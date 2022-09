“เดอะ คอฟฟี่ คลับ” เปิดตัว “เบอร์เกอร์ไก่แพลนต์เบส”

เดอะ คอฟฟี่ คลับ (The Coffee Club) เอาใจคนรักสุขภาพ มอบประสบการณ์ความอิ่มอร่อยพร้อมมีสุขภาพดีได้ทุกวัน เปิดตัวเมนูใหม่ล่าสุด เบอร์เกอร์ไก่ แพลนต์เบส (Planted Based Chicken Burger) เบอร์เกอร์ไก่ทอดจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพ ที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นเบอร์เกอร์ ถูกใจทั้งสายเนื้อและสายผัก โดยวัตถุดิบทำมาจากพืช 100% จาก First Pride โดยพร้อมเสิร์ฟให้ได้ลิ้มลองในราคาเพียง 195 บาท ที่ร้าน The Coffee Club สุดพิเศษ เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านครบ 500 บาท รับฟรีลาบไบท์ มูลค่า 99 บาท (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) ตั้งแต่วันนี้ – 4 ตุลาคม 2565