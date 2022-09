นายพีรวิทย์ สิทธิหล่อ นำผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟสินค้า สนับสนุนสินค้าชุมชน เช่น กาแฟดอยช้าง by พี่วริศ จาก เฮราโมน ฟาร์มเมล็ดกาแฟ : Doichangเมล็ดกาแฟดอยช้าง by พี่สมศักดิ์ จาก จาโม ฟาร์มเมล็ดกาแฟ : Doichang (Orgainc PGSเมล็ดกาแฟแม่จันใต้ by พี่ปณชัยจาก อาซาฟาร์ม เมล็ดกาแฟ : แม่จันใต้ มานำเสนอให้กับนักดื่มที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์กาแฟ ในงานนี้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมในงาน Food and Hospitality Thailand 2022วันที่ 21-24 กันยายน 2565 ที่บูธ F37