบริการทุกสาขา อยู่บ้านก็สั่งซื้อสินค้าจากบิ๊กซีผ่านช่องทางได้ง่ายๆ ทั้งไลน์มาช้อปหรือโทรมาช้อป คลิก https://bit.ly/36lPLza บิ๊กซี ช้อปปิ้ง ออนไลน์ คลิก https://bit.ly/3ezmkgi พิเศษ สมาชิกบิ๊กการ์ด ยิ่งสะสมมากยิ่งได้มาก ทุกการใช้จ่าย 25 บาท = 1 ส่วนลดคะแนน เพื่อใช้คะแนนแลกรับส่วนลดได้ทันที