ททท. และพันธมิตรจัดงานมอบรางวัล The Most Amazing Influencer “สุดยอดนางฟ้าพาเที่ยวทั่วไทย”ประกาศติดปีกเที่ยววิถีใหม่ Amazing ยิ่งกว่าเดิมร่วมกับ 6 สายการบิน

วันนี้ (22 มิ.ย.) นางสาวปาริชาต บุญคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สุดยอดนางฟ้าพาเที่ยว” รางวัล “นางฟ้ายอดนักขาย” และรางวัล “The Best Storytelling” ภายใต้โครงการ “นางฟ้าพาเที่ยวทั่วไทย” ติดปีกเที่ยววิถีใหม่ Amazing ยิ่งกว่าเดิม ณ ห้อง Ballroom 1 Ahyat Abalone Convention Hall กรุงเทพมหานครนางสาวปาริชาต บุญคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท. เปิดเผยว่า โครงการ “นางฟ้าพาเที่ยวทั่วไทย”ติดปีกเที่ยววิถีใหม่ Amazing ยิ่งกว่าเดิม เป็นโครงการที่สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความร่วมมือ (Collaboration) จากทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดย ททท. ผนึกกำลังธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสรรค์ พันธมิตรสายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย/ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการฯดังกล่าว โดย บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่สนใจ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา มีทีมสายการบินในประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 39 ทีม และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน20 ทีมซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ผ่านกระบวนการพัฒนาความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยว การตลาด และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงได้มีการคัดสรรและตกผลึก เรียงร้อยเรื่องราวเส้นทางการท่องเที่ยวในมุมที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว มิตรภาพและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในแบบที่ Amazing ยิ่งกว่าเดิมนำเสนอผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาว 1.30 นาที และชุดภาพนิ่งเพื่อค้นหาทีมสุดยอดนางฟ้าพาเที่ยวและนางฟ้ายอดนักขายรวมถึงทีมนักสร้างสรรค์เรื่องราว “The Best Storytelling” ที่ได้รับการคัดเลือกจากเกณฑ์การพิจารณาผลงานมีความคิดริเริ่มจุดประกายแรงจูงใจให้ออกเดินทางท่องเที่ยว สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ ตลอดจนนำเสนออัตลักษณ์ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ยกระดับมุมมองการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้หลากหลายกว้างขวาง และยั่งยืนยิ่งขึ้นตามแนวคิด BCG Model ประกอบกับผลการสร้างการรับรู้ผ่านทาง Facebook Page : นางฟ้าพาเที่ยวทั่วไทยสำหรับทีมที่คว้ารางวัล Most Amazing Influencer สุดยอดนางฟ้าพาเที่ยว ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีมเที่ยวให้สุดแล้วหยุดที่มาม่า สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว จ.พิษณุโลก รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีม BLUE BIRD สายการบินบางกอกแอร์เวย์สนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวจ.พังงาและรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีม 175 cm. สายการบินนกแอร์ นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว จ.เลยรางวัล Most Amazing Seller นางฟ้ายอดนักขาย ผู้เป็นฟันเฟืองในการผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีม BLUE BIRD สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำเสนอกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ @ น้ำตกวังเคียงคู่ จ.พังงา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีม Galley Talk สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำเสนอกิจกรรมมัดย้อมแช่เล@ เดอะ เนเจอร์ สมุย เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีมนางฟ้า SO เชี่ยว สายการบินไทยแอร์เอเชีย นำเสนอกิจกรรมผ้าพันคอย้อมโคลน @ ชุมชนโคกเมือง จ.บุรีรัมย์นอกจากนั้นยังมีรางวัล “The Best Storytelling” #เมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิมให้แก่ทีม CREWVELLER จากสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ที่นำเสนอมุมมองพร้อมเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านการถ่ายทอดเพียง 1.30 นาทีได้อย่างมืออาชีพได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณททท. เชื่อมั่นว่าการสนับสนุน โครงการ “นางฟ้าพาเที่ยวทั่วไทย”ติดปีกเที่ยววิถีใหม่ Amazing ยิ่งกว่าเดิม ครั้งนี้ จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวออกเดินทางในประเทศภายใต้มาตรการสาธารณสุขและมาตรฐานปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) พร้อมส่งมอบความสุข ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยที่หลากหลายในพื้นที่ 5 ภูมิภาค และประสบการณ์ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ที่ปลอดภัย ดีต่อเราและดีต่อโลกมากยิ่งกว่าเดิม ซึ่งผลจากความทุ่มเทและความตั้งใจของทุกทีมในการสร้างสรรค์ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวไทยของทั้ง 20 ทีม จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยต่อไปได้ในอนาคตทั้งนี้ ผู้สนใจยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการและรายละเอียดเส้นทางการท่องเที่ยว ได้ทาง www.นางฟ้าพาเที่ยว.comFacebook Page : นางฟ้าพาเที่ยวทั่วไทย Instagram : guidingangel.th