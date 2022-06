The 1 Today เอาใจสาย “มูเตลู” ผลิตคอนเทนต์ “ดวง” ผ่านแอปฯ

The 1 Today ครองตำแหน่งผู้นำตลาด Lifestyle & Shopping Content ของไทย ผนึกกลยุทธ์ “มูเตลู มาร์เกตติ้ง” เช็ก-แก้ดวงเพียงปลายนิ้วผ่าน The 1 App โดนใจคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง จับมือคอนเทนต์พาร์ตเนอร์ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ชูผลิตคอนเทนต์รายวัน ย้ำจุดยืน Everyday Lifestyle Destinationผุ้จัดการรายวัน 360 - The 1 ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตีแพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล สานต่อปณิธาน Everyday Lifestyle Destination ขึ้นแท่นผู้นำตลาด Mobile Content ของไทย เน้นมอบแรงบันดาลใจด้วยคอนเทนต์รายวันครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ เดินเครื่องเต็มกำลังด้วยกลยุทธ์ “มูเตลู มาร์เกตติ้ง” นำเสนอคอนเทนต์ Horoscope ครอบคลุมยิ่งกว่า ตรงใจยิ่งขึ้น พร้อมแก้ดวงผ่าน The 1 App ได้ทันที ทันใจ และโดนใจคนรุ่นใหม่ ขยายคอนเทนต์พาร์ตเนอร์ชื่อดังหลากหลายหมวด เช่น ลูกแก้ว วัชโรทัย, แม่หมอพาเพลิน, บิ๊กณคุณ, สธน ตันตราภร, กานดา สายทุ้ม, ไทยรัฐ, Sanook, เรื่องเล่าเช้านี้ และ Infoquest ทั้งยังผสานกลยุทธ์ Personalization เต็มรูปแบบด้วยความเชี่ยวชาญด้าน Data และ CRM วิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI เพื่อสร้างสรรค์และเสิร์ฟข้อมูลได้ตรงตามความสนใจผู้อ่านยิ่งขึ้น ตั้งเป้าเติบโต 2 เท่าในปี 2565นางสาวอรศิริ ประวัติยากูร Head of Content and Community - The 1 กล่าวว่า “หลังจากได้เปิดตัวในช่วงปลายปี 2564 เป็นต้นมา The 1 Today ก็ได้รับการตอบรับดีอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่มีจำนวนผู้เข้าชมสูงสุดใน The 1 App ในปัจจุบัน ด้วยจุดยืนในฐานะ Everyday Lifestyle Destination รังสรรค์แรงบันดาลใจให้ผู้อ่านในทุกๆ วันด้วยคอนเทนต์อัปเดตรายวัน ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทีม The 1 Today พบว่าคอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมสูงสุดตลอดกาล 2 อันดับแรก ได้แก่ คอนเทนต์ในหมวด Horoscope และ Shopping ความงามและแฟชั่น ซึ่งมียอดผู้อ่านต่อเดือนรวมสูงกว่า 80% เราจึงเพิ่มความถี่และขยายกลุ่มคอนเทนต์พาร์ตเนอร์ในกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเสิร์ฟคอนเทนต์เพื่อผู้อ่าน The 1 Today ได้อย่างตรงจุดตรงใจมากยิ่งขึ้นบน The 1 App เท่านั้น”ในปี 2565 นี้ The 1 Today ยังคงเดินหน้าเต็มกำลังในฐานะ Top of Mind ในตลาด Lifestyle & Shopping Content ของไทย โดยตั้งเป้าจำนวนผู้อ่านเติบโตขึ้นอีก 2 เท่าในปี 2565 ด้วย 2 แนวคิดหลัก ได้แก่ 1) ครอบคลุมยิ่งกว่า ด้วยการร่วมมือกับคอนเทนต์พาร์ตเนอร์หลากหลายหมวดหมู่ ซึ่งมีทั้งสื่อที่มีความน่าเชื่อถือและ Content Creator ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2) ตรงใจยิ่งขึ้น เลือกและนำเสนอคอนเทนต์ด้วยแนวคิด Personalization ซึ่งเป็นจุดเด่นของ The 1 App ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI นำสู่ความเข้าใจผู้อ่านอย่างแท้จริง ในกลุ่มคอนเทนต์ Horoscope The 1 Today ได้คัดเลือกและรังสรรค์มานำเสนออย่างครบ จบ ทุกรูปแบบการดูดวง ผู้อ่านสามารถเลือกดูดวงได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน โดยจับมือ “กูรูศาสตร์แห่งดวงดาว” ชื่อดังรุ่นใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นลูกแก้ว วัชโรทัย, แม่หมอพาเพลิน, พ.พาทินี, บิ๊กณคุณ, Bird Eye View และ มูเตเวิร์ล ที่มาร่วมผลิตคอนเทนต์ Exclusive เฉพาะ The 1 App เท่านั้น รวมไปถึงคอนเทนต์พาร์ตเนอร์ที่โดดเด่นด้วยคอนเทนต์ Horoscope อยู่แล้ว เช่น ไทยรัฐออนไลน์, Sanook, a ดวง และ Horosocietyนอกเหนือจากนั้น The 1 ยังเอาใจคนรุ่นใหม่ที่รักความสะดวกสบาย โดยต่อยอดมอบช่องทางแก้ดวงชะตาได้ทันทีผ่าน The 1 App เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์บริจาคคะแนนทำบุญ 9 วัดได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว บทความแนะนำไอเท็มเสริมดวงโดย Bird Eye View แนะนำไอเท็มความงามและแฟชั่นที่เหมาะกับสาวแต่ละราศีโดยแม่หมอพาเพลิน รวมถึงบทความตารางสีเสื้อมงคลครึ่งหลังปี 2565 โดย พ.พาทินี พร้อมลิงก์สู่ Central App เพื่อชอปเสื้อสีมงคลในแต่ละวันได้ทันที และเร็วๆ นี้ยังมีบทความตารางสีเสื้อมงคลแบบใหม่ที่คิดค้นโดยบิ๊กณคุณให้ได้ติดตามกันอีกด้วยล่าสุด The 1 Today ยังมุ่งมอบประสบการณ์ “Personalization” เสิร์ฟคอนเทนต์รู้ใจอย่างแท้จริง ด้วยการร่วมมือกับทีมวิเคราะห์ Data ผู้เชี่ยวชาญภายในของ The 1 จึงช่วยให้ The 1 Today ตอบสนองลูกค้าได้ถูกที่ถูกเวลา อาทิ การส่ง Push Notification ไปยังผู้ใช้แอปฯ ตามราศีของแต่ละคน ในวันที่ 1 และวันที่ 15 ของแต่ละเดือน รวมไปถึงการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นแบบ Real-Time ในทุกๆ วัน เพื่อผลิตและนำเสนอเนื้อหาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความสนใจได้อย่างตรงจุดตรงใจยิ่งๆ ขึ้นไปในคอนเทนต์ทุกหมวดของ The 1 Today นั่นเองในส่วนของคอนเทนต์ Shopping หมวดความงามและแฟชั่น The 1 Today นำเสนอคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบ ทั้งที่นำเสนอสินค้าโดยตรงและเน้นความคุ้มค่าอย่าง ‘ชอปปิ้งไกด์’ และ ‘โปรดีบอกต่อ’ ไปจนถึงคอนเทนต์ที่ให้แรงบันดาลใจที่สร้างขึ้นเองโดยทีมงาน The 1 Today ภายใต้ชื่อ ‘ออริจินัลคอนเทนต์’ เช่น 1 Step Ahead โดย GANDAGANDA รีวิวผลิตภัณฑ์ความงาม สอนแต่งหน้า และวิดีโอความงามสร้างแรงบันดาลใจ, The Inspiring 1 โดย สธน ตันตราภรณ์ - อินไซต์วงการแฟชั่น แรงบันดาลใจในการแต่งตัว, ASK ฟังคำแนะนำดีๆ จากปากคนดังและผู้เชี่ยวชาญตัวจริง, My Must-Haves When บทสัมภาษณ์เผยไอเท็มเด็ดที่คนดังต้องพกไปทุกที่, The 1 Today Top 10 จัดอันดับ 10 สินค้ายอดนิยมโดย The 1 Insight, Deal of the Day ดีลเด็ดประจำวัน, Gift Guide ลิสต์ของขวัญห้ามพลาดประจำเทศกาล นอกจากนี้ The 1 App ยังแนะนำ 3 ขั้นตอน อ่าน-เช็ก-ชอป อ่านข้อมูล-รีวิวสินค้า เช็กโปรโมชันที่คุ้มค่าและครอบคลุมที่สุดทั้งจาก The 1 และแบรนด์ต่างๆ ชอปได้อย่างสะดวกและในทันทีผ่านช่องทางการซื้อแนะนำในบทความได้ทันทีใน The 1 App