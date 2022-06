ไทย-EFTA ประกาศเปิดเจรจา FTA ประวัติศาสตร์การค้าฉบับแรกกับยุโรป

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์ที่สร้างประวัติศาสตร์ทางการค้าหน้าใหม่ให้แก่ประเทศไทย นั่นก็คือ การประกาศเปิดการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก 4 ประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ โดยถือเป็น FTA ฉบับแรกที่ไทยทำกับยุโรป หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไทยทำ FTA มาแล้ว 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ แต่ไม่มีประเทศในยุโรปแม้แต่ประเทศเดียวการประกาศเปิดเจรจา FTA ครั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับผู้แทนของ 4 ประเทศสมาชิก EFTA ได้แก่ นางธอร์ดิส โคบรุน เรคเฟรียด กิลฟาดอตติร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไอซ์แลนด์ นางโดมินิค ฮาสเลอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การศึกษาและกีฬาของลิกเตนสไตน์ นางยานิคกะ อันเดรียอัสเซน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของนอร์เวย์ นางมารี เกเบรียล อินไนเชน เฟลช เลขาธิการสํานักงานกิจการเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์ และมีนายอองรี เจทาซ เลขาธิการ EFTA ทำการประกาศเปิดเจรจา ที่ร้านอาหารเองแลนดิงกาวิก (Englendingavík) เมืองบอร์การ์เนส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์นายจุรินทร์กล่าวว่า ต้องถือเป็นประวัติศาสตร์ทางการค้าของประเทศไทย และเชื่อว่าเป็นประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศสมาชิก EFTA ทั้ง 4 ประเทศด้วย หลังจากใช้ความพยายามในการเจรจา FTA ระหว่างกันมาเกือบ 20 ปี เพิ่งมาประสบความสำเร็จในครั้งนี้ จึงถือเป็นการประกาศนับหนึ่งในการเริ่มการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับ EFTA โดยตั้งเป้าว่าจะเจรจาให้จบ ภายใน 2 ปี หลังจากนั้นจะเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการกฎหมายของแต่ละประเทศต่อไปทั้งนี้ หลังจากประกาศเปิดการเจรจา FTA จะมีการเดินหน้าการเจรจาในทันที โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือที่เรียกว่า SOM ของ EFTA ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 28-30 มิ.ย. 2565“ทุกอย่างจะเดินไปเร็ว เพราะมีนโยบายชัดเจนว่าอะไรที่ทำได้เร็ว ควรเร่งทำ ยิ่ง FTA ไทย-EFTA บรรลุผลเร็วเท่าไร ประโยชน์ทางการค้าการลงทุนระหว่างกันของไทยกับกลุ่มประเทศ EFTA ยิ่งเพิ่มมูลค่าระหว่างกันไปเร็วมากยิ่งขึ้น ประโยชน์ที่คนในประเทศทั้ง 5 ประเทศจะได้รับจะมีเพิ่มขึ้นในเวลาที่รวดเร็ว” นายจุรินทร์กล่าวนายจุรินทร์กล่าวว่า มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ EFTA ในปี 2564 มีมูลค่าประมาณ 7,500 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าภายหลังจากที่ FTA ประสบความสำเร็จและเริ่มบังคับใช้จะทำให้มูลค่าการค้าเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวในเวลาอันรวดเร็ว เพราะความร่วมมือจะมีทั้งเรื่องความร่วมมือการค้าสินค้า บริการ การลดภาษีนำเข้า-ส่งออกระหว่างกัน รวมทั้งในเรื่องการลงทุน อีคอมเมิร์ซ และการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน และที่สำคัญจะจับมือกันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งจะมีรายละเอียดในเรื่องสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ตามมาสำหรับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับไทย นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีผลการศึกษาของสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ที่ได้ศึกษาแล้ว พบว่าการลดภาษีทั้งฝ่ายไทยและ EFTA จะทำให้อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัว 0.178% ต่อปี สวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น 801 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องมาจากการบริโภคภายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 0.215% โดยเฉพาะรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 0.96% จากการลดภาษีนำเข้าของฝ่าย EFTA เพราะสินค้าเกษตรหลายชนิดของ EFTA มีการเก็บภาษีนำเข้าที่สูง เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่และเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งทำให้เกิดการกระจายรายได้ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น และมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้น 0.165% มาจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.142%สำหรับการลดภาษีสินค้า ผลการศึกษาพบว่าหากไทยลดภาษีนำเข้าให้แก่ EFTA จะทำให้การนำเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ Optical Products 2. อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า 3. เคมีภัณฑ์ 4. ผลิตภัณฑ์โลหะ 5. เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ และหาก EFTA ลดภาษีนำเข้าให้แก่ไทย จะทำให้ส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์เนื้อจากสัตว์จำพวกไก่ หมู และเครื่องใน 2. ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ผัก และผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากแป้ง 3. เครื่องแต่งกาย 4. สิ่งทอ 5. ผลิตภัณฑ์โลหะในด้านการลงทุน พบว่าไทยสามารถดึงดูดนักลงทุนของ EFTA เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิต โดยนำเข้าวัตถุดิบจาก EFTA มาผลิตหรือประกอบในไทยเพื่อส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียทั้งนี้ ในการจัดทำ FTA ไทย-EFTA จะมีการรวมประเด็นการค้าใหม่ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขันทางการค้า และการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งนางอรมนบอกว่าจะเป็นโอกาสของไทยในการยกระดับมาตรฐานและกฎระเบียบในเรื่องต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นและจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวม แต่ในการจัดทำความตกลง FTA ของ EFTA จะคำนึงถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนา และจะให้ความยืดหยุ่นกับคู่เจรจาที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา และจะต้องมีระยะเวลาในการปรับตัวที่เหมาะสมทางด้านการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทำ FTA นางอรมนกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างประสานกระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อขอจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยกองทุนจำเป็นจะต้องได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นหลัก ได้แก่ เงินทุนประเดิม 5,000 ล้านบาท และเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 120-150 ล้านบาทต่อปี เพื่อให้กองทุนสามารถดำเนินงานช่วยเหลือได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง“ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน โดยกรมบัญชีกลาง ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการขอจัดตั้งกองทุน FTA ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กรมฯ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้กรมบัญชีกลางจัดทำความเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) และต่อมาวันที่ 11 เม.ย. 2565 คณะกรรมการฯ ได้เสนอผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุน FTA ต่อ ครม. และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม.ต่อไป” นางอรมนกล่าวนอกจากนี้ กรมฯ ยังได้พัฒนาระบบเตือนภัยทางการค้า (Trade Monitoring System) เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยความผิดปกติทางการค้า และให้สามารถใช้มาตรการปกป้องกรณีที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ (safeguard) ได้ทันท่วงทีแล้วในช่วงการเดินทางไปประกาศเปิดการเจรจา FTA ไทย-EFTA นายจุรินทร์ได้ใช้โอกาสนี้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร (ระดับรัฐมนตรี) ครั้งที่ 1 ร่วมกับนางเพนนี มอร์ดอนท์ รัฐมนตรีด้านนโยบายการค้า กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ ของสหราชอาณาจักร ที่ Central Hall Westminster กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรนายจุรินทร์กล่าวว่า การประชุม JETCO ครั้งนี้ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการเกษตร 2. ด้านดิจิทัล 3. อาหารเครื่องดื่ม 4. ด้านการลงทุน 5. ด้านการค้า และ 6. ด้านการเงิน โดยได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะผลักดันความร่วมมือทั้ง 6 ด้านนี้ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสหรือ SOM ประชุมเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน และให้บรรลุเป้าหมายต่อไป“ได้มีการพูดกันว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบ JETCO จะพัฒนาไปเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่แน่นแฟ้น (Enhanced Trade Partnership : ETP) ซึ่งจะเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าเศรษฐกิจระหว่างกันในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จากนั้นจะพัฒนาไปเป็น FTA ต่อไป ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมี FTA 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ หวังว่าไทยกับ UK จะเป็นฉบับต่อๆ ไป ในการกลายเป็น FTA กับประเทศคู่ค้าสำคัญในยุโรปของไทย” นายจุรินทร์กล่าวทั้งนี้ นายจุรินทร์มั่นใจว่าความร่วมมือทั้ง 6 ด้านที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะช่วยผลักดันให้มูลค่าการค้าระหว่างไทย-สหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรลดลงมาก ปี 2017 ตัวเลข 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ปีที่แล้วลดลงเหลือ 5,500 ล้านเหรียญสหรัฐ หายไป 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ตั้งเป้าว่าควรทำให้กลับมา 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดนอกเหนือจากภารกิจในการเปิดประตูการค้าให้กับประเทศไทย ผ่านการประกาศเปิดการเจรจา FTA ไทย-EFTA และสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหราชอาณาจักร นายจุรินทร์ยังได้สวมบทหัวหน้าทีมเซลส์แมนของประเทศ ทำหน้าที่ขายสินค้าไทย โดยได้พบปะกับผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ILLUM (อิลลุ่ม) ในเดนมาร์ก ได้ข้อสรุปว่า ห้างอิลลุ่มยินดีเปิดโอกาสให้ไทยไปจัด In-Store Promotion ทำการส่งเสริมการขายสินค้าลักชัวรีแบรนด์ เพื่อป้อนตลาดผู้บริโภคกำลังซื้อสูง ตั้งเป้าไว้ว่าจะเริ่มวางขายสินค้าไทยได้วันที่ 1 ต.ค. 2565ขณะเดียวกัน ได้หารือกับผู้บริหารซูเปอร์มาร์เกต MENY (เมนู) ซึ่งมีสาขาทั่วเดนมาร์ก 100 กว่าสาขา และมีสาขาทั่วโลกเกือบ 200 สาขา พบว่าสินค้าไทยยังมีขายน้อย และสินค้าไทยส่วนใหญ่ต้องไปผ่านเทรดเดอร์ในเนเธอร์แลนด์ และไปเปลี่ยนเป็นแบรนด์ของเขา จึงได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ประสานให้มีการสั่งซื้อสินค้าไทยโดยตรง ไม่ต้องผ่านการเปลี่ยนยี่ห้อ เปลี่ยนฉลาก เช่น อาหารสดปรุงรส อาหารสำเร็จรูป และผลไม้ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมแบบออร์แกนิก โดยเชื่อว่าจะเปิดตลาดได้ ตั้งเป้านำสินค้าไปวางจำหน่ายได้ภายใน 3-6 เดือนทั้งนี้ นายจุรินทร์ยังได้หารือกับภาคเอกชนของไอซ์แลนด์ที่เป็นผู้นำเข้าสินค้าไทยและประสงค์นำเข้าสินค้าไทยมากขึ้นในอนาคต จำนวน 7 ราย ทั้งผู้นำกลุ่มนักธุรกิจสตรีจากไอซ์แลนด์ ชาวไทยบางส่วนที่ทำธุรกิจนำเข้าสินค้า และเจ้าของร้านอาหารไทย ซึ่งมีถึง 14 ร้าน โดยทุกคนมีความต้องการนำเข้าสินค้าจากไทยโดยตรงเพิ่มขึ้น จากเดิมมีการนำเข้าตรงและบางส่วนนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้นำเข้าไอซ์แลนด์กับผู้ผลิตผู้ส่งออกไทยที่ได้คุณภาพมาตรฐานยุโรปผ่านระบบออนไลน์ มั่นใจว่าจะช่วยให้มีการส่งออกตรงไปยังไอซ์แลนด์เพิ่มขึ้นการทำหน้าที่หัวหน้าทีมเซลส์แมนยังไม่จบเพียงแค่นี้ นายจุรินทร์ได้เป็นประธานลงนาม MOU ระหว่างผู้ประกอบการไทย-สหราชอาณาจักร ที่ห้าง Wing Yip สาขาครอยดอน (Croydon) สหราชอาณาจักร ได้แก่ 1. บริษัท C.P. Trading Group co., Ltd. ลงนามกับบริษัท Manning Impex Ltd สินค้าข้าวหอมมะลิและอาหาร คาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี 350 ล้านบาท 2. บริษัท Alisa Inter Co., Ltd. กับบริษัท Thai Tana Ltd. สินค้าอาหารและเครื่องปรุงรส คาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี 150 ล้านบาท และ 3. บริษัท CPF Co., Ltd. กับ Westbridge Food Group สินค้าไก่แปรรูป คาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี 4,000 ล้านบาท 4. บริษัท Thai Tana Ltd. กับ บริษัท ท่าเรือมารีน สินค้าอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง คาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี 100 ล้านบาทนอกจากนี้ ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าอาหารไทยร่วมกับห้าง Wing Yip ในตลาดสหราชอาณาจักร โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-28 มิ.ย. 2565 มีกิจกรรมแจกชิมอาหารไทย ได้แก่ ข้าวเหนียวมะม่วง และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai SELECT และสินค้าอาหารไทย ร่วมกับ influencer ในตลาดสหราชอาณาจักร เพื่อกระตุ้นการบริโภคอาหารไทย สร้างการรับรู้อาหารไทย และกระตุ้นให้เกิดการซื้ออาหารไทยและวัตถุดิบอาหารไทยเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีร้านอาหาร Thai SELECT ในยุโรปจำนวน 327 แห่ง จาก 1,500 แห่งทั่วโลก (ข้อมูล ณ มิ.ย. 2565)สำหรับกิจกรรมอื่นๆ นายจุรินทร์ได้มอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thai select ให้แก่ “ร้านครัวไทย” ที่เมืองเรคยาวิก สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ซึ่งร้านครัวไทยเป็นร้านอาหารไทยแห่งแรกในไอซ์แลนด์ที่ได้รับประกาศนียบัตร Thai Select โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ น.ส.วิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงออสโล นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน“ร้านอาหารไทยในไอซ์แลนด์เป็นอาหารไทยแท้ที่ไม่ดัดแปลงจนเสียอัตลักษณ์ จึงได้ให้ตรา Thai Select ซึ่งเป็นตราการันตีความเป็นอาหารที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นไทยให้คนไอซ์แลนด์มั่นใจ รวมถึงนักท่องเที่ยว และขอความร่วมมือคนไทยทำอาหารไทยอย่าทำให้เสียความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ทั้งนี้ ได้ขอให้ทูตพาณิชย์ที่ดูแลร้านอาหารไทยในต่างประเทศทั้งที่ไอซ์แลนด์ และประเทศอื่นๆ ทั่วโลกกำชับและติดตามต่อไปแล้ว” นายจุรินทร์กล่าว