OR จับมือ CARSOME ส่งเสริมการขาย-ตรวจสภาพรถมือสองใน Fit Auto

ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ของ OR ผนึกความร่วมมือกับ CARSOME ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการขาย การตรวจสภาพรถยนต์เพื่อประเมินราคาขาย และการบริการบำรุงรักษารถยนต์สำหรับลูกค้าของ CARSOME ที่มาใช้บริการกับศูนย์บริการยานยนต์ FIT Autoนายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วย นายสมสฤษฎิ์ ตรีประเสริฐสุข ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการยานยนต์ OR และ นายศิวภูมิ เลิศสรรค์ศรัญย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์ซัม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CARSOME พร้อมด้วย นางสาวปนิตยา จ่างจิต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด CARSOME ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto หนึ่งในธุรกิจของ OR กับ CARSOME ผู้นำด้านแพลตฟอร์มการซื้อ-ขายรถยนต์มือสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายไพศาลเปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่าง OR กับ CARSOME พันธมิตรที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมรถยนต์มือสองระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของ CARSOME ที่มาใช้บริการกับศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ในการเข้าตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์มือสอง รวมถึงบริการบำรุงรักษารถยนต์ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้เรื่องวิธีให้บริการและการประเมินสภาพรถยนต์มือสองแก่พนักงานในศูนย์บริการ ให้เกิดความชำนาญเมื่อให้บริการแก่ลูกค้า ไม่เพียงเท่านั้น ข้อตกลงนี้ยังรวมไปถึงการหารือแนวทางการส่งเสริมการขายร่วมกันระหว่าง FIT Auto กับ CARSOME ไม่ว่าจะเป็นการออกแคมเปญ รวมถึงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การจัดทำบัตรกำนัล บัตรของขวัญ หรือส่วนลดพิเศษตามความเหมาะสม เพื่อมอบให้แก่ลูกค้า FIT Auto และ CARSOME เป็นต้นนายศิวภูมิกล่าวว่าา ความร่วมมือกับทาง OR เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์มือสองในประเทศไทยและนำพาอุตสาหกรรมรถยนต์มือสองเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ในฐานะที่ CARSOME เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสภาพรถยนต์มือสอง และเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของลูกค้าในการซื้อ-ขายรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย CARSOME มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการผลักดันรวมถึงยกระดับมาตรฐานและประสบการณ์ของผู้ซื้อและผู้ขายรถยนต์รายย่อย ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในสินค้าและบริการของเราแบบครบวงจรสำหรับช่วงเริ่มแรกของข้อตกลง OR และ CARSOME ได้ร่วมคัดเลือกศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาลาดพร้าว 71 สาขาสุขสวัสดิ์ สาขาสนามเป้า สาขาพหลโยธิน กม.25 และ สาขาศรีนครินทร์-บางเมือง โดยผู้ที่ต้องการนัดตรวจสภาพรถเพื่อประเมินราคาขายที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto สาขาเหล่านี้สามารถทำนัดหมายผ่านเจ้าหน้าที่ของ CARSOME ได้ที่เบอร์ 0-2171-8655 โดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะขยายจำนวนสาขาที่รองรับบริการดังกล่าวเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต