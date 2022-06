เร็วและสะดวกกว่า”ไทยสมายล์”แนะผู้โดยสาร ใช้เครื่องเช็คอินและโหลดสัมภาระอัตโนมัติ

ไทยสมายล์แนะนะผู้โดยสาร ใช้บริการเครื่องเช็คอินและโหลดสัมภาระอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดการสัมผัส ลดเวลารอคิวนายวิเศรษฐ์ สนธิชัย รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ กล่าวว่า สายการบินไทยสมายล์ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดกระเป๋าด้วยตนเองแก่ผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดการสัมผัสระหว่างบุคคล รวมถึงรองรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้น โดยผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินในประเทศ สามารถเช็คอินด้วยตนเองผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติ Self Check-in Kiosk ซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง ROW D-E และโหลดสัมภาระอัตโนมัติ ได้ที่จุด Self–Bag Drop ที่เคาน์เตอร์ D1-D4 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป“ในปัจจุบันสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย ผู้โดยสารมีความต้องการการเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไทยสมายล์เล็งเห็นถึงความต้องการดังกล่าว จึงได้ผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในส่วนของการให้บริการภาคพื้นมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเปิดให้การบริการเช็คอินด้วยตนเองผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติ Self Check-in Kiosk และโหลดสัมภาระด้วยตนเอง ที่จุด Self Bag-Drop สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่วยให้ผู้โดยสารมีทางเลือกมากขึ้นในการใช้บริการและลดเวลาในการรอคิวสำหรับการเช็คอินและโหลดสัมภาระ”โดยผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินล่วงหน้าผ่านอินเทอร์เน็ต หรือโมบายแอปพลิเคชันของไทยสมายล์ (THAI Smile Mobile Application) สามารถใช้บริการเช็คอินและโหลดสัมภาระด้วยตนเองได้เช่นกัน โดยพิมพ์ป้ายสัมภาระ (Baggage tag) และบอร์ดดิ้งพาส (Boarding Pass) จากเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ Self Check-in Kiosk ณ บริเวณ Row D–E หลังจากติดป้ายสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ให้นำสัมภาระมาโหลดที่เครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติ Self- Bag Drop ที่เคาน์เตอร์ D1-D4 ซึ่งผู้โดยสารสามารถเช็คอินและโหลดสัมภาระล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 12 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางทั้งนี้ การบริการเช็คอินด้วยตนเองผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติ Self Check-in Kiosk จะไม่รวมถึงการเดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศ เที่ยวบินเช่าเหมาลำ ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารราคาพิเศษ เช่น นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานเฉพาะตอนเช็คอิน รวมถึงผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษต่างๆ นอกจากนี้ สัมภาระ ที่มีสิ่งของต้องห้าม วัตถุอันตราย สัมภาระที่มีความเสี่ยงที่จะแตกหัก รถเข็นเด็ก สินค้าเน่าเสียง่าย อุปกรณ์กีฬาหรือสัมภาระขนาดใหญ่ และสัมภาระที่ต้องจ่ายค่าน้ำหนักส่วนเกิน หรือไม่สามารถใช้บริการโหลดสัมภาระด้วยตนเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการที่สนามบินผู้โดยสารที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางhttps://www.thaismileair.com/th/newsupdates/news_self-check-in