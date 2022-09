“ศักดิ์สิทธิ์” เล็งจีบ “ลิซ่า-มิลลิ” ช่วยโปรโมต-บูมงานหัตถศิลป์

นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (sacit) เปิดเผยว่า ในปี 2566 sacit มีแผนผลักดันการสร้างวัฒนธรรมการใช้ศิลปหัตถกรรมไทยเข้าสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคน Gen Y ที่อยู่ในช่วงวัย 25-40 ปี ซึ่งมีบทบาทและอิทธิพลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้หันมาใช้งานศิลปหัตถกรรมมากขึ้น โดยจะใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพล (Key Opinion Leader) ซึ่งได้แก่ ดารา นักแสดง และนักร้อง มาเป็น Friend of sacit เพื่อช่วยโปรโมตงานศิลปหัตถกรรม ทั้งนำไปใช้เอง หรือช่วยประชาสัมพันธ์ และดึงดูดให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจ และใช้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะใช้สื่อโซเชียลเป็นช่องทางสื่อไปยังคนรุ่นใหม่ เช่น แพลตฟอร์ม Tiktok, Facebook, Instagram เพื่อสร้างให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เกิดทัศนคติที่ดี เกิดความภาคภูมิใจในงานศิลปหัตถกรรมไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและรากฐานสำคัญอันเป็นอัตลักษณ์ของชาติ ซึ่งค่านิยมและวัฒนธรรมงานศิลปหัตถกรรมเหล่านี้จะถูกส่งต่อสร้างกระแสออกไปในผู้คนในสังคมได้เพื่อให้เกิดเครือข่ายงานศิลปหัตถกรรมไทยขนาดใหญ่ต่อไป รวมทั้งสามารถใช้เป็น Soft Power ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากได้“เราสามารถใช้งานศิปลหัตถกรรมเป็น Soft Power ได้ เพราะสินค้าที่ผลิตจากภูมิปัญญามีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นวิถีชีวิตและความเป็นไทยในด้านต่างๆ หากทำให้คนเห็นถึงความสำคัญ และหันมาซื้อ มาใช้งานศิลปหัตถกรรมมากขึ้น ไม่เพียงแต่จะช่วยขับเคลื่อน Soft Power แต่ยังจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศด้วย” นายภาวีกล่าวน.ส.ศิรินทร์ทิพย์ ศรีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารภาพลักษณ์และจัดการวัฒนธรรมศิลปหัตถกรรม sacit กล่าวว่า ปีก่อนหน้านี้ sacit ได้ดึงดารา นักแสดง มาเป็น Friend of sacit เช่น เบลลา ราณี แคมเปน, แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์, นาย ณภัทร เสียงสมบุญ ซึ่งดาราเหล่านี้ได้ช่วยโปรโมตงานศิลปหัตถกรรม เวลาใช้อะไร ถือกระเป๋าอะไร ใส่เสื้อผ้าอะไร คนก็จะติดตาม และอยากใช้ตาม ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ ทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่รู้จักและหันมาใช้งานศิลปหัตถกรรมมากขึ้น และในปี 2566 จะเดินหน้าหา Friend of sacit ต่อ ตั้งเป้าไว้อยากได้ ลลิษา มโนบาล หรือลิซ่า blackpink หรือไม่ก็ดนุภา คณาธีรกุล หรือมิลลิ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ แต่ขอจีบไว้ก่อน sacit มีงบประมาณไม่มาก เพราะเป็นหน่วยงานราชการ แต่ก็อยากให้มาช่วยงานส่วนการดึงดาวติ๊กต็อกมาช่วยโปรโมต จะเน้นกลุ่มที่เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งที่ผ่านมาเคยเชิญครูในต่างจังหวัดที่นิยมใส่ผ้าไทย และเป็นดาวติ๊กต็อก มาช่วยโปรโมตผ้าไทย ซึ่งประสบความสำเร็จ มีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และปี 2566 ก็จะทำต่อ เพราะเป็นช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ และน่าจะเข้าถึงได้ทุกกลุ่มด้วย