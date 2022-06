“สหพัฒน์” สู่องค์กรความยั่งยืน ปั้น BCG Model มิตรสิ่งแวดล้อม

นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เครือสหพัฒน์ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว หรือที่เรียกว่า Bio-Circular-Green Economy ซึ่งหลายบริษัทในเครือได้มีการปรับกระบวนการผลิตและเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้ BCG Model จนเกิดผลลัพธ์เป็นนรูปธรรม ซึ่งในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26 บริษัทเหล่านี้จะนำสินค้าดังกล่าวมาจัดแสดงให้ผู้ร่วมงานได้ชมด้วยป เป็นต้น“งานสหกรุ๊ปแฟร์ปีนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทในเครือสหพัฒน์จะมาบอกเล่าว่าที่ผ่านมาได้ทำเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น บริษัทไลอ้อน ซึ่งมีแผนที่จะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไปใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ พร้อมทั้งมองหาแนวทางที่จะช่วยลดการใช้พลาสติก ทั้งในส่วนการผลิต และการบริโภค ซึ่งในงานนี้ ไลอ้อนจะจัดแสดง Smart Packaging และร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก รณรงค์เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้เลิกใช้ Single Use Plastic โดยเปิดตัว รถ Lion Happy Refill นอกจากนี้ ในงานยังเปิดตัวโครงการ KingBridge Tower ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของเครือสหพัฒน์ในการพัฒนาอาคารสำนักงานให้เช่าที่สร้างขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ The Spirit of Synergy ซึ่งล่าสุดโครงการนี้ได้รับเลือกให้เป็นโครงการต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม CECI Pilot Project โครงการแรกของประเทศไทย” นางชัยลดา กล่าวนอกจากไลอ้อน และ KingBridge Tower แล้ว ยังมีสินค้าภายใต้ BCG Model ที่น่าสนใจจากบริษัทต่าง ๆ มาจัดแสดงในงานสหกรุ๊ปแฟร์ปีนี้ อาทิ๏ กี ลาโรช มุ่งสร้างความยั่งยืนให้สังคม​ด้วยการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเลือกใช้หนังแอปเปิ้ลวีแกน ซึ่งเป็นวัสดุชีวภาพ​ สร้างขึ้นจากเปลือกแอปเปิ้ลที่เหลือใช้ ​นำมาใช้ในกระบวนผลิตกระเป๋าทดแทนการใช้หนังสัตว์​ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม๏ วาโก้ เปิดตัว Wacoal Friendly Product ได้แก่ Bio Economy ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ และย่อยสลายได้, Circular Economy ชุดชั้นในที่ผลิตจากวัสดุหมุนเวียนจากของเสียในกระบวนการผลิต และสิ่งแวดล้อม, Green Economy กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม๏ แอ็บซอร์บา มาพร้อมผลิตภัณฑ์ใหม่ Organic Dyed ที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการผลิต โดยเน้นกระบวนการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตราย และกระบวนการย้อมจากสีธรรมชาติยังไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำ๏ บางกอกแอธเลติก นำเสนอรองเท้าที่ปราศจากวัตถุดิบที่ทำจากหนังสัตว์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเสื้อรักษ์โลกที่ทำจากขวดน้ำ ช่วยลดขยะพลาสติก ลดมลพิษในอากาศที่เกิดจากการกำจัดขยะพลาสติก๏ ธนูลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม UPCYCLING SHIRT จากการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติก นำกลับมาหมุนเวียนเพื่อใช้ผลิตเป็นเส้นใย แล้วจึงนำมาถักทอเป็นผืนผ้า ตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น​๏ ประชาอาภรณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การใช้วัสดุซ้ำ เช่น ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มวัตถุดิบผ้า นำมาแปรรูปเป็นวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำไปตกแต่งหน้าร้าน หรือทำเป็นถุงบรรจุสินค้า๏ ไอแอลซี ให้บริการรับผลิตเครื่องสำอาง Green Cosmetics, Vegan, Organic Makeup, Reef Friendly ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ การส่งมอบ และจำหน่ายโดยงาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26 จะจัดขึ้นวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00–22.00 น. ที่ฮอลล์ 98-100 ไบเทค บางนา นอกจากจะมีสินค้าภายใต้ BCG Model มาจัดแสดงแล้ว ยังมีสินค้าลดค่าครองชีพจากเครือสหพัฒน์มาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่า 90% อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในบ้าน เสื้อผ้า เครื่องหนัง รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องกีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมกว่า 1,000 คูหา ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ แฟชั่นโชว์ คอนเสิร์ต การประกวด สัมมนา เวิร์คชอป เป็นต้น