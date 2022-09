CPN ปักธงมิกซ์ยูสโคราช พร้อมปั้น ‘KORAT MICE City’

ผู้จัดการรายวัน 360 - CPN ตอกย้ำความสำเร็จโครงการมิกซ์ยูสครบวงจรมาพร้อมโรงแรม ปักธงที่แรกในภาคอีสาน ณ เมืองย่าโม หวังเป็นเดสติเนชันด้านการเดินทาง ท่องเที่ยว และภาคธุรกิจ ล่าสุดเปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทารา โคราช ตั้งแต่ 25 ส.ค.เป็นต้นมา และพร้อมปั้น ‘KORAT MICE City’ ด้วยพื้นที่ Convention Hall ในศูนย์การค้า รวมกว่า 4,200 ตร.ม. เป็นศูนย์กลาง MICE Events ของภูมิภาคระดับประเทศและนานาชาตินางสาวสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ Head of Hotel Development บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด หรือ CPN เปิดเผยว่า จากแผนธุรกิจ 5 ปีที่ทางเซ็นทรัลพัฒนาต้องการพัฒนาธุรกิจโรงแรมทั่วประเทศรวม 37 โครงการ ใน 27 จังหวัด หรือกว่า 4,000 ห้อง ภายในปี 2569 คิดเป็นมูลค่าการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทนั้นล่าสุดพร้อมเปิดให้บริการโครงการแรก คือ โรงแรมเซ็นทารา โคราช ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา พบว่ามีการจัดงานระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ หรือมีผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 300 คน/งาน และเมื่อผนึกกำลังรวมกับ Conventional Hall ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช เชื่อว่าจะผลักดันโคราชให้เป็นศูนย์กลางภูมิภาคการจัดงาน MICE Events และงานประชุมระดับประเทศและนานาชาติได้ และมั่นใจว่าจะดึงดูดให้เกิดการพักอาศัยที่โรงแรมและตัวเมืองโคราชยาวนานขึ้น 50% หรือในปีแรกจะมีอัตราการเข้าพักไม่ต่ำกว่า 50% ของจำนวนห้องทั้งหมดได้สำหรับโรงแรมเซ็นทารา โคราช นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมิกซ์ยูส เซ็นทรัล โคราช ที่ถือเป็นโครงการมิกซ์ยูสแบบครบวงจรแห่งแรกในภาคอีสาน ที่มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ศูนย์การค้า, คอนโดมิเนียม และโรงแรม มูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นศูนย์การค้า 5,000 ล้านบาท โรงแรม 1,000 ล้านบาท และอีก 4,000 ล้านบาทสำหรับคอนโดมิเนียม ทั้งหมดตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 65 ไร่ พื้นที่ Gross Floor Area รวมกว่า 382,000 ตร.ม.อย่างไรก็ตาม ตามแผนเปิดโรงแรมนั้น ในช่วงเดือน ธ.ค.ที่จะถึงนี้จะเปิดโรงแรมแห่งที่ 2 ขึ้นที่โครงการมิกซ์ยูส จังหวัดอุบลราชธานี ในคอนเซ็ปต์เดียวกัน แต่เป็นในรูปแบบสวน และในปีหน้าจะเปิดให้บริการอีก 2 แห่ง ที่โครงการมิกซ์ยูส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระยอง โดยทั้ง 4 โครงการนี้ถือเป็นการลงทุนระดับเทียร์ 1 หรือมีการลงทุนสูงสุดราว 1,000 ล้านบาท ส่วนอีก 33 โครงการที่เหลือจะมีทั้งระดับเทียร์ 2 และเทียร์ 3 หรือมีการลงทุนที่ต่ำลงมา แต่ยังคงอยู่ในโครงการมิกซ์ยูสของกลุ่ม CPN อาทิ โรบินสัน มั่นใจว่าทั้ง 33 โครงการที่เหลือนี้จะเปิดครบภายในปี 2569 ตามแผน 5 ปีที่วางไว้ด้านนายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างเซ็นทารา กับเซ็นทรัลพัฒนาในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ทั้งสองบริษัทมีวิสัยทัศน์ตรงกันในการผลักดันศักยภาพของเมืองโคราชให้เป็น Gateway ของอีสานและศูนย์กลางของภูมิภาค และทำให้โรงแรมเซ็นทารา โคราช เป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่ง เป็น The Place to Be ที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ชาวโคราช นักเดินทาง นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติทั้งนี้ โรงแรมเซ็นทารา โคราช มีจุดเด่นที่น่าสนใจ เช่น การผสมผสานความ Modern ผ่านทางการดีไซน์และการสะท้อนเอกลักษณ์อันมีเสน่ห์ของโคราชเข้ากับ Thai Hospitality ซึ่งเป็น Expertise ของโรงแรมในเครือเซ็นทารา พร้อมเติมเต็มทุกจุดประสงค์ของการเดินทางในทริปเดียวในคอนเซ็ปต์ Business + Leisure พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ 1. ห้องพัก 217 ห้อง รองรับลูกค้าได้แบบ Multi-Generation และทุกห้องมี Daybed เป็นพื้นที่พักผ่อน มี Dining Table สำหรับทำงานและรับประทานอาหาร พร้อมชุดอุปกรณ์รับประทานอาหารอย่างดี2. Top dining destination มอบประสบการณ์หรูหราเหนือระดับกับ House of Kin เป็น All-Day Dining Restaurant ให้บริการอาหารบุฟเฟต์ 3 มื้อ ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยในครอบครัว และ Rooftop Bar พร้อมด้วยวิวแบบ 360 องศาบนชั้น 20 ของโรงแรม3. Meeting Facilities ที่ครบครัน กับห้องประชุมทุกห้องรวมกันมีพื้นที่มากถึง 1,000 ตร.ม. จุคนรวมกันได้ร่วม 1,000 คน ส่วนห้องบอลรูมที่ตกแต่งอย่างหรูหรา พร้อมเทคโนโลยีทันสมัยครบครัน บนพื้นที่มากถึง 600 ตร.ม. มาตรฐานระดับ Hi Class รองรับการจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล หรืองานกาลาดินเนอร์ ได้มากถึง 650 ท่าน และมีห้องประชุมย่อยอีก 4 ห้อง ขนาด 75-100 ตร.ม.นอกจากนี้ สมาชิก The 1 ที่มาเข้าพักโรงแรม Centara Korat รับคะแนน 200 คะแนน (ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย. 65 นี้) และสามารถใช้คะแนนได้ทั้งในส่วนร้านอาหารในโรงแรม หรือแลกคะแนน The 1 เป็น Centara The 1 ได้ง่ายๆ ผ่าน The 1 Application เพื่อชำระค่าห้องพักได้อีกด้วย เริ่มต้นในเดือน ต.ค.นี้