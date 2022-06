ท็อปส์ชูโมเดลใหม่ไฮเอนด์สุขมวิท39 ปั้น “ฟูดฮอลล์สแตนด์อโลน” แห่งแรก

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ CRC ส่งธุรกิจกลุ่มฟู้ดเดินเกมรุกตลาดฟู้ดรีเทลระดับพรีเมียมในไทย ทุ่มงบกว่า 150 ล้านบาท เปิดตัว “Tops Food Hall” (ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์) สุขุมวิท 39 พรีเมียมฟู้ดสโตร์เวิลด์คลาสระดับโลก รูปแบบสแตนด์อโลน 2 ชั้นแห่งแรกในประเทศไทย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองที่เร่งรีบ แต่มีไลฟ์สไตล์ทันสมัยไฮเอนด์นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “ในยุคที่ผู้คนต่างมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน หัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจการให้บริการ คือ ต้องไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบทุกโจทย์ความต้องการแบบเหนือความคาดหมาย และเพื่อ ตอกย้ำความเป็นผู้นำตัวจริง พร้อมสร้างสีสันให้กับตลาดฟู้ดรีเทลในประเทศไทยที่ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงบริษัทฯ จึงได้ฤกษ์เปิดตัวโมเดลร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ “Tops Food Hall” (ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์) สุขุมวิท 39 พรีเมียมฟู้ดสโตร์เวิลด์คลาส รูปแบบสแตนด์อโลน 2 ชั้นแห่งแรก ภายใต้คอนเซปต์ “สัมผัสประสบการณ์ความอร่อยระดับพรีเมียมจากทั่วโลก : Premium Food Experience from the World” โดยยึดทำเลย่านเศรษฐกิจใจกลางตัวเมืองกรุงเทพชั้นในซอยสุขุมวิท 39 ซึ่งเป็นศูนย์รวมที่พักอาศัยระดับหรูของกลุ่มนักธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างชาติ และเป็นโซนที่อยู่อาศัยยอดนิยมของกลุ่ม Expat โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น ตั้งเป้าเป็นจุดเช็คอินเพื่อนบ้านหลังใหม่ของชาวสุขุมวิท ที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบไฮเอนด์ ทั้งการทำงาน กิน เที่ยว ช้อปปิ้ง ไว้อย่างครบครันในที่เดียว“Tops Food Hall” (ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์) สุขุมวิท 39 ตั้งตระหง่านริมถนนในซอยสุขุมวิท 39 โดดเด่นด้วยตัวอาคารที่ออกแบบด้วยดีไซน์ที่เรียบหรูมินิมอลในโทนสีขาว ครีม ผนังกระจกโดยรอบทั่วทั้งอาคาร ตัดสลับกับระแนงไม้ ภายในเพดานสูงโปร่งแบบ High Ceiling ที่ให้แสงส่องสว่าง ด้วยความตั้งใจที่จะเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์เหนือระดับ ครบทุกประสาทสัมผัส สร้างความรู้สึกและบรรยากาศที่แตกต่างในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนโดยภายในประกอบด้วยTops Food Hall (ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์) พรีเมียมฟู้ดสโตร์เวิลด์คลาสระดับโลก ตั้งอยู่บนชั้น 2 จัดเต็มสินค้าสำหรับคนชอบช้อปอาหาร วัตถุดิบ เครื่องปรุงและสินค้าโกรเซอรี่ ครบครันมากที่สุดในย่านนี้ กว่า 28,000 รายการ อาทิ สินค้านำเข้าจากทั่วโลกและสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นมากมาย, คัดสรรความอร่อย ตลอดฤดูกาลกับผัก ผลไม้สด ๆ ดีที่สุดจากท้องถิ่นไทยและนำเข้าทั่วโลก, สารพันเนื้อสัตว์ อาหารทะเลสดสะอาดจากฟาร์มปรุงอร่อยหลากเมนู เช่น เนื้อทาจิมะวากิวจากญี่ปุ่น ขาแกะออสเตรเลีย หมูเนเชอรัล ปลาสำลีญี่ปุ่น หอยเชลล์ญี่ปุ่นรวมขนมขบเคี้ยวจากทั่วโลก คุกกี้ บิสกิต มันฝรั่งทอดกรอบ ช็อคโกแลต จากทั้งเกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อเมริกา ฯลฯ, ชีส Cold cuts นานาชนิดพร้อมผู้เชี่ยวชาญช่วยครีเอทชีสแพลทเตอร์, ไวน์ขึ้นชื่อ จากทั่วโลกรสเข้มข้น กลิ่นเอิร์ธตี้ พร้อมซอมเมลิเย่ร์ให้คำแนะนำ, เครื่องปรุง ซอสปรุงรสยอดนิยมสไตล์เอเชียต้นตำรับและนานาชาติ, สินค้าสำหรับคนรักสุขภาพทั้งออร์แกนิค กลูเตนฟรี แพลนท์เบส, บิวตี้ไอเทมสุดฮิตจากเกาหลีและญี่ปุ่น, สินค้าเพื่อแม่และเด็ก คนรักสัตว์เลี้ยงนานาชนิด, โซนอาหารนานาชาติปรุงสดใหม่หลากสไตล์ทั้งตะวันตกและตะวันออกจากเชฟมืออาชีพและเบเกอรี่อบสดใหม่ ทุกวัน เช่น โชคุปัง บริยอช ฯลฯ พร้อมด้วย 159 เอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ที่ดีที่สุดจาก 25 ประเทศ โดยจัดแบ่งสินค้าในรูปแบบคอนเซปต์โซนช่วยให้สะดวก ง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้านอกจากนั้นยังเติมเต็มไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตกิน ดื่ม ช้อป ด้วยการเลือกสรรร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 15 แบรนด์ดังสัญชาติไทยและนานาชาติ อาทิ El Mercado ร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสและสเปน โดดเด่นด้วยชีส เนื้อ ,Cold cuts และไวน์, PACAMARA ร้านกาแฟคั่วบดชื่อดังจากเชียงใหม่, Eric Kayser ร้าน Pastry จากฝรั่งเศสโดดเด่นด้วยครัวซองต์สูตรเฉพาะ, The Chocolate Factory ร้านอาหารชื่อดังจาก เขาใหญ่, Royce' ช็อกโกแลต แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 จากฮอกไกโด, Kodawari ร้านข้าวปั้นโอนิกิริ,VIVI tuscan kitchen ร้านพาสต้าและพิซซ่าสไตล์โฮมเมดCafé Chilli ร้านอาหารอีสานรสชาติดั้งเดิม, PASH น้ำผลไม้สกัดเย็นคัดผลไม้คุณภาพจากสวนของเกษตรกรไทย, After You ร้านขนมหวานชื่อดังขวัญใจ คนหนุ่มสาว, Mikka Café ร้านกาแฟรสชาติอร่อยในคอนเซปต์ถูกและดี มีรสนิยม, Galbi X รวมอาหาร ทานเล่นสไตล์เกาหลี, Homebake by Mx ร้าน Bakery Premium ชื่อดังของฮ่องกงสไตล์ Homemade, Gindaco ทาโกะยากิ อันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น และ Frank Noodle ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกสูตรเข้มข้นมอบความสะดวกสบายสำหรับการใช้ชีวิตที่เร่งรีบมากยิ่งขึ้นด้วยบริการฟูลเซอร์วิสระดับพรีเมียม แบบไร้รอยต่ออยู่ที่ไหนก็ช้อปได้ผ่านช่องทาง ‘ออมนิแชแนล’ (Omni-Channel) ด้วยบริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว (Personal Shopper) เสมือนช้อปด้วยตัวเอง เพียงแอดไลน์ @TopsThailand, ช้อปออนไลน์ที่ www.tops.co.th ส่งฟรีถึงบ้านด้วยบริการ Home Delivery เมื่อช้อปสินค้าครบ 1,500 บาทหรือรับสินค้าที่จุด Click & Collect และช้อปถูกใจส่งไวถึงบ้านผ่านเดลิเวอรี่พาร์ทเนอร์บนแอปพลิเคชัน Grabเลือก GrabMart และ Foodpanda เพียงค้นหา Tops Food Hall สั่งสินค้าได้ง่ายๆอีกทั้งยังมีนวัตกรรมเพื่อการให้บริการ อาทิ หุ่นยนต์ผู้ช่วยบริการอัจฉริยะ “น้องเต็มใจ” ช่วยนำทางหาสินค้าและนำเสนอโปรโมชั่นเด็ดๆ ประจำวัน, ตู้เย็นประหยัดพลังงาน ใช้นวัตกรรมระบบทำความเย็น ลดคาร์บอนฟุตพรินท์ ลดการใช้พลังงานแต่ยังคงความสดของสินค้าเหมือนเดิม, Self-Checkout เครื่องชำระค่าสินค้าด้วยตนเอง สะดวกสบายไม่ต้องต่อคิว, การชำระเงินแบบไร้สัมผัส (Contactless Payment) ผ่าน e-Payment หลากหลายช่องทาง และบริการสามล้อพลังงานสะอาด ‘มูฟมี’ (MuvMi) เรียกรถแบบ On – Demand ผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับลูกค้าโดยใช้ระบบ Ride Sharing ไปเส้นทางเดียวกันขึ้นรถคันเดียวกัน พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ Tops Food Hall ใช้บริการมูฟมีฟรี ในพื้นที่อโศก-นานา-ทองหล่อ-เอกมัย ตั้งแต่วันนี้ – 23 กรกฎาคม 2565“ เราเชื่อมั่นว่าการเปิด “Tops Food Hall” (ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์) สุขุมวิท 39 พรีเมียมฟู้ดสโตร์เวิลด์คลาสระดับโลก รูปแบบสแตนด์อโลน จะเป็นแลนด์มาร์คฟู้ดเดสติเนชั่นแห่งใหม่ย่านสุขุมวิท ที่เติมเต็ม ทุกความสุขให้กับผู้คนที่อาศัยและทำงานอยู่ในโซนสุขุมวิทที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตไฮเฮนด์ และจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้ธุรกิจฟู้ดรีเทลได้มีสีสันมากยิ่งขึ้น เป็นการตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำ ค้าปลีกฟู้ดสโตร์ของไทย ที่มุ่งมั่นมอบประสบการณ์ ยกระดับการให้บริการและการใช้ชีวิตไปอีกขั้น ” นายสเตฟาน คูม กล่าวสัมผัสประสบการณ์ด้านอาหารคุณภาพระดับพรีเมียมจากทั่วโลก ได้แล้ววันนี้ที่ “Tops Food Hall” สุขุมวิท 39 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก TopsThailand, Central Food Hall หรือแอปพลิเคชันไลน์ @TopsThailand