งานไทยแลนด์คอฟฟี่คาดสะพัด 700 ล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - สมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH Specialty Coffee Association of Thailand) จับมือ The Cloudเดินหน้าจัดงาน “Thailand Coffee Fest 2022 ครั้งที่ 7” งานมหกรรมกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘The Future ออกแบบอนาคตกาแฟไทย’ พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อปและโปรโมชั่นจัดเต็มกระตุ้นกำลังซื้อช่วงครึ่งปีหลังคาดตลอดการจัดงาน 4 วันมีเงินสะพัดกว่า 700 ล้านบาทนางสาวณัฏฐ์รดา คุณะวิวัฒนานนท์ นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย (วาระ 2565-2566) กล่าวว่า หลังจากช่วง Work from Home พฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้บริโภคก็มีความรื่นรมย์ขึ้นและเมล็ดกาแฟพิเศษก็ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ปัจจุบันเมื่อทุกคนกลับมาใช้ชีวิตนอกบ้านตามปกติ วัฒนธรรมการดื่มกาแฟจึงเปลี่ยนไปคอกาแฟมีความพิถีพิถันมากขึ้นและมีการใช้จ่ายเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่ดี และตรงตามความชอบของตัวเองมากขึ้นในฝั่งเกษตรกรก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน ปี2565นี้เกษตรกรไทยต่างใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาเมล็ดกาแฟพิเศษ จนมีกาแฟไทยที่ได้รับคะแนน cupping score ซึ่งเป็นมาตรฐานการวัดคุณภาพกาแฟระดับโลกสูงถึง 92.89 คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาของกาแฟไทย นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจตลาดกาแฟไทยที่ทำให้เราได้เห็นโอกาสในแง่มุมต่างๆนายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด กล่าวว่า จากความสำเร็จในการจัดงาน Thailand Coffee Fest มาจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 เรายังคงได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านกาแฟ รวมถึงเพื่อนๆ ธุรกิจอื่นๆ ในวงการกาแฟอย่าง ชา เบเกอรี่ ช็อคโกแลต ฯลฯ กว่า 200 ร้านค้ามาร่วมกิจกรรมบนพื้นที่จัดแสดง 3 ฮอลล์รวม 15,000 ตร.ม. รองรับคนเข้างานเฉลี่ยวันละ 25,000 คน โดยคาดว่าจะมีเงินสะพัดในการจัดงานกว่า 700 ล้านบาท“เราตั้งใจให้งานนี้เป็นพื้นที่ที่คนกาแฟจะได้มาพบปะได้เลือกได้เปรียบเทียบเมล็ดกาแฟและอุปกรณ์เกี่ยวกับกาแฟ รวมไปถึงขอคำแนะนำจากผู้ประกอบการ ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญตามบูธต่างๆ อย่างสะดวกพร้อมกิจกรรมดีๆ ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเสวนาเรื่องธุรกิจกาแฟและเวิร์คช็อปต่างๆตลอดทั้ง 4 วัน วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 - 7 เมืองทองธานี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย”นอกจากนี้งาน Thailand Coffee Fest ยังให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การตกแต่งภายในงานที่เราตั้งใจออกแบบงานให้สร้างขยะให้น้อยที่สุด ตั้งแต่ต้นทางโดยเลือกใช้วัสดุ Up Cycling อย่างผ้าที่ทำมาจากกากกาแฟและขวด PET ซึ่งหลังจากงานจะเอาไปตัดเป็นเสื้อมอบให้น้องๆ บนดอยที่ปลูกกาแฟได้ใช้ต่อไป และเราก็มีการตั้ง station เพื่อแยกขยะและมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง โดยทีม The Green ที่ร่วมงานกับ Thailand Coffee Fest มาเป็นปีที่ 3 แล้วรวมไปถึงขยะเศษอาหารที่เกิดขึ้นภายในงานทีม Eco Smart จะเอาไปเปลี่ยนเป็นอินทรีย์สารภายใน 24 ชั่วโมงสำหรับความน่าสนใจในปีนี้เรายังอัดแน่นด้วยกิจกรรมโซนพิเศษและกิจกรรมที่เตรียมเสิร์ฟองค์ความรู้ของโลกกาแฟ ซึ่งหลายคนคาดไม่ถึงแน่นอน อาทิCoffee Stage เวทีหลักของงานที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสีสันและความรู้ของวงการกาแฟอย่างการแข่งขันเสวนาและการประกวดCoffee People by SCATHพื้นที่กิจกรรมของคนกาแฟตัวจริงมีทั้งการแข่งขัน ‘World Esyenn Championship’หรือลิ้มลองรสชาติของสุดยอดกาแฟไทยทั้ง 30 ชนิดCoffee House by SC ASSETพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปีก่อน ปีนี้เล่นใหญ่กว่าเดิมพร้อมประสบการณ์สุดพิเศษที่จะให้ทุกๆคนได้มาค้นหารสชาติกาแฟที่ใช่ของคุณกันภายใต้คอนเซ็ปต์ Design Your Own Coffeeและพบกับกิจกรรมสนุกๆ มากมายในCoffee Houseปีนี้Your Cup of Future by TrueCoffeeชวนลิ้มลองรสชาติกาแฟแห่งอนาคตจาก Robot Baristaที่จะมาดริปให้ชิมกันสดๆ และดื่มด่ำไปกับนิทรรศการ Reforested Coffeeที่สะท้อนแนวคิดการนำกาแฟมาเป็นตัวกลางฟื้นฟูพื้นที่ป่าProud of Thai Coffee byนมข้นหวานตรามะลิ ร่วมภาคภูมิใจไปกับการเชิดชูเมนูกาแฟสัญชาติไทยแท้อย่าง‘เอสเย็น’ ที่อยู่เหนือกาลเวลา โดยบาริสต้าแชมป์World Esyenปี 2021, 2020และ2019Coffee Zero Waste แก่นความคิดเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอยู่คู่กับวงการกาแฟและ Thailand Coffee Festเสมอมาครั้งนี้เราชวน Less Plastic, Earthology, The Geenและ CHULA Zero Wasteมาร่วมแชร์ไอเดียรักษ์โลกผ่านนิทรรศการ และกิจกรรมให้ความรู้หลากหลายรูปแบบCoffee or Tree by Little Tree ตลาดต้นไม้แห่งเดียวในงานคัดสรรต้นไม้ที่เหมาะกับการปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในร้านกาแฟหรือที่อยู่อาศัยของทุกคนCoffee Around The World by TCEB (สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ) ในวาระที่ประเทศไทยเปิดบ้านต้อนรับชาวต่างชาติในรอบ 2 ปี ในปีนี้เราเลยชวนคนกาแฟจากหลากหลายประเทศมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการชง-ดื่ม-ปลูก-ผลิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวไทยถึงในงานด้วยCoffee X NFT Artsที่จะมีการจัดจำหน่ายงานศิลปะจากศิลปิน 30 ท่าน ที่ตีความประสบการณ์จากการดื่มกาแฟจาก 30 สุดยอดเมล็ดกาแฟไทยปีล่าสุดออกมาในรูปแบบศิลปะดิจิตอลในงานนี้ผู้ซื้อจะได้ทั้งงานศิลปะดิจิตอลในรูปแบบNFT, งานศิลปะในรูปแบบผ้าใบ, เสื้อจากกากกาแฟที่พิมพ์ลายศิลปะชิ้นนั้นๆ และเมล็ดกาแฟที่เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินวาดภาพนั้นไปด้วยเชื่อว่างานนี้จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาสนใจกาแฟพิเศษไทยมากขึ้น และได้เห็นมูลค่าที่กาแฟพิเศษไทยมีต่อภาคธุรกิจ ซึ่งสามารถเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นอุตสาหกรรมไทยในภาคส่วนต่างๆ และเหนือสิ่งอื่นใดผู้จัดฯ เชื่อว่างานนี้จะเปิดโอกาสให้คนกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้มาร่วมออกแบบอนาคตกาแฟไทยร่วมกันสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “Thailand Coffee Fest 2022”ได้ในระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 - 7เมืองทองธานี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandcoffeefest.org/ Facebook : Thailand Coffee Fest, IG : thailandcoffeefest